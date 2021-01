Une enquête a été ouverte par les autorités de santé publique au Mexique après qu’un jeune médecin a été laissé paralysé quelques minutes après avoir pris le vaccin Pfizer Covid-19. Sa famille a demandé que d’autres recherches soient menées.

Karla Cecilia Perez a été laissée partiellement paralysée dans les bras et les jambes quelques heures à peine après avoir reçu le vaccin Pfizer / BioNTech le 30 décembre et a été immédiatement placée dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Coahuila, dans l’État de Nuevo Leon. Elle a également présenté des difficultés pour parler, selon les médias.

Elle a eu un certain nombre de convulsions en plus d’éruptions cutanées, de faiblesse et de difficultés respiratoires, le tout dans une demi-heure après avoir reçu le vaccin. Depuis, elle a reçu un diagnostic préliminaire d’encéphalomyélite (inflammation du cerveau et de la moelle épinière).

Perez est maintenant dans un état stable et ne subit plus de crises, mais sa famille a demandé des tests supplémentaires pour examiner les effets secondaires potentiellement cachés du vaccin Pfizer / BioNtech Covid-19, ainsi qu’une analyse plus approfondie de son état pour voir si elle avait toute allergie sous-jacente pouvant avoir déclenché la réaction extrême.

«Nous n’insistons pas sur le fait que cela a été causé par le vaccin. Cependant, il est nécessaire de clarifier s’il est lié à l’inoculation avec le vaccin. Nous ne prétendons pas que c’était la raison. Il devrait y avoir des recherches pour s’assurer, » Carlos Palestino, le beau-frère de la femme, a déclaré.

Avant l’inoculation, Perez aurait présenté des réactions allergiques indésirables aux antibiotiques triméthoprime et sulfaméthoxazole qui peuvent provoquer des convulsions, des éruptions cutanées et un choc anaphylactique chez certains patients.

Plus tôt en décembre 2020, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont enregistré au moins quatre cas de paralysie faciale partielle (paralysie de Bell) chez les receveurs du vaccin Pfizer.

Cependant, selon le ministère mexicain de la Santé publique, parmi tous les bénéficiaires du vaccin Pfizer / BioNtech dans les essais sur l’homme, aucun cas d’encéphalite (gonflement du cerveau) n’a été enregistré.

Perez reste sous observation et suit un traitement comprenant une cure de stéroïdes et d’anti-convulsifs pour réduire le risque d’effets secondaires récurrents.

La famille de Perez a déclaré avoir sonné l’alarme pour attirer l’attention sur l’affaire dans l’espoir que le jeune médecin serait guéri et que d’autres pourraient être épargnés des effets secondaires similaires, mais a souligné qu’elle n’essayait pas de dissuader le public de se faire vacciner.

