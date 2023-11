La famille apprend qu’une fillette israélo-irlandaise de 8 ans, que l’on croit tuée dans une attaque du Hamas, est probablement une otage

La famille d’une petite fille israélo-irlandaise de huit ans qui aurait initialement été tuée à Attaque terroriste du Hamas du 7 octobre sur le sud d’Israël a appris qu’elle serait désormais en vie et parmi les otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. L’ambassade d’Irlande en Israël a confirmé à la chaîne de télévision publique irlandaise RTE qu’elle pensait désormais qu’Emily Hand avait été enlevée et non assassinée par des militants du Hamas lors des attaques.

La petite fille, née en Israël et de père irlandais, passait une soirée pyjama chez un ami à Kibboutz Beerioù ils vivent tous les deux, au moment de l’attaque terroriste, selon son père, qui s’est entretenu avec CNN dans les jours qui ont suivi l’attaque.

Son père, Thomas Hand, a déclaré à CNN qu’il s’était rendu dans son coffre-fort alors que les sirènes retentissaient. De là, il a appelé son ex-femme pour lui demander de prendre des nouvelles d’Emily.

Emily Hand est vue sur une photo de famille.

Lorsqu’il est finalement sorti de sa pièce sécurisée, les autorités israéliennes lui ont dit qu’elles étaient sûres qu’Emily avait été tuée.

“Ils ont juste dit ‘nous avons trouvé Emily et elle est morte'”, a-t-il déclaré à CNN. Hand s’est dit soulagé de savoir que sa fille n’était au moins pas entre les mains du Hamas.

“Je connaissais l’alternative pour ma fille. Je savais qu’elle serait soit retrouvée morte, soit kidnappée et emmenée à Gaza”, a-t-il déclaré. “La pensée d’un petit enfant de huit ans entre les mains de ces animaux… Pouvez-vous imaginer l’horreur pour un enfant de huit ans ?”

Puis la semaine dernière, des responsables israéliens ont déclaré à la famille que les renseignements suggéraient qu’il y avait de fortes chances qu’Emily soit en fait toujours en vie. La famille a déclaré à RTÉ News que l’armée israélienne pensait qu’il y avait une « forte possibilité » qu’Emily soit retenue en otage à Gaza et parmi les quelque 240 otages détenus par le Hamas à Gaza.

L’ambassade d’Irlande en Israël a confirmé à la chaîne de télévision irlandaise RTÉ qu’Emily aurait été prise en otage plutôt que tuée. Un responsable de l’ambassade a déclaré que des tests avaient montré que son ADN n’avait pas été trouvé dans les ruines du kibboutz Beeri.



Netanyahu dit qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu tant que les otages ne seront pas libérés 04h55

Plus de 100 personnes ont été tuées dans cette petite communauté située à seulement cinq kilomètres de la barrière séparant Gaza d’Israël.

Le ministère irlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’il était “au courant du cas d’Emily Hand et qu’il fournissait une assistance consulaire à sa famille”, mais n’a fait aucun autre commentaire.

Natali, la demi-sœur d’Emily, 26 ans, s’est adressée directement à la petite fille à la télévision israélienne en disant : “Je veux te dire que nous faisons tout pour que tu rentres chez toi. Nous savons que tu es prise en otage. Nous t’aimons tellement. et tu me manques.”

Thomas Hand n’est pas juif et est né juste à l’extérieur de Dublin, mais il a déménagé en Israël en tant que bénévole dans un kibboutz il y a des années. Hand a décrit Emily à CNN comme une enfant heureuse qui avait une belle vie au kibboutz et aimait chanter et danser, en particulier auprès de Beyoncé.

On ne sait pas si Emily a la nationalité irlandaise. Hand serait en train de demander un passeport irlandais pour sa fille, qu’il n’avait jamais emmenée visiter son pays natal.

Une Irlando-Israélienne a été parmi les premières victimes confirmées de l’attaque du Hamas le 7 octobre. Kim Damti, 22 ans, a été vue pour la dernière fois au Festival de musique Supernova à Re’im, non loin du kibboutz où Emily aurait été enlevée.

Le gouvernement irlandais est l’un des nombreux à avoir lancé des appels répétés à un cessez-le-feu pour permettre l’arrivée de l’aide humanitaire à Gaza. Le vice-Premier ministre Micheál Martin a déclaré que le bilan des civils palestiniens suite aux bombardements de représailles d’Israël sur Gaza suite aux actions des dirigeants du Hamas était “disproportionné à tous points de vue”.