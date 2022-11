La famille Bitcoin déplace plus d’un million de dollars dans les DEX après l’effondrement de FTX

La famille Taihuttu en novembre, quelques jours après son retour à Phuket. Didi Taihuttu

La confiance s’érode rapidement dans le secteur de la cryptographie, alors qu’il fait face à une vague de faillites et d’enquêtes sur Sam Bankman-Fried et son échange raté, FTX, pour avoir perdu et dépensé des milliards de dollars en dépôts d’utilisateurs. Mais Didi Taihuttu ; sa femme, Romaine; trois filles, et Teddy, un chiot poméranien qu’ils ont adopté au Portugal l’année dernière, sont plus confiants que jamais dans leur pari sur bitcoins – ils changent simplement la façon dont ils le stockent. actualités liées à l’investissement Pourquoi Cathie Wood pense que le bitcoin atteindra toujours 1 million de dollars d’ici 2030 et bénéficiera de l’effondrement du FTX Depuis qu’ils ont liquidé tous leurs actifs et acheté du bitcoin en 2017, alors qu’il se négociait à environ 900 dollars, les Taihuttus ont protégé leurs richesses cryptographiques à trois endroits principaux : les échanges centralisés, ou CEX, tels que Bybit et Kraken ; les échanges décentralisés, ou DEX, comme Uniswap ; et des portefeuilles matériels cachés dans des coffres secrets sur quatre continents différents. Mais alors que les courtiers, les prêteurs et les échanges d’actifs numériques continuent de tomber en faillite – bloquant les fonds des clients dans le processus – la famille néerlandaise de cinq personnes transfère de manière proactive 1 million de dollars de crypto dans les DEX, ce qui permet aux utilisateurs de conserver la garde de leurs jetons . “Pour moi, le bitcoin est toujours une question de liberté, et la monnaie décentralisée devrait pouvoir être utilisée par tout le monde dans le monde sans avoir besoin de faire KYC ou tout autre élément réglementaire”, a déclaré Didi Taihuttu à CNBC, faisant référence à la connaissance de votre client, ou la conformité KYC, requise par de nombreuses plateformes centralisées telles que Coinbase . Les DEX n’exigent pas que les utilisateurs connectent une pièce d’identité ou un compte bancaire à la plate-forme, ce qui en fait une solution de garde idéale pour les Taihuttus.

CNBC a rencontré le patriarche de 44 ans quelques jours après que la famille a déménagé de Lagos, au Portugal, à Phuket, une île située juste au large de la côte ouest de la Thaïlande continentale dans la mer d’Andaman. La famille vit actuellement avec 0,3 bitcoin par mois – environ 5 000 $ – et ils rachètent le bitcoin qu’ils ont vendu lorsque la crypto-monnaie se négociait à environ 55 000 $ il y a un an. Pour les Taihuttus, la cascade de faillites de crypto et de jetons échoués montre simplement que “le bitcoin est le roi” et “complètement différent de tous les autres projets”, a déclaré Didi Taihuttu. Alors que les Taihuttus n’avaient aucun jeton lié à FTX, Celsius, Voyager Digital ou à l’une des autres plates-formes qui ont récemment fait faillite, la vague d’échecs leur a rappelé l’importance de la propriété. En crypto, l’un des mantras est “pas vos clés, pas vos pièces”, ce qui signifie que la possession légitime des jetons passe par la garde des clés privées correspondantes. Les DEX tels qu’Uniswap et SushiSwap sont des plates-formes peer-to-peer où les transactions se produisent directement entre les commerçants, éliminant entièrement les intermédiaires tels que banques et courtiers. Cela signifie que les utilisateurs conservent la garde de leurs jetons en ne remettant jamais leurs clés privées. Les DEX éliminent les intermédiaires centralisés des transactions financières telles que la négociation, la détention et le transfert d’actifs via des morceaux de code programmables appelés contrats intelligents. Ces contrats sont écrits sur une blockchain publique telle qu’Ethereum et s’exécutent lorsque certaines conditions sont remplies, ce qui élimine le besoin d’un intermédiaire central. Essentiellement, avec les DEX, vous faites confiance au code, et avec les CEX, vous faites confiance aux gens. “Vous n’envoyez jamais votre bitcoin à un échange. Votre bitcoin reste dans votre propre portefeuille, ce qui signifie que vous avez la garde complète de vos pièces”, a expliqué Taihuttu. “Vous vous connectez à un DEX, et en établissant cette connexion, vous négociez à partir de votre propre portefeuille.” Cette nuance de propriété est essentielle. “Si le DEX s’effondre, cela n’a pas d’importance, car les bitcoins sont toujours dans votre propre portefeuille”, a-t-il ajouté.

