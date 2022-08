La famille a dit qu’elle ne pouvait pas nager au parc aquatique à cause du burkini

Une famille de Winnipeg cherche à sensibiliser le public au burkini après un incident dans un parc aquatique du Manitoba.

Halima Jelloul, son mari et ses deux filles étaient ravis de faire un voyage à Lilac Resort vendredi.

Quelques minutes après leur arrivée, on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas entrer dans la piscine à cause de ce qu’ils portaient.

“Environ 10-15 minutes, le propriétaire s’est approché de nous et a dit qu’en raison du burkini que ma fille et moi portions, nous n’étions pas autorisés sur le toboggan aquatique”, a déclaré Jelloul.

“J’étais très mal à l’aise, évidemment. Je n’ai pas été choquée que ce soit arrivé”, a déclaré Salma Douida, la fille de Jelloul, âgée de 14 ans.

Un burkini est un maillot de bain intégral semblable à une combinaison de plongée, conçu pour respecter les traditions islamiques de tenue modeste.

La Société de sauvetage du Manitoba affirme qu’il ne devrait y avoir aucune raison pour laquelle le burkini n’est pas autorisé.

“Tant que le burkini en question est correctement construit, il n’y a aucun problème de sécurité”, a déclaré Christopher Love, coordinateur de la gestion de la sécurité de l’organisation, dans un e-mail, “j’en ai vu certains en cours d’utilisation, et ils fonctionnent vraiment comme des combinaisons humides et assurer la modestie tout en permettant une gamme complète de mouvements dans l’eau.”

Le propriétaire de Lilac Resort, Dan Manaigre, a déclaré qu’il avait approché la famille parce qu’il ne savait pas ce qu’était un burkini et pensait que c’était du streetwear – une violation majeure de la santé publique s’il était porté dans une piscine.

“Je veux m’excuser auprès de la famille parce que je ne savais tout simplement pas”, a déclaré Manaigre.

Manaigre a envoyé une note à l’ensemble de son personnel expliquant ce qu’est un burkini et qu’ils sont autorisés.

“À l’avenir, on leur a tous dit que le burkini serait une tenue acceptable. Cependant, ils continueront à ne pas appliquer de streetwear dans la piscine”, a-t-il déclaré.

Après une discussion avec la famille et un inspecteur de la santé, on a dit à Jelloul qu’elle et sa famille savaient nager, mais ils ont choisi de partir.

“Mes filles pleuraient. Ce n’était pas vraiment un moment agréable pour nous, alors j’ai dû vérifier avec mes filles pour voir si elles allaient bien et voulaient rester ou partir”, a expliqué Jelloul.

À l’avenir, la famille espère faire prendre conscience de ce qu’est un burkini.

“Au quotidien, nous en faisons l’expérience à la plage. Les gens qui vous regardent ne savent pas ce que c’est, ce qui n’est pas grave, et une certaine éducation doit avoir lieu”, a déclaré Jelloul.

“Et je pense que les femmes musulmanes ou toute personne qui s’habille modestement devraient avoir le droit et que si cela leur arrive, elles devraient parler”, a ajouté Douida.

La connaissance qu’ils espèrent peut empêcher quelqu’un d’autre de vivre une situation similaire.