Après une année longue et difficile interrompue par le coronavirus qui a vu les Victoriens vivre sous une deuxième vague de restrictions de verrouillage pendant 111 jours, il était enfin temps de prendre les bières.

Et une famille australienne a fait exactement cela avec une extravagance du réveillon du Nouvel An sur le thème de Daniel Andrews avec un fond violet, des lunettes à monture noire et une veste North Face mal ajustée.

Ils ont fait la fête dans la nouvelle année et ont posté un clip de leur rassemblement sur TikTok où il a reçu plus de 200 000 vues en un peu plus de 24 heures.

Une famille victorienne a célébré la nouvelle année avec une fête sur le thème de Dan Andrews

Le groupe a rendu hommage à la toile de fond violette signature du premier ministre devant laquelle il se tenait lors des conférences de presse de Covid

Les utilisateurs de médias sociaux ont adoré la vidéo et ont fait l’éloge de la sensation virale qui mettait en vedette la chanson à succès Get on the Beers.

Les créateurs de ce titre australien désormais emblématique Mashd N Kutcher faisaient partie de ceux qui ont commenté la vidéo hilarante.

‘OMG. C’est irréel », a déclaré le duo de musique de danse.

D’autres sur la plate-forme de médias sociaux ont utilisé le vocabulaire du premier ministre pour exprimer leur point de vue: «C’est génial … Je ne peux pas être plus clair que cela», a écrit une personne.

Les longues conférences de presse quotidiennes de M. Andrews où il a répondu aux questions sur les responsables de la maladresse catastrophique de la quarantaine dans les hôtels qui a conduit à la deuxième vague d’infections à Covid paralysante de Victoria sont devenues synonymes de l’année troublée.

L’Australie a été fermée pour la première fois à l’échelle nationale en mars et a lentement commencé à rouvrir six semaines plus tard.

Les membres du groupe ont découpé des carrés de papier violets pour créer la toile de fond de la signature

À l’époque, le premier ministre a lancé un avertissement à tous les Victoriens face à la contagion mortelle qui allait continuer à coûter la vie à plus de 800 personnes dans l’État, infectant plus de 20 000 personnes.

«Vous ne pourrez pas aller au pub parce que le pub est fermé. Cela ne veut pas dire que vous pouvez avoir tous vos amis chez (votre) maison et prendre des bières, ce n’est pas approprié. Ce n’est pas essentiel, ce n’est pas nécessaire et il ne fera que propager le virus », a-t-il déclaré.

Dans les mois qui suivront, le sérieux avertissement deviendra un hymne satirique de la pandémie.

Victoria a maintenu la première série de restrictions en place pendant beaucoup plus longtemps que le reste du pays, mais les mesures de verrouillage de l’État ont finalement été levées en juin.

Mais quelques semaines plus tard, le 7 juillet, M. Andrews, devant le fond violet, a annoncé qu’il y avait 191 nouveaux cas dans l’État et que le métropolite de Melbourne et le Mitchell Shire rentreraient dans le verrouillage.

‘OMG. C’est irréel »: les créateurs de la chanson désormais emblématique australienne Get on the Beers, Mashd N kutcher, ont déclaré à propos de la vidéo hilarante

Les longues conférences de presse quotidiennes de M. Andrews sur Covid sont devenues synonymes de l’année troublée

Cela devait durer six semaines, mais les mesures draconiennes se sont prolongées pendant quatre mois jusqu’au 8 novembre et ont également eu un impact sur le reste de l’État.

Certains ont félicité M. Andrews pour avoir gardé les Victoriens en sécurité et avoir tenu compte du problème.

D’autres l’ont qualifié de «dictateur Dan» et ont déclaré que le verrouillage prolongé était une violation des droits civils.

Bien qu’il y ait eu un désaccord généralisé à travers le spectre politique, il semble qu’aucun côté de l’allée n’ait perdu son sens de l’humour.

«J’adore le fait que les Victoriens aient tous le même sens de l’humour déformé après le verrouillage», a écrit un utilisateur de TikTok.

D’autres ont déclaré: « Vous gagnez le réveillon du Nouvel An 2020 » et « 2020 restera dans les mémoires pour avoir pris la bière ».