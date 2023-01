La famille a gardé le corps momifié de sa fille dans un chalet pendant six semaines après avoir été “convaincue qu’elle était toujours en vie”

UNE FAMILLE a gardé le corps momifié de leur fille dans un chalet pendant six semaines parce qu’ils étaient “absolument convaincus qu’elle était toujours en vie”, selon une enquête.

Un mystérieux journal intime a ensuite été retrouvé au domicile de la talentueuse artiste Rina Yasutake enregistrant “elle est devenue insensible le 18 août” 2018.

Rina Yasutake, 49 ans, dont le corps a été retrouvé momifié Crédit : PA : Association de la presse

La sœur de Rina Yoshika Yasutake, sa mère Michiko Yasutake et son frère Takahiro Yasutake Crédit : Glen Minikin

Des détectives du North Yorkshire sont arrivés à la propriété le 25 septembre 2018 pour trouver les restes de Rina sur un matelas dans une chambre à l’étage de la propriété dans la ville endormie de Helmsley – qui n’avait pas de commodités modernes, de télévision ou de radio.

Une partie de l’enquête consistait à découvrir à qui appartenait le journal – qui était écrit en japonais – mais rien n’a jamais été révélé, a déclaré aujourd’hui Jon Heath, Senior North Yorkshire Corner.

Donnant des preuves, l’inspecteur-détective Nichola Holden, l’enquêteur principal, a déclaré que les enquêtes avaient été entravées parce que la famille ne parlait que le japonais – et utilisait un dialecte “unique”.

Le tribunal du coroner de Northallerton a été informé que Rina avait rendu visite à son médecin généraliste pour la première fois en 2013 en raison des inquiétudes de sa famille concernant ses «épisodes agressifs» et de la crainte qu’elle ne fasse du mal à sa mère.

Son poids a été enregistré à 6 pierres et 6 livres et elle ne mesurait que 4 pieds 11 pouces.

Rina, qui avait 49 ans lorsqu’elle est décédée, était une artiste talentueuse diplômée en lettres classiques à Cambridge mais n’avait jamais travaillé depuis.

Pendant 20 ans, elle avait vécu dans un isolement total avec sa mère Michiko Yasutake, aujourd’hui âgée de 80 ans, son frère, Takahiro Yasutake, aujourd’hui âgé de 51 ans, et sa sœur Yoshika Yasutake, aujourd’hui âgée de 56 ans.

Elle n’avait pas vu son médecin généraliste depuis 2013.

ALLÉ AU LIT ET “ARRÊTÉ DE BOUGER”

Suite à la mort de son père au Japon, Rina a arrêté de manger et a fini par se coucher et « a cessé de bouger ».

Selon le journal manuscrit, elle était “très faible, s’est mise au lit et a continué jusqu’au 18 août 2018, date à laquelle elle est devenue inconsciente”.

La police a finalement été appelée après qu’Eva Ward, de la pharmacie locale de Helmsley, soit revenue de vacances et que le personnel lui ait dit qu’un homme et une femme avaient acheté de gros quantiles d’esprit chirurgical.

Le 24 septembre, on lui a dit que les mêmes personnes avaient acheté plus de bouteilles et elle a demandé à être informée qu’elles revenaient, sachant que l’alcool pouvait avoir des propriétés dangereuses.

Le lendemain, on lui a dit que le couple était de retour, alors quand ils sont revenus à 10 h 30, Mme Ward attendait pour les confronter, a annoncé l’audience.

Elle a dit que l’homme avait un dossier rose contenant des lettres et elle a repéré le nom de Rina parmi eux.

Yoshika a avoué : “Notre sœur n’est pas consciente.” Notant le nom de Rina, Mme Ward a posé des questions sur les bouteilles d’alcool “Sont-elles pour elle” et les deux frères et sœurs ont hoché la tête.

Le pharmacien a informé la police qui s’est rendue sur place et a trouvé le corps gravement décomposé et «momifié» de Rina sur un matelas dans une chambre à l’étage.

Une couette couvrait le corps jusqu’au cou et une ambulancière Karen Tomlinson a déclaré: “Il était évident qu’elle était morte et probablement depuis quelques semaines.”

Mais DI Holden était d’accord avec l’avocat de la famille, Craig Hassall KC, sur le fait que les proches de Rina étaient “totalement convaincus qu’elle était toujours en vie”.

Elle a poursuivi: “Oui, ils l’étaient. Ils l’étaient à l’époque et pendant de nombreux mois après.

Elle a ajouté que «la famille était une unité indépendante du village. Ils n’avaient pas de communications modernes. Il n’y avait ni télé ni radio. »

À la suite d’une décision d’un juge en 2021 selon laquelle il ne serait pas dans l’intérêt public de tenir un procès pour la mort étrange de Rina, les déclarations de ses frères et sœurs ont été entendues pour la première fois.

Tous deux avaient raconté comment elle avait dépéri devant eux au psychiatre consultant John Howard Kent en février 2020.

Je ne sais pas comment expliquer. Même si elle ne mangeait pas. Elle a été nourrie de nourriture spirituelle et a été comblée. Yoshika, la soeur de Rina

Tous deux ont convenu qu’elle avait cessé de manger et de bouger moins, jusqu’à ce qu’elle arrête de bouger.

Mais sa sœur n’a pas accepté qu’elle soit morte : « Elle respirait encore, son corps était chaud et elle avait toujours un pouls », a déclaré Yoshika au médecin.

« Elle ne nous a pas dit grand-chose. Nous avons donc dit de manger et de boire plus. Elle avait l’air d’avoir été nourrie en mangeant son âme.

« Je ne sais pas comment expliquer. Même si elle ne mangeait pas. Elle a été nourrie de nourriture spirituelle et a été comblée.

Sa sœur a déclaré: «Rina est allée à Cambridge pour étudier les classiques. Elle était très brillante. Elle était plus extravertie que moi.

Une autopsie a établi qu’il n’y avait aucun signe de blessure, de maladie ou de drogue. La cause du décès était “indéterminée”. Il n’y avait aucune suggestion de circonstances suspectes.

Enregistrement d’une conclusion ouverte, le coroner a déclaré: «L’exactitude du journal n’est pas connue, la cause du décès ne peut donc pas être établie avec certitude.

“La famille ne croyait pas que Rina était malade et est restée dans cette croyance pendant un certain temps par la suite.”

Concluant l’enquête, il a présenté à la famille ses “sincères condoléances pour leur perte”.