Changer sa stratégie de stockage

Dès le début, Taihuttu a déclaré qu’il pouvait dire que quelque chose n’allait “vraiment pas” avec FTX, même s’il s’agissait de l’un des plus grands CEX de la planète avant qu’il n’implose en novembre. “Trop d’influenceurs ont été trop payés pour promouvoir celui-ci”, a déclaré Taihuttu, qui a ajouté que les produits et les entreprises de cryptographie fiables ne dépendent généralement pas autant des célébrités. Taihuttu avait appris sa leçon en 2017, lorsqu’il avait perdu quatre bitcoins à cause du piratage d’un échange centralisé connu sous le nom de Cryptopia. “A partir de ce moment, j’ai toujours été à la recherche d’alternatives”, a-t-il déclaré.

Les personnes qui choisissent de détenir leur propre crypto-monnaie peuvent la stocker “à chaud”, “à froid” ou une combinaison des deux. Un portefeuille chaud est connecté à Internet et permet aux propriétaires d’accéder relativement facilement à leurs pièces afin qu’ils puissent dépenser leur crypto. Le compromis pour la commodité est une exposition potentielle à de mauvais acteurs. “Le stockage à froid fait souvent référence à la crypto qui a été déplacée vers des portefeuilles dont les clés privées – les mots de passe qui permettent de sortir la crypto du portefeuille – ne sont pas stockées sur des ordinateurs connectés à Internet, de sorte que les pirates ne peuvent pas pirater l’ordinateur. et voler les clés privées », a déclaré Philip Gradwell, économiste en chef de Chainalysis, une société de données blockchain. Les appareils de la taille d’une clé USB tels que Trezor ou Ledger offrent un moyen de sécuriser les jetons cryptographiques “à froid”. Square construit aussi un portefeuille matériel et un service “pour rendre la garde des bitcoins plus courante”. La famille Taihuttu s’est largement appuyée sur le stockage frigorifique pour protéger ses jetons au cours des six dernières années. Actuellement, les Taihuttu gardent 27% de leurs avoirs cryptographiques “chauds” sur des échanges centralisés tels que Bybit, une plate-forme que Taihuttu a déclarée transparente et soutenue par des actifs réels. Il conserve également quelques jetons sur Kraken, car c’est l’un des plus anciens échanges. Il se réfère à cette cachette crypto comme son « capital-risque », et il utilise ces crypto-monnaies pour le day trading et les paris potentiellement précaires. Les 73% restants du portefeuille total de cryptographie de Taihuttus sont en chambre froide. Ces portefeuilles matériels froids, qui sont répartis dans le monde entier, contiennent du bitcoin, éther et certaines Litecoin .

La famille a refusé de dire combien elle détient en crypto, mais elle a révélé qu’elle transférait pour 1 million de dollars de bitcoin, d’éther, de litecoin, de polkadot et d’autres jetons de ces portefeuilles matériels et échanges centralisés vers des échanges décentralisés. Taihuttu a déclaré qu’il souhaitait finalement transférer 100% des économies de crypto de la famille dans des DEX et investir 15% de leur valeur nette dans des DEX parvenus, car il considère ces plates-formes décentralisées comme la pièce maîtresse de la prochaine course haussière. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il faisait tout pour les DEX au lieu de garder sa crypto au froid, Taihuttu a souligné la facilité d’accès. Les DEX lui permettent de connecter la crypto qu’il protège sur des clés USB dans des cachettes du monde entier directement à la plate-forme, ce qui signifie qu’il peut effectuer des transactions beaucoup plus facilement tout en protégeant ses jetons. “Notre capital est maintenant très difficile à utiliser dans le commerce, car je dois alors envoyer mon bitcoin de mon registre vers un échange”, a déclaré Taihuttu. La confidentialité financière offerte par les DEX est également une énorme incitation. “Vous négociez à partir d’un registre anonyme sur une bourse en tant qu’entité anonyme”, a-t-il déclaré. “Vous obtenez un accès complet au trading non KYC de manière décentralisée sur un DEX.” Taihuttu n’est pas le seul à se concentrer sur les DEX. Suite à la faillite de FTX, Trezor’s le chiffre d’affaires aurait bondi de 300% et des milliards de dollars en bitcoins ont fui des échanges. Pendant ce temps, Multicoin Capital, une société d’investissement en crypto, a déclaré aux commanditaires que 7% de ses actifs sont également stockés au froid, dans des portefeuilles en auto-conservation.

