Une famille d’Agra a eu un passager inattendu dans sa voiture jeudi matin.

Un python indien de quatre pieds de long coincé dans le capot d’une voiture à hayon a été sauvé par l’Unité d’intervention rapide Wildlife SOS de la colonie LIC dans la ville de l’Uttar Pradesh. Le reptile a ensuite été relâché dans un habitat sûr.

Une famille résidant dans la colonie LIC a été choquée de se retrouver à proximité avec un serpent. Le python a été repéré coincé entre les espaces étroits du capot d’une Hyundai Hatchback.

La famille a immédiatement contacté l’équipe de Wildlife SOS, demandant son aide. Peu de temps après, une équipe de deux membres a atteint l’endroit et a réussi à extraire soigneusement le serpent du capot de la voiture.

Gurmeet Singh Sodhi, la personne qui a appelé le Wildlife SOS, a déclaré: « Nous avons été horrifiés à la vue du python coincé dans un espace si étroit d’une voiture. Nous sommes reconnaissants à l’équipe de Wildlife SOS qui est arrivée rapidement et a effectué le opération de sauvetage assez efficacement. «

Kartick Satyanarayan, PDG et co-fondateur de Wildlife SOS, a déclaré: « Des incidents comme celui-ci ont été la force motrice de la création de l’Unité d’intervention rapide de Wildlife SOS. Notre objectif est d’atténuer les idées fausses courantes sur les reptiles et de sensibiliser les gens à ces incroyables animaux, en utilisant l’éducation, la sensibilisation et l’intervention positive pour aider à atténuer les conflits humains-reptiles. «

Baiju Raj M, V, directeur des projets de conservation de la faune SOS, a déclaré: «À mesure que la température baisse, ces serpents-serpents cherchent refuge dans les zones urbaines. Lors de la gestion de ces opérations de sauvetage sensibles, il est important que les secouristes professionnels interviennent. Notre équipe travaille 24 heures sur 24 pour garantir qu’aucun appel à l’aide ne reste sans réponse. «

L’Indian Rock Python (Python molurus) est un serpent non venimeux qui habite principalement les forêts de mangroves, les jungles broussailleuses, les forêts tropicales et les prairies. Ils se nourrissent principalement de rongeurs, de chauves-souris frugivores, d’oiseaux, de civettes, de cerfs et de sangliers et se trouvent couramment en Inde, au Pakistan, au Népal, au Bhoutan, au Bangladesh et au Sri Lanka.