La famille a payé une rançon pour la libération des filles enlevées d’Al-Kadriyar – Oncles

Les membres des familles des filles d’Al-Kadriyar ont révélé qu’ils avaient payé une rançon à des bandits pour la libération de cinq des six filles qui faisaient partie d’un total de 23 personnes kidnappées le 2 janvier 2023 dans la région de Bwari, dans le territoire de la capitale fédérale.

Alors que quatre personnes ont été tuées par les bandits la semaine dernière, les 19 personnes restantes ont retrouvé leur liberté samedi soir.

Dans une interview exclusive avec notre correspondant dimanche, les oncles des filles d’Al-Kadriyar, Abbas et Sherifdeen Al-Kadriyar, ont démenti les informations de la police du FCT et de l’armée nigériane selon lesquelles les filles et d’autres victimes avaient été secourues grâce à leurs efforts conjoints.

Abbas Al-Kadriyar, qui a récupéré les filles dans la forêt, a déclaré : « Nous avons payé une rançon pour la libération de nos filles. Une rançon a été payée et la police n’a pas été impliquée. Les enfants m’ont appelé et je suis allé les chercher. Sur mon chemin, j’ai vu des militaires au carrefour, et la brousse est très épaisse le long du barrage de Gurara, j’ai donc dû attirer l’attention des militaires pour qu’ils me suivent jusqu’à l’endroit où nous pourrions localiser nos enfants.

« Les bandits les ont laissés là pour nous appeler pour venir les récupérer. Mais nous avons payé une rançon et aucune police n’est intervenue. Les enfants n’ont été secourus par personne, les soldats m’ont seulement aidé à localiser où ils se trouvaient et nous ont fourni une couverture.

En corroborant le récit, un autre oncle, Sheriffdeen Al-Kadriyar, a également noté : « C’est mon frère aîné qui est allé chercher les filles samedi, quelques jours après que nous ayons payé la rançon. Mais les soldats les ont reconduit chez eux.»

Par ailleurs, le commandement de la police du FCT avait affirmé plus tôt que les sœurs Al-Kadriyar et d’autres victimes enlevées avaient été sauvées du repaire des bandits dans la forêt de Kajuru, dans l’État de Kaduna, par une équipe conjointe de policiers et de soldats de l’armée nigériane samedi soir.

Environ 23 personnes ont été enlevées le 2 janvier 2024 dans la zone Zuma 1 de Kawu, dans le conseil régional de Bwari à Abuja.

La police a confirmé dimanche que toutes les victimes, y compris les cinq sœurs dont l’enlèvement avait suscité l’inquiétude dans tout le pays, avaient été libérées samedi vers 23 heures et avaient depuis retrouvé leurs familles.

Plus tôt, PUNCH du samedi avait rapporté en exclusivité que les bandits terrorisant le FCT et les États voisins de Kaduna, Nasarawa et Niger campaient dans la forêt de Kajuru, dans la région sud de Kaduna, dans l’État de Kaduna.

Des sources haut placées en matière de sécurité ont confié à l’un de nos correspondants que la forêt était utilisée par les militaires pour entraîner leur personnel, mais qu’elle avait été abandonnée, ce qui en faisait un refuge pour les terroristes.

L’une des sources militaires a déclaré PUNCH du samedi Vendredi, « les kidnappeurs et autres criminels terrorisant le territoire de la capitale fédérale campent actuellement dans la forêt de Kajuru. Kajuru est le siège de la zone de gouvernement local de Kajuru de l’État de Kaduna. La forêt est devenue un refuge pour les bandits et les ravisseurs.

S’exprimant dimanche dans un communiqué, la responsable des relations publiques de la police du FCT, SP Josephine Adeh, a déclaré que les victimes avaient été secourues par l’équipe anti-enlèvement du FCT dans le cadre d’un effort concerté avec les troupes de l’armée nigériane.

Le SP Adeh a déclaré : « Suite à l’avancée incessante de l’équipe anti-enlèvement du commandement de la police du territoire de la capitale fédérale dans un effort concerté avec les troupes de l’armée nigériane, dans la foulée des ravisseurs qui ont frappé la zone de Zuma 1 dans le conseil régional de Bwari en janvier. Le 2 janvier 2024, la police du FCT a secouru les victimes et les a réunies avec leurs familles.

« Les agents ont réussi à secourir les victimes autour de la forêt de Kajuru, dans l’État de Kaduna, vers 23h30 le samedi 20 janvier 2024.

« Tout en appréciant l’inspecteur général de la police, Olukayode Egbetokun, pour le déploiement de la nouvelle équipe d’intervention spéciale, qui a renforcé l’architecture de sécurité existante du FCT et a renforcé la confiance du public, le commissaire de police, commandement du FCT, Haruna Garba souhaite réitérer l’engagement du commandement à maintenir le solide déploiement de sécurité effectué dans la région et dans d’autres parties du territoire pour le plus grand maintien de la paix pour tous.

« Les bonnes gens de FCT sont donc encouragés à noter les lignes d’urgence suivantes et à signaler rapidement les activités suspectes ; 08032003913, 08061581938, 07057337653 et 08028940883.

PCB : 09022222352. »