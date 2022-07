La famille a déclaré que les résultats de l’autopsie d’un jeune de 14 ans décédé de façon inattendue pourraient prendre jusqu’à un an

Une famille de Winnipeg dit qu’on lui a dit qu’elle pourrait devoir attendre jusqu’à un an pour découvrir ce qui a causé la mort de sa fille de 14 ans.

Talina Rampersad-Husack est décédée subitement le 17 juillet dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital pour enfants, indique sa nécrologie.

Les détails sur sa maladie ne sont pas clairs, laissant sa famille se demander ce qui a exactement conduit à sa mort. Une autopsie a été pratiquée, mais la famille de Talina dit qu’on leur a dit que cela pourrait prendre jusqu’à un an pour obtenir les résultats définitifs.

“Aucun parent ne devrait avoir à attendre un an pour savoir comment sa fille de 14 ans, en bonne santé et dynamique, est décédée”, a déclaré un porte-parole de la famille dans un communiqué à CBC News.

Une amie de longue date de la famille, Nahanni Fontaine, qui est également députée de St. John’s à Winnipeg, a déclaré que la famille de l’adolescente était dévastée de ne pas savoir ce qui a finalement conduit à sa mort – et d’apprendre qu’elle devrait attendre si longtemps pour le savoir.

“La mort d’un enfant est quelque chose qu’aucun de nous ne souhaiterait à personne. Mais ajouter cela à ce processus… c’est déchirant”, a déclaré Fontaine.

“Je pense que tout le monde peut convenir qu’il est totalement inacceptable de demander à une famille d’attendre un an pour savoir comment leur proche est décédé.”

Une amie de longue date de la famille, Nahanni Fontaine, a déclaré que la famille de l’adolescente était dévastée de ne pas savoir ce qui avait finalement conduit à sa mort – et d’apprendre qu’ils devraient attendre si longtemps pour le savoir. (Gary Solilak/CBC)

Fontaine a déclaré que Talina était décédée un peu plus de deux semaines après être tombée malade le jour de l’obtention de son diplôme de 8e année fin juin.

Kathryn Braun, directrice du Bureau du médecin légiste en chef du Manitoba, a déclaré dans un courriel que dans certains cas, des tests spéciaux doivent être effectués dans le cadre d’une autopsie pour fournir une cause précise du décès.

Cela signