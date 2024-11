La famille a plaidé pour que le fusil d’assaut soit saisi avant la fusillade mortelle dans l’école. Les agents avaient peu d’options

La famille d’Orlando Harris a supplié la police du Missouri de confisquer le gilet pare-balles, les munitions et le fusil de type AR-15 du jeune de 19 ans. Ils savaient que sa santé mentale était fragile après plus d’une tentative de suicide. Mais les meilleurs officiers pourraient faire leur travail dans un État comptant parmi les plus droits étendus sur les armes à feu Nous suggérons à Harris de conserver l’arme dans une unité de stockage.

Neuf jours plus tard, Harris entra dans son ancien lycée de Saint-Louis et déclara : « Vous allez tous mourir. »

Un nouveau rapport de police de 456 pages détaille les efforts déployés par la famille de Harris pour tenter de lui retirer son arme dans les jours précédant son entrée à la Central Visual Arts and Performing Arts High School le 24 octobre 2022, lorsque il a tué un élève et un enseignant et en a blessé sept autres avant d’être abattu par la police.

Le Missouri ne fait pas partie des 21 États dotés d’une loi signalant un signal d’alarme. Également connues sous le nom d’ordonnances de protection contre les risques extrêmes, les lois d’alerte visent à restreindre l’achat d’armes à feu ou à les retirer temporairement aux personnes susceptibles de se blesser ou de blesser quelqu’un d’autre.

Cette affaire montre à quel point il est difficile pour les forces de l’ordre de restreindre l’accès aux armes à feu, même lorsqu’il existe des indices que quelque chose ne va vraiment pas.

Après un Un réserviste de l’armée a tué 18 personnes en octobre 2023 à Lewiston, dans le Maine, un enquête trouvé des occasions manquées d’intervenir dans la crise psychiatrique du tireur. Et avant qu’un jeune de 14 ans ne soit inculpé dans un fusillade meurtrière cet automne dans son lycée de Géorgieun député lui a parlé d’une menace en ligne et sa famille l’a prévenu d’une « extrême urgence ».

Le enquête Un rapport sur le cas de Harris montre que la première tentative de suicide a eu lieu à l’automne 2021, juste avant son départ prévu pour l’université. Les perturbations liées à la pandémie, l’arrestation d’un ami dans un homicide et un accident de voiture pourraient avoir contribué à sa dépression, ont déclaré sa famille et son ancien patron aux enquêteurs.

Le rapport de police ne fait aucune mention de ses études universitaires. Au lieu de cela, il travaillait à la cafétéria d’un établissement pour personnes âgées, où il discutait parfois des armes à feu avec ses collègues.

En août suivant, il a rencontré une résidente en psychiatrie de l’Université de Washington et lui a dit qu’il envisageait de tirer sur des gens dans son ancienne école. Il a dit que ces pensées n’avaient duré qu’une soirée et qu’elles avaient disparu, qu’il n’y avait aucune planification et qu’il ne voulait pas le faire.

Mais peu de temps après, Harris a commencé un compte à rebours avant la fusillade. Ses plans comprenaient des cartes détaillées de l’école et un plan ciblant les enseignants, les étudiants et la communauté LGBTQ. Il avait également prévu d’incendier la maison de sa famille avec eux à l’intérieur.

Le psychiatre a prescrit des médicaments, mais Harris n’a pas exécuté les ordonnances. Le rapport indique qu’ils ont élaboré un plan d’urgence.

L’Université de Washington n’a pas immédiatement répondu aux messages de l’Associated Press sollicitant des commentaires.

Harris a alors cessé de se présenter aux rendez-vous.

Le 8 octobre, il a tenté d’acheter une arme à feu auprès d’un revendeur agréé de St. Charles, dans le Missouri, mais la transaction a échoué. bloqué par une vérification des antécédents du FBI. Le rapport n’explique pas pourquoi et la police n’a pas répondu à un e-mail de l’AP. Le FBI a simplement fourni une liste des 12 raisons pour un refus sans autres détails.

Puis, le 10 octobre, Harris s’est rendu dans une banlieue voisine pour payer à un homme 580 $ en espèces pour le fusil utilisé lors de la fusillade.

La famille de Harris est devenue encore plus inquiète le 15 octobre, lorsque deux colis provenant de fournisseurs d’armes et de munitions sont arrivés. L’une de ses sœurs, Noneeka Harris, les a ouverts et a trouvé un gilet pare-balles, des étuis à magazines et des magazines. Elle a ensuite fouillé sa chambre et a trouvé le fusil dans une vieille boîte de télévision.

La mère de Harris, Tanya Ward, a appelé les services de santé mentale du BJC et le personnel « a considéré la situation comme une menace immédiate ». Ils lui ont conseillé d’apporter les objets au service de police et de parler aux policiers de la maladie mentale de son fils.

La police du commissariat lui a dit qu’elle ne pouvait pas prendre l’arme à feu parce que Harris avait l’âge légal pour la posséder. Ils ont dit qu’elle devrait rentrer chez elle et qu’un agent les y rencontrerait. Au moment où elle est revenue, Harris était chez lui et insistait pour qu’il garde l’arme.

Sa mère insistait pour que l’arme ne se trouve pas dans la maison, alors les policiers ont suggéré une unité de stockage. Le rapport indique que les policiers l’ont également conseillée sur les mesures qu’elle devait prendre pour que son fils soit jugé mentalement instable.

La loi fédérale interdit à certaines personnes souffrant de maladies mentales d’acheter des armes à feu depuis 1968, y compris celles considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, qui ont été incarcérées involontairement, ou jugées non coupables pour cause d’aliénation mentale ou inaptes à subir leur procès.

Finalement, l’arme à feu et d’autres objets ont été chargés dans le coffre du véhicule de la sœur de Harris, y compris une boîte de munitions arrivée le lendemain. Elle a ensuite conduit son frère jusqu’à un entrepôt situé à environ 8 kilomètres du lycée.

Elle a déclaré à la police qu’elle « savait que quelque chose allait se passer ».

Le 24 octobre, des coups de feu ont retenti alors que Harris entrait dans son ancien lycée.

On ne sait pas pourquoi Harris a ciblé l’école. Un agent de sécurité l’a rappelé comme étant plutôt populaire et le directeur de son école primaire a déclaré qu’il n’avait pas été victime d’intimidation, selon le rapport d’enquête. Mais alors qu’il tirait sur un cours de danse, une élève a déclaré à la police qu’elle avait entendu quelqu’un crier : « Je déteste cette école. Je déteste tout le monde.

Mortellement blessée, Alexzandria Bell a d’abord couru vers l’entrée avant de s’effondrer au sol, un agent de sécurité rassurant l’élève de 10e que des secours étaient en route. Mais ensuite elle s’est tue.

Une classe a sauté par la fenêtre pour s’échapper après que son professeur d’éducation physique, Jean Kuczka, 61 ans, se soit placé entre eux et Harris. Kuckza a été tué.

Harris s’est finalement rendu au troisième étage, se cachant dans un laboratoire informatique. Le premier officier à entrer dans le laboratoire avait une fille à l’école.

« J’avais tout à perdre », a rappelé le policier, qui faisait partie de ceux qui ont ouvert le feu, dans le rapport de police. Il a ensuite envoyé un texto à sa fille, lui disant : « Je l’ai tué. »

La sœur de Harris a déclaré aux enquêteurs que lorsqu’elle a entendu parler de la fusillade, elle a commencé à conduire en direction de l’école, mais est ensuite rentrée chez elle, réveillant sa mère qui avait travaillé la nuit.

La mère de Harris a ensuite vérifié sa messagerie vocale. Un hôpital lui a envoyé un message lui demandant si elle avait encore besoin d’aide pour son fils.