Les avantages et les inconvénients des DEX

Les échanges centralisés sont une grande partie de ce qui a contribué à stimuler l’adoption de la cryptographie en offrant aux nouveaux investisseurs une rampe d’accès facile. “Les échanges centralisés ont joué un rôle vital dans l’adoption de la crypto-monnaie”, a déclaré Auston Bunsen, co-fondateur de QuikNode, qui fournit une infrastructure blockchain aux développeurs et aux entreprises. “Avec leur croissance est venue la croissance de l’industrie.” Mais au cours des dernières années, et en particulier au cours des six derniers mois, les bourses décentralisées ont gagné en popularité, les investisseurs cherchant à négocier d’une manière qui protège leurs fonds. Boaz Sobrado, un analyste de données fintech basé à Londres, voit trois principaux avantages aux DEX : ils ne sont pas dépositaires, ce qui signifie que vous n’avez pas à faire confiance à quelqu’un, comme Sam Bankman-Fried, pour stocker vos fonds pour vous ; ils sont ouverts, ce qui signifie que n’importe qui dans le monde peut participer ; et les données de transaction sont plus largement disponibles, ce qui réduit le risque que les initiés tirent parti des connaissances qu’ils sont les seuls à posséder.

Uniswap a facilité plus de 1 billion de dollars de volume de transactions à partir d’environ 100 millions de transactions depuis son lancement en 2018, selon une note de recherche de Bank of America le 13 juin. Les DEX rivaux tels que SushiSwap et PancakeSwap ont également gagné du terrain parmi les commerçants, bien qu’Uniswap représente toujours environ 51% de tous les volumes de transactions sur les DEX depuis le début de l’année. Alors que les DEX jouent un rôle important dans l’écosystème des actifs numériques, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ces plates-formes décentralisées n’éclipseront pas de sitôt leurs homologues centralisées, selon Alkesh Shah, Responsable de la stratégie web3, crypto et actifs numériques de Bank of America. “Les échanges centralisés fournissent un guichet unique pour investir ou échanger des actifs numériques avec quelqu’un à qui parler en cas de problème – ce sera essentiel pour l’adoption générale au-delà des premiers utilisateurs d’aujourd’hui”, a déclaré Shah à CNBC. Shah a déclaré que les investisseurs préféreront probablement les échanges plus transparents sur leurs pratiques opérationnelles, ajoutant que les CEX réglementés et transparents seront probablement importants pour une adoption généralisée à long terme. Bank of America a déclaré dans sa note de juin qu’elle s’attendait à ce qu’Uniswap, en particulier, soit soumis à un examen réglementaire. La banque a déclaré qu’elle voyait également la possibilité pour la Securities and Exchange Commission d’exiger son enregistrement en tant que bourse nationale des valeurs mobilières ou courtier.

“Uniswap peut ne pas être en mesure de se conformer aux exigences réglementaires, compte tenu de son incapacité à vérifier l’identité des utilisateurs, à mettre en œuvre AML/KYC [anti-money laundering/know your customer] exigences ou fournir les divulgations nécessaires pour les milliers de jetons répertoriés sur sa plate-forme », indique la note de recherche. Certaines plates-formes centralisées divisent la différence en offrant des services de type DEX, mais on ne sait pas à quel type de retour réglementaire elles pourraient éventuellement faire face. Pendant ce temps, Sobrado a déclaré à CNBC qu’à ce stade, la plupart des DEX perdent de l’argent, ce qui signifie qu’ils pourraient ne pas être durables. Les DEX sont également des teneurs de marché automatisés, ce qui signifie que la bourse regroupe les liquidités de ses utilisateurs, puis utilise un algorithme pour évaluer les actifs au sein de ce pool. Sobrado a déclaré que ce modèle s’est avéré remarquablement résistant, mais qu’il n’a pas fait ses preuves par rapport aux échanges de carnets de commandes tels que Coinbase. En dessous de tout cela, la famille Bitcoin croit toujours que la crypto-monnaie d’origine est un pari solide. Ils disent qu’ils n’ont pas été influencés par la tourmente des six derniers mois. “Nous semblons avoir cette leçon à chaque cycle de bitcoin”, a déclaré Taihuttu. “C’était Mt. Gox, il interdisait le bitcoin en Chine, il interdisait l’exploitation minière. Il y a un drame à chaque fois.” “Mais en regardant la situation actuelle : nous avons une énorme guerre en cours, nous avons une énorme crise financière, nous avons FTX, nous avons Celsius, nous avons beaucoup de signaux de marché baissier”, a-t-il déclaré. “Je pense que le bitcoin tient vraiment bon à 16 800 $. Pour moi, le bitcoin se porte toujours parfaitement et fait toujours ce qu’il fait toujours : être une monnaie décentralisée utilisable par tous, partout dans le monde.”

