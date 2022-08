“La famille Addams” d’hier à aujourd’hui : retour sur les stars des années 90 alors que les images de la série télévisée “Mercredi” sont publiées

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Angelica Huston, Raul Julia, Christina Ricci et Jimmy Workman ont décrit la famille Addams, le clan macabre créé par le dessinateur Charles Addams dans ses bandes dessinées des années 1960, qui ont inspiré des itérations dans des films, des séries télévisées, des jeux vidéo et une comédie musicale au fil des ans.

Huston, Julia, Ricci et Workman ont joué le rôle des principaux membres de la couvée excentrique dans le film de 1991 de Barry Sonnenfeld “The Addams Family” et sa suite de 1993 “Addams Family Values”.

Mardi, Netflix a publié les premières images de la nouvelle famille Addams dans la prochaine série télévisée de Tim Burton “Wednesday”, avec Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Jenna Ortega et Isaac Ordonez.

Zeta-Jones et Guzmán assumeront les rôles de Huston et Julia en tant que matriarche et patriarche de la famille Addams. Ortega jouera sa fille mercredi et Ordonez jouera son fils Pugsley.

Le personnage principal d’Ortega occupera le devant de la scène dans la série, qui suit l’adolescente morbide alors qu’elle navigue dans la vie d’un pensionnat pour parias, la Nevermore Academy.

Burton fera ses débuts en tant que réalisateur à la télévision avec la série comique d’horreur en huit épisodes qui devrait être diffusée sur Netflix à la fin de 2022.

“Wednesday” a été créé par Miles Millar et Alfred Gough (Smallville), avec Burton en tant que producteur exécutif et réalisateur de quatre épisodes.

Dans une interview avec Vanity Fair, Millar a expliqué que lui et Gough voulaient s’assurer que la série “ne ressemble pas à un remake ou à un redémarrage”. Il a déclaré au point de vente qu’ils envisageaient la série comme “un film de huit heures de Tim Burton”.

“C’est quelque chose qui vit dans le diagramme de Venn de ce qui s’est passé auparavant, mais c’est sa propre chose”, a déclaré Millar au point de vente. “Il ne s’agit pas d’essayer d’être les films ou l’émission de télévision des années 60. C’était très important pour nous et très important pour Tim.”

Les autres membres de la distribution de “Wednesday” incluent Gwendoline Christie, Hunter Doohan, Joy Sunday, Emma Myers, Percy Hynes White, Riki Lindhome, Jamie McShane, Moosa Mostafa, Georgie Farmer et Naomi Ogawa.

Ricci fera également une apparition dans la série bien que les détails de son rôle n’aient pas été révélés.

À l’âge de 11 ans, Ricci a fait une percée dans sa carrière avec son virage mémorable en tant que mercredi.

Ortega, qui est devenue célèbre pour la première fois en tant qu’enfant star dans “Jane the Virgin” et “Stuck in the Middle”, jouera la fille impassible de la famille dans la série repensée.

Huston et Julia ont dépeint le couple étrange et passionné Morticia et Gomez dans la série de films de Sonnenfeld.

Les acteurs vétérans Zeta-Jones et Guzmán assumeront leurs rôles dans “Wednesday”.

L’enfant acteur à la retraite Workman a fait ses débuts d’acteur en tant que fils de Morticia et Gomez et du jeune frère de mercredi, Pugsley, dans “La famille Addams”.

Dans la série, Ordonez – de “A Wrinkle In Time” – jouera Pugsley dans un rôle récurrent.

Netflix a également lancé le bande-annonce officielle pour la nouvelle série. Dans le clip de deux minutes, Wednesday est expulsée de son lycée après s’être violemment vengée d’un groupe de sportifs qui ont intimidé Pugsley.

Elle est ensuite escortée par ses parents jusqu’à leur alma mater, la Nevermore Academy, dont Gomez lui assure qu’elle est un “lieu magique”.

“Enfin, vous serez entouré de pairs qui vous comprennent”, ajoute Morticia dans la bande-annonce publiée mercredi. “Tu pourrais même te faire des amis.”

Sur un montage de scènes macabres de la série, Wednesday raconte : “Je ne savais pas que j’allais plonger dans un cauchemar plein de mystère, de chaos et de meurtre.”

“Je pense que je vais adorer ça ici.”