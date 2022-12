La famille cherche des réponses après que la police a tué un homme sur son propre porche

AUSTIN, Texas (AP) – La famille d’un homme d’Austin, au Texas, cherche des réponses après avoir été mortellement abattu par la police le mois dernier sur son porche à la suite d’un appel d’urgence tard dans la nuit par un voisin.

La vidéo et l’audio diffusés jeudi montrent que des policiers d’Austin sont arrivés le 15 novembre, ont crié “Lâchez votre arme”, puis ont tiré sur Rajan Moonesinghe, qui tenait une arme de type AR-15.

Les agents répondaient à un appel au 911 demandant un soutien à la police et à la santé mentale parce qu’un homme tenait une arme d’épaule à l’extérieur du quartier résidentiel. L’appelant, qui n’a pas été identifié dans l’enregistrement, a déclaré que l’homme l’avait approché plus tôt dans la journée pour lui demander s’il avait remarqué quelque chose de suspect dans la région.

Lorsque les agents sont arrivés, les images de la caméra de sécurité Ring diffusées par la police montrent que Moonesinghe venait de tirer deux coups de feu dans sa maison.

Quelques instants plus tôt, les images de la caméra de sécurité montrent Moonesinghe parlant en direction de sa maison tout en pointant l’arme à l’intérieur, mais on ne sait pas pourquoi.

Après avoir tiré sur Moonesinghe, des images de caméras corporelles diffusées par la police montrent des agents courant vers le porche et essayant de sauver des vies.

Les agents ont vérifié la maison de Moonesinghe et n’ont trouvé personne à l’intérieur, a indiqué la police.

Le frère aîné de Moonesinghe a déclaré dans un communiqué que les agents “avaient tiré en premier et posé des questions plus tard”. Johann Moonesinghe a déclaré qu’il demandait aux autorités municipales et au procureur du comté de Travis de tenir l’officier qui a tué son frère pour responsable.

“Sinon, ces fusillades insensées se poursuivront et davantage d’innocents seront abattus par des policiers d’Austin”, a déclaré Johann Moonesinghe.

Les frères Moonesinghe ont fondé inKind, une entreprise basée à Austin qui dit qu’elle aide les restaurants à accéder au capital sans investissement ni prêt traditionnels.

La police d’Austin a identifié l’officier qui a tiré sur Moonesinghe comme étant Daniel Sanchez. Il a été mis en congé administratif. Sanchez travaille pour le département depuis près de trois ans.

L’incident fait l’objet de deux enquêtes : une enquête criminelle menée par l’unité des enquêtes spéciales de la police d’Austin en collaboration avec le bureau du procureur du comté de Travis, et une enquête administrative menée par l’unité des affaires internes de la police d’Austin, sous la supervision du bureau de police dirigé par des citoyens. Surveillance, selon la police d’Austin.

Le service de police a refusé de commenter au-delà des déclarations officiellement publiées.

