La famille au cœur brisé de la victime de Nottingham, Barnaby Webber, 19 ans, frappée par une double tragédie

LA famille au cœur brisé de la victime de Nottingham, Barnaby Webber, pleurait déjà la perte d’un être cher lorsqu’il a été tragiquement tué.

La vie de l’adolescent a été écourtée lorsqu’il a été poignardé à mort aux côtés de sa copine Grace Kumar au milieu de l’attaque d’horreur dans les premières heures de mardi.

Mais il s’est avéré que la famille de Barnaby était toujours aux prises avec la perte d’un autre être cher lorsqu’il a été « assassiné de manière insensée ».

Le grand-père du jeune de 19 ans était décédé quelques semaines plus tôt.

Le père de Barnaby, David, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager sa perte plus tôt ce mois-ci.

Le père de deux enfants a écrit: « Dors bien papa, tout le monde t’a rendu fier hier et un verre de bière (ou deux) a été bu en ton honneur. »

Barnaby Webber et Grace Kumar, toutes deux âgées de 19 ans, ont fréquenté l’Université de Nottingham et ont été poignardées à mort à quelques minutes de leurs résidences étudiantes.

Le gardien de l’école Ian Coates, 65 ans, aurait été tué par le même couteau à quelques rues des étudiants.

Un homme de 31 ans, qui était un ancien étudiant de l’Université de Nottingham, reste aujourd’hui en garde à vue alors que la police a eu plus de temps pour l’interroger.

Lors d’une veillée déchirante hier soir, la voix de David s’est fissurée lorsqu’il a parlé de la perte de son « petit garçon ».

Lui et le père de Grace, le Dr Sanjoy Kumar, ont remercié les masses de s’être rassemblées pour rendre hommage à leurs enfants.

La mère en larmes de Grace, Sinead, a été réconfortée par la mère de Barnaby, Emma, ​​alors que la veillée déchirante se poursuivait.

C’était des scènes sombres alors que les coéquipiers des copains pleuraient, tandis que d’autres étudiants pouvaient être vus essuyer les larmes qui coulaient sur leurs visages.

David a dit à la foule : « Je suis à court de mots.

« J’ai perdu mon petit garçon et je ne comprends même pas comment je vais gérer ça. »

Le Dr Sanjoy a remercié la « mer de personnes » de s’être réunie pour leurs enfants.

Il a déclaré: « Grace et son amie sont tombées ensemble et vous avez juste besoin d’être amis avec tout le monde et vous devez aimer tout le monde, et j’aimerais que nous en ayons plus.

« Mais surtout, vous tous les gars, tous ceux ici que Grace n’a peut-être même pas touchés, je vous remercie vraiment d’être là et d’avoir pris le temps, vraiment. »

Le père de deux enfants a ajouté: « Nous avons des enfants qui nous ont été enlevés prématurément, et cela ne devrait jamais arriver à aucun parent.

« Mais tout ce que je peux dire à vous tous, c’est merci pour les choses que vous avez faites pour notre fille et Barney. »

Cela vient après que The Sun ait révélé hier en exclusivité que le tueur présumé avait été combattu alors qu’il tentait de s’introduire par effraction dans une auberge.

CCTV a montré un homme vêtu de noir essayant de grimper par une fenêtre du rez-de-chaussée de la maison Seely Hirst sur Mapperley Road à 4 h 08 du matin mardi – quelques minutes seulement après la découverte de deux corps à quatre miles de là.

Des images exclusives obtenues par Sun Online ont montré qu’un homme, qui ne donnerait son nom qu’en tant que Trevor, frappait l’intrus au visage pour qu’il ne puisse pas monter.

L’homme encagoulé aurait alors crié « laissez-moi entrer » alors qu’il tentait de sauter par la fenêtre.

