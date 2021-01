L’attaquant de l’USWNT, Alex Morgan, a déclaré qu’elle avait été testée positive au COVID-19 avant les prochaines commandes pour le camp d’entraînement de l’équipe nationale en janvier.

« Malheureusement, ma famille et moi avons clôturé 2020 en apprenant que nous avions contracté le COVID pendant que nous étions en Californie pendant les vacances », Morgan, originaire du sud de la Californie, publié sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes tous de bonne humeur et nous récupérons bien. Une fois notre isolement terminé, je suivrai les directives de retour au jeu de US Soccer pour m’assurer que mon corps est complètement rétabli et que je pourrai bientôt rejoindre mes coéquipiers sur le terrain. Soyez en sécurité et heureux nouveau an. »

L’équipe nationale féminine des États-Unis annoncera la composition de son camp d’entraînement annuel de janvier mercredi.

Morgan, 31 ans, a passé la dernière moitié de 2020 avec Tottenham Hotspur avant d’annoncer le mois dernier qu’elle revenait à l’Orlando Pride en 2021.