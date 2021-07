La famille Aaron Francis de Love Island a le cœur brisé alors qu’il est pris pour cible par de vils trolls racistes

Aaron Francis de LOVE Island a été la cible de trolls racistes ignobles qui ont brisé le cœur de sa famille.

L’hôte des événements, 24 ans, a fait partie de la distribution originale et a survécu quatre semaines dans la villa – sa famille reprenant ses profils sur les réseaux sociaux.

Rex

Francis Aaron de Love Island a été pris pour cible par des trolls racistes, selon sa famille au cœur brisé[/caption]

Instagram

La famille d’Aaron s’est sentie obligée de partager une déclaration choquante sur Instagram[/caption]

Dans une déclaration partagée sur Instagram aujourd’hui, ils ont raconté comment il a été attaqué en ligne par des racistes qui ont bombardé le favori de la villa de messages directs et de commentaires sur ses publications.

La famille a partagé un commentaire choquant, mais a déclaré qu’il y en avait eu des centaines d’autres où des personnes avaient utilisé des insultes offensantes et un langage raciste.

Ils ont déclaré: «Nous sommes choqués et frustrés par les commentaires et messages racistes qu’Aaron reçoit depuis le tout début de son expérience à Love Island.

« Il n’y a pas eu de fin aux emojis de singes et de gorilles qui ont commenté ses messages et ses messages horribles, abusifs et racistes dans hi dm’s.

« Ce n’est qu’un exemple de ce dont nous avons été témoins et nous devons dénoncer ce comportement intolérable. »

Love Island a déjà été touchée par une course dans cette série après que la bombe Danny Bibby a été trouvée pour avoir utilisé une insulte raciste sur une publication Instagram historique.

Il a été autorisé à s’excuser auprès de la villa, mais les fans ont critiqué le spectacle pour lui avoir permis de rester.

L’ancien concurrent Sherif Lane a également accusé ITV de double standard.

Il a été envoyé faire ses valises en 2019 pour avoir dit « c’est un punt » après avoir accidentellement donné un coup de pied à la co-star Molly-Mae Hague dans l’entrejambe – et a pris la décision.

Le jeune homme de 22 ans a déclaré au Sun : « ITV a fait preuve de deux poids deux mesures en matière de racisme. Ils ne semblent pas s’en soucier.

«Un homme blanc a été autorisé à s’excuser depuis l’intérieur de la villa pour avoir utilisé le mot N et continué à filmer, alors que j’ai été retiré pour avoir joué au combat et fait quelque chose par accident.

«Le mot N ne devrait pas être utilisé et ce candidat devrait être retiré de la maison comme je l’étais, surtout après que l’équipe de football d’Angleterre ait été victime d’abus raciaux cette semaine. ITV doit donner l’exemple.





«J’ai également signalé un concurrent, que je ne nommerai pas, qui a utilisé à plusieurs reprises le mot N alors qu’il frappait devant moi – deux ou trois fois et il n’a pas été écarté. C’est vraiment injuste. C’est dégoutant. »

Un porte-parole de Love Island a répondu aux affirmations de Sherif et a déclaré: «Nous surveillons les insulaires 24h / 24 et 7j / 7 et nous n’avons aucun enregistrement de l’utilisation de cette prétendue langue.

«À aucun moment, personne n’a utilisé ce langage dans les paroles de rap ou à aucun autre moment. Nous avons des règles claires sur l’utilisation de la langue dans la villa.

JOUEZ AU SUN BINGO POUR AUSSI PEU DE 20p POUR UNE CHANCE DE GAGNER UNE PART DE 250 000 £ ! (18+ conditions générales s’appliquent)