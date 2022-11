La famille a le cœur brisé alors que le tout-petit « adoré », 2 ans, décède après la tragédie de la ferme d’Antrim

Un jeune garçon décédé hier après un incident dans une ferme du comté d’Antrim ne sera “jamais oublié” par sa famille au cœur brisé.

Le bambin, âgé de deux ans, a été nommé localement Noah McAleese ce soir.

Les hommages ont afflué pour le petit Noah

Le garçon a été emmené à l’hôpital Causeway pour y être soigné Crédit : Pacemaker Press

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux dans le quartier Ballymoney d’Antrim vers 12h32.

Noah a été transporté d’urgence à l’hôpital Causeway, où il est décédé peu de temps après.

Noah est resté dans les mémoires comme le “fils précieux de Johnny et Corinna et le frère adoré de Cohen”.

Les directeurs funéraires McKiernans ont déclaré: “Nous avons le regret de vous informer du décès tragique de Noah Shea McAleese RIP.

“Fils précieux de Johnny et Corrina et frère adoré de Cohen.

“Petit-fils bien-aimé de Seamus, Betty et Kieran et de feu Rosemary Cassidy.

“Adorée et jamais oubliée par toute la famille McAleese et Cassidy.

“Maison privée s’il vous plaît. Les arrangements funéraires seront mis à jour dès qu’ils seront disponibles.”

PAS DE MOTS

Philip McGuigan, membre de l’assemblée du Sinn Fein, a déclaré: “Il est difficile de trouver des mots pour décrire l’agonie que la famille doit ressentir.”

Une minute de silence a eu lieu lors du match de Dunloy Cuchullain contre Dungloe aujourd’hui.

Le club GAA a rendu hommage en déclarant: “Tout le monde chez Dunloy GA + CC a été profondément attristé d’apprendre hier la tragique nouvelle du décès soudain de Noah McAleese.

“Noah est le fils de notre ancien joueur Johnny et de sa femme Corrina. Nous offrons nos pensées et nos prières à tous les cercles familiaux McAleese et Cassidy en ce moment très triste.”

Les ambulanciers se sont précipités sur les lieux hier après-midi.

Un porte-parole du service d’ambulance d’Irlande du Nord a déclaré: «Le service d’ambulance d’Irlande du Nord a reçu un appel au 999 à 12 h 32 le vendredi 11 novembre, à la suite d’informations faisant état d’un incident agricole à Ballymoney.

“Le NIAS a envoyé un ambulancier paramédical d’intervention rapide, une équipe d’urgence et un ambulancier sur place.

“Après l’évaluation, le patient a été emmené à l’hôpital Causeway.”

LE CŒUR BRISÉ DE LA COMMUNAUTÉ

Le conseiller syndical local d’Ulster, Darryl Wilson, a déclaré que la communauté avait le cœur brisé par la tragédie.

Il a écrit sur les réseaux sociaux: “Alors que la nouvelle d’une terrible tragédie dans notre ville émerge ce soir, le cœur de toute une communauté est brisé.

“Aucun mot ne peut exprimer ce que nous ressentons, nos cœurs, nos pensées et nos prières collectives vont à tous ceux qui sont touchés par cette perte dévastatrice.”

Le conseiller de Ballymoney DUP, Mervyn Storey, a déclaré que ses pensées allaient à la famille du garçon.

Il a écrit: “Les mots sont difficiles à trouver pour commenter cet incident tragique qui a entraîné la mort d’un petit garçon de deux ans.

“C’est incalculable le chagrin dans lequel cette famille a été plongée.

“Quand j’ai entendu parler de l’incident de ce soir, je n’ai pu que penser, en tant que grand-père moi-même, à quel point il serait insupportable de devoir faire face à un tel chagrin.”

Le PSNI a déclaré que Causeway Coast et Glens Borough Council ont été informés de l’incident.