La famille assassinée du PCSO Julia James lance un appel désespéré pour «  trouver ce monstre  » alors que la recherche d’un tueur entre dans le quatrième jour

L’oncle désespéré d’un PCSO assassiné a demandé de l’aide pour retrouver le « monstre » qui l’a matraquée alors que la chasse entre dans son quatrième jour.

Julia James, 53 ans, a été découverte mardi avec des blessures à la tête «importantes» à Akholt Wood à Snowdown, Kent, avec son Jack Russell à ses côtés.

Le corps de Julia a été retrouvé dans un champ éloigné près de chez elle à Kent mardi après-midi Crédit: SWNS

Sa famille, y compris sa fille Bethan, sur la photo, a plaidé pour la justice

Son meurtrier est toujours en liberté, la police gardant un «esprit ouvert» sur les raisons pour lesquelles le PCSO a été assassiné.

Les agents disent qu’ils ne peuvent rien exclure à ce stade – y compris s’il y avait un mobile sexuel derrière le meurtre brutal.

Ce que nous savons jusqu’à présent:

Ils n’ont pas non plus de «suspects clairs» et ne peuvent pas écarter la théorie que Julia, qui a travaillé pour la police pendant 15 ans, a été agressée par un inconnu.

Son oncle Michael Turnball a supplié le public de retrouver son meurtrier avant qu’ils ne causent « plus de chagrin à une autre famille ».

L’assassin de Julia n’a toujours pas été retrouvé Crédit: PA

La recherche est maintenant entrée dans son quatrième jour Crédit: PA

Écrivant sur Facebook, il a déclaré: « Julia nous a été enlevée par une excuse lâche sans valeur pour un être humain pour aucune autre raison que son propre sentiment d’auto-satisfaction pour justifier ce qu’il a fait, laissant derrière elle une famille pleine de cœurs brisés et de tristesse. .

« S’il vous plaît partagez ceci et laissez-nous trouver ce monstre avant qu’il ne puisse causer plus de chagrin à une autre famille. #Justiceforjulia ».

La belle-sœur de Julia a également appelé le public à « aider à attraper le monstre » qui l’a tuée.

Leur plaidoyer a été repris par d’autres membres de la famille de Julia – y compris sa fille Bethan, qui a ajouté un fin filtre de ligne bleue à sa photo de profil avec la mère de deux enfants.

Le texte superposé se lit comme suit: «Aidez-nous à trouver #justiceforjulia. Appelez la police de Kent au 0800 0514 526 « .

Les collègues de Julia ont juré de ne rien négliger Crédit: Agence de presse Ferrari

Les PCSO examinent les hommages floraux laissés sur les lieux Crédit: PA

Les collègues de Julia de la police de Kent ont promis aujourd’hui de «ne rien négliger» en laissant un hommage à leur «cher collègue» sur les lieux.

Cela vient après que le gendarme en chef adjoint de la police du Kent, Tom Richards, a déclaré hier que la police ne pouvait pas exclure si son assassin était quelqu’un qu’elle avait rencontré dans son travail, un chien-napper potentiel ou s’il y avait un motif sexuel.

Julia, qui travaillait pour l’unité de lutte contre la violence domestique, n’était pas de service au moment de sa mort ou ne portait pas d’uniforme et venait juste de sortir promener le chien après avoir travaillé de chez elle pendant la journée.

Et l’ACC Richards a déclaré que tous ses biens étaient toujours avec son corps – avec Jack Russell Toby indemne.

Il a confirmé que Julia «dévouée» et «passionnée» souffrait d’un traumatisme contondant à la tête, mais ne voulait pas commenter une arme meurtrière potentielle.

Le flic a déclaré: «Nous n’avons à ce stade aucun suspect identifié, nous gardons toutes les options ouvertes pendant que nous enquêtons pleinement sur les circonstances de cette affaire et essayons de comprendre pleinement ce qui s’est passé.

« Nous ne comprenons pas à ce stade le motif. »

Une tente médico-légale est toujours en place à l’orée du bois où Julia a été découverte Crédit: PA

Des fleurs laissées pour la tragique maman de deux enfants Crédit: PA

Il a souligné que la mort de Julia est traitée comme un «incident isolé» qui n’est lié à aucune autre infraction.

Mais il a dit aux habitants de « faire preuve de prudence » et de rester conscients de leur environnement pendant qu’ils chassaient le meurtrier.

La famille de Julia a déclaré que sa perte « se fera sentir à chaque instant de chaque jour » dans un hommage émouvant.

Ils ont également publié une photo touchante d’elle souriant à son mariage.

Ils ont déclaré dans un communiqué: « Il n’y a pas de mots pour décrire de manière adéquate le vide laissé dans nos vies par la mort de notre mère.

«Elle était tellement pour tant de gens: une femme, une mère, une fille, une nourrice, une sœur et une amie.

«Maman était farouchement loyale, elle aimait de tout son cœur et rien n’était trop difficile pour les gens dont elle tenait à cœur.

«Elle avait un beau sourire et était toujours rapide à rire, elle était si naturellement drôle avec un sens de l’humour brillant.

«Il est difficile de décrire une personne en quelques phrases, de décrire qui elle était vraiment est impossible, mais les gens qui la connaissaient sauront à quel point elle était gentille et comment elle apporterait tant de plaisir et de vie à une pièce.

« Sa perte sera ressentie par nous à chaque instant de chaque jour. Elle nous manquera tellement. En tant que famille, nous essayons de comprendre comment nous allons vivre notre vie sans elle, cela semble une tâche impossible.

«Nous tenons à remercier tous ceux qui ont envoyé des messages et laissé des fleurs, l’effusion d’amour et de soutien de la part d’amis, de la communauté locale et de notre famille policière a été énorme.

«Après avoir rencontré la police, nous sommes convaincus qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver la personne responsable et j’exhorte tous ceux qui peuvent avoir des informations, aussi petites ou insignifiantes, à contacter la police.

« Vous pourriez nous aider à obtenir justice pour Julia. »

Les agents tiennent à parler à toute personne de la région le lundi ou le mardi qui pourrait avoir vu quelque chose d’inhabituel ou de suspect.

Toute personne ayant des informations doit appeler le 0800 0514526.

La police a confirmé que Julia avait été blessée à la tête Crédit: Paul Edwards / The Sun

Des agents ont effectué des fouilles du bout des doigts dans la forêt Crédit: Paul Edwards / The Sun

Beaucoup ont rendu un hommage émouvant à la maman bien-aimée, qui était considérée comme un pilier de la communauté Crédit: PA