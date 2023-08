Les républicains de la Chambre disent que le fils du président, Hunter, a vendu des faveurs et a publié des reçus

Le comité de surveillance de la Chambre a publié mercredi des reçus montrant Hunter Biden, le fils de l’actuel président américain Joe Biden, recevant de l’argent de la Russie, de l’Ukraine et du Kazakhstan en échangeant sur le nom de famille.

Le comité dit avoir identifié 20 millions de dollars de paiements de sources étrangères à la société de Hunter Biden, qu’ils décrivent comme une façade pour vendre l’accès au « Réseau Biden » tandis que son père était le vice-président de Barack Obama (2009-2017).

« Pendant la vice-présidence de Joe Biden, Hunter Biden l’a vendu comme » la marque « pour récolter des millions auprès des oligarques du Kazakhstan, de Russie et d’Ukraine. Il semble qu’aucun service réel n’ait été fourni autre que l’accès au réseau Biden, y compris Joe Biden lui-même. Et Hunter Biden semble avoir livré », a déclaré le président du comité, James Comer, un républicain du Kentucky.

Le troisième mémo bancaire que Comer a publié jusqu’à présent montre un virement télégraphique du 14 février 2014 de « L’oligarque russe Yelena Baturina » à Rosemont Seneca Thornton, une société écran dirigée par Hunter Biden et son partenaire commercial Devon Archer. Sur les 3,5 millions de dollars câblés par Baturina, 1 million de dollars a été transféré directement à Archer, tandis que le reste a été utilisé pour démarrer Rosemont Seneca Bohai, un nouveau compte utilisé pour recevoir plus de financement de l’étranger, a déclaré le comité.

En savoir plus Hunter Biden a rapporté beaucoup d’argent à l’Ukraine – documents judiciaires

Une autre note montre que Biden et Archer ont tous deux été nommés au conseil d’administration de Burisma Holdings, une société gazière ukrainienne dirigée par Mykola Zlochevsky, pour 1 million de dollars chacun par an. Burisma avait auparavant payé Biden comme avocat, mais l’avait invité avec Archer au conseil d’administration après une réunion organisée par Zlochevsky et le secrétaire général de Burisma, Vadim Pozharsky, au printemps 2014 au lac de Côme en Italie.

« Le vice-président de l’époque, Joe Biden, s’est rendu en Ukraine peu de temps après leurs premiers paiements », le comité a noté, et Hunter a affirmé que la visite a montré « valeur » qu’il a fourni à l’entreprise.

La troisième transaction notable a eu lieu en avril 2014, lorsque « Oligarchie kazakhstanaise » Kenes Rakishev a viré 142 300 $ à Rosemont Seneca Bohai. Dès le lendemain, la société a payé à Hunter Biden le même montant exact pour une voiture de sport. Hunter avait rencontré Rakishev dans un hôtel de Washington, DC en février.

«Hunter Biden a reçu des millions de dollars en paiements de Yelena Baturina, Burisma et Kenes Rakishev. Le vice-président Biden a dîné avec eux au printemps 2014 et 2015 à Washington, DC », a souligné le comité.

Joe Biden était l’homme de confiance de l’administration Obama pour la politique ukrainienne après le coup d’État de Maidan à Kiev en 2014, et s’est vanté lors d’un événement à DC en 2018 d’avoir fait virer un procureur en menaçant de suspendre les garanties de prêt. Le procureur en question enquêtait sur Burisma. Lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a évoqué l’incident lors des pourparlers de 2019 avec Kiev, les démocrates de la Chambre l’ont destitué, affirmant que cela violait en quelque sorte les lois américaines.