La famille Baltimore dépose une plainte de 25 millions de dollars contre Sesame Place

Ce n’est pas parce que le cycle de l’actualité a changé que le boeuf est cuit. Les familles qui ont subi un manque de respect flagrant à Sesame Place en Pennsylvanie veulent en récupérer sous forme de monnaie légale.

La famille de Baltimore poursuit Sesame Place pour 25 millions de dollars pour discrimination

Les conséquences et les répercussions sont en cours alors que le désormais tristement célèbre Sesame Place est poursuivi pour discrimination raciale. Selon WBALTVune famille noire a intenté une action en justice pour 25 millions de dollars affirmant que “Elmo”, “Ernie”, “Telly Monster” et “Abby Cadabby” ont tous refusé de s’engager avec leur fille de 5 ans et plusieurs autres enfants noirs.

SeaWorld est la société mère qui possède Sesame Place, nous ne devrions donc peut-être pas être surpris qu’il y ait des mauvais traitements flagrants sur leur propriété. La famille aimerait un procès devant jury afin qu’un groupe de leurs pairs puisse entendre la preuve et prendre une décision. Cela semble être une meilleure option que d’essayer de convaincre un juge.

Pour ce que ça vaut, nous pouvons facilement voir que cela se termine par un règlement, car il va de soi que SeaWorld et Sesame Place préféreraient de loin que ce cauchemar de relations publiques disparaisse. Nous garderons un œil sur la valeur d’un peu de racisme pour l’entreprise…