La famille Angelos aurait vendu des Orioles

La famille Angelos serait en train de vendre les Orioles à un groupe dirigé par deux milliardaires du capital-investissement, David Rubenstein du groupe Carlyle et Mike Arougheti d’Ares Management Corp, selon les rapports de Sportico et John Ourand de Puck News. Il a été rapporté en décembre que Rubenstein, originaire de Baltimore, était en pourparlers pour acheter le club. Le club serait évalué à 1,725 ​​milliard de dollars, soit environ 10 fois les 173 millions de dollars pour lesquels il a été acheté en 1993.

Il s’agit d’une histoire en développement et il y aura sûrement de nombreux détails complexes à régler, mais cela pourrait être une nouvelle qui modifiera la franchise pour les Orioles et leurs fans. La famille Angelos est propriétaire du club depuis 1993. C’est à cette époque que Peter, aujourd’hui âgé de 94 ans, était le principal investisseur d’un groupe qui a racheté les O’s. Il s’est effondré en 2017 en raison d’une défaillance de sa valvule aortique, ce qui a conduit sa femme George et ses fils John et Lou à assumer des rôles plus importants.

Des rapports ont émergé en juin 2022, mettant en évidence des luttes intestines entre les membres de la famille concernant le contrôle du club. La ligue a évidemment approuvé John comme « personne de contrôle » du club en 2020, mais plusieurs poursuites entre les membres de la famille ont été déposées. Les reportages entourant ces litiges juridiques ont révélé que la Géorgie avait engagé Goldman Sachs pour explorer une éventuelle vente du club. Les diverses poursuites familiales ont été abandonnées il y a environ un an dans le cadre d’un règlement. “Je dirais qu’il n’est pas prévu de changer de propriétaire principal ou de société de gestion et il n’y aurait aucune raison de le faire”, a déclaré John en février de l’année dernière.

Alors que ce drame se jouait dans les coulisses, il y avait également beaucoup d’incertitude publique autour du club. Leur contrat de location avec l’État du Maryland pour Camden Yards devait expirer fin 2023 et John Angelos aurait tenté de tirer parti des négociations en vue d’un nouveau bail pour acquérir des terres publiques. L’idée semblait être de transformer le quartier sur la base de l’exemple donné par les Braves avec The Battery et Truist Park, permettant aux O’s de développer une zone à usage mixte comprenant divers espaces de vente au détail et commerciaux.

Un nouveau contrat de location a finalement été approuvé à la mi-décembre, juste avant l’expiration du contrat précédent. Dans le cadre de cet accord, les O s’engagent envers Camden Yards pour les 15 prochaines années, période qui pourra être étendue à 30 ans si un nouveau plan de développement est approuvé au cours des quatre prochaines années.

En plus de cela, les Orioles et les Nationals ont un différend en cours concernant MASN. Les deux clubs partagent la propriété du réseau, mais les O sont majoritaires, actuellement autour de 76 % et chuteront à 67 % d’ici 2032. Ces détails faisaient partie de l’entente entre les O et la MLB pour faciliter le déménagement des Expos de Montréal vers Washington et donc dans la zone territoriale des Orioles. Les deux clubs se disputent les droits libres liés au MASN depuis de nombreuses années.

Ensuite, il y a le produit sur le terrain, qui pourrait peut-être également être lié à la situation de propriété. Le club s’est reconstruit pendant une grande partie de la période qui a suivi les problèmes de santé de Peter, mais ils ont clairement émergé de cette reconstruction au cours des dernières saisons. Ils ont affiché des résultats terribles de 2018 à 2021, mais ont également stocké de jeunes talents. Alors que leurs jeunes joueurs commençaient à passer aux majors, ils ont réussi à obtenir une fiche de 83-79 en 2022. Ils ont enchaîné avec une campagne de 101 victoires en 2023, remportant la Ligue américaine Est.

Malgré ces meilleurs résultats ces derniers temps, le club n’a pris presque aucune mesure qui engagerait de l’argent à long terme ou renoncerait à ses jeunes talents afin de renforcer l’effectif actuel. Leur système agricole empilé a donné lieu à de nombreuses spéculations sur un accord à succès impliquant quelqu’un comme Dylan Cesse, mais rien ne s’est concrétisé. Pendant ce temps, leurs dépenses en tant qu’agent libre ont été limitées à un contrat d’un an pour le releveur. Craig Kimbrel.

Dans l’ensemble, il reste de nombreuses questions sans réponse sur la manière dont la franchise se déroulera. Même si de nombreux fans d’O seront heureux de voir la famille Angelos partir, on ne sait pas à quel point le nouveau régime sera différent. Si l’accord est conclu, une image de l’avenir de la franchise se dessinera progressivement. Ce faisant, cela pourrait avoir des ramifications pour l’équipe et d’autres comme les Nats, ainsi que pour la ville de Baltimore et l’État du Maryland.

Rubenstein, 74 ans, est co-fondateur et coprésident du groupe Carlyle, une société de capital-investissement. Il est né à Baltimore et Forbes estime sa valeur nette à 3,7 milliards de dollars.