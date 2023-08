La famille au cœur brisé d’une maman britannique de dix enfants tuée dans un accident de voiture d’horreur en France rend hommage à une «mère dévouée»

Une maman BRITANNIQUE tuée dans un accident d’horreur en France a été décrite comme « dévouée » et « très spéciale » par sa famille au cœur brisé.

Miriam Posen, 50 ans, du nord de Londres, voyageait avec six membres de sa famille sur l’autoroute A26 lorsque leur voiture a été impliquée dans une collision avec trois voitures dimanche soir.

Miriam Posen, à droite, photographiée avec son fils Izzy Crédit : Instagram

Trois personnes ont été tuées dans l’accident sur l’autoroute A26 en France Crédit : Alamy

La mère de dix enfants – issue d’une communauté juive orthodoxe du Royaume-Uni et mariée à un rabbin – est décédée tragiquement sur les lieux, au sud de Lens.

Son fils Izzy l’a décrite comme « pleine d’esprit » dans un hommage émouvant qui lui a été rendu sur les réseaux sociaux.

Il a écrit : « Elle était jeune et en bonne santé et pleine de l’esprit de la vie.

« Je l’aimais tellement. »

Le mari de Miriam, le rabbin Shalom Pinchos Posen, 48 ans, et ses deux filles, 19 et 16 ans, ont été blessés dans l’accident et se sont précipités à l’hôpital.

Lundi, la famille et les amis de Miriam se réunissaient chez elle dans une rue verdoyante près de Woodberry Wetlands.

Et dans un communiqué, la famille a déclaré: « Miriam était une mère dévouée qui était tellement aimée par sa famille et ses amis.

« C’était une personne très spéciale qui manquera beaucoup à tous ceux qui la connaissaient. »

Une photo partagée en 2017 à partir de l’Instagram de son fils Izzy le montre lui et sa mère souriant avec la légende : « Avec ma belle mère et ma sœur. »

Les services de secours se sont précipités sur les lieux suite à l’accident sur un tronçon d’autoroute en travaux, entre les communes de Neuville-Saint-Vaast et Thélus.

Selon des informations, le véhicule de la famille a été heurté de plein fouet lorsqu’une autre voiture a fait une embardée devant eux.

Une soixantaine de pompiers et deux hélicoptères ont également été dépêchés sur le site de l’accident pour tenter de secourir les victimes.

Dans une mise à jour mardi, une source locale des services d’urgence a déclaré que les membres de la famille de Miriam impliqués dans l’accident « se remettaient bien ».

Il a déclaré: « Tous voyageaient dans une fourgonnette lorsque l’accident s’est produit, et trois ont été transportés aux soins intensifs.

« Certaines de ces vies étaient considérées comme en danger au début, mais ce n’est plus le cas – elles sont toutes sorties des soins intensifs. »

Une section de l’autoroute A26 a été fermée par la police jusque tard dans la nuit après l’incident vers 18 heures dimanche.

Un porte-parole des services d’urgence locaux a déclaré: « Trois personnes sont mortes et des dizaines blessées, dont de nombreux enfants.

« Une camionnette avec une famille britannique de sept personnes à bord était l’un des trois véhicules impliqués dans l’accident.

« Une femme britannique est morte sur le coup, ainsi que deux autres personnes voyageant dans un autre véhicule.

« Les autres passagers – âgés de 6 à 48 ans – ont été hospitalisés à Cambrai et Arras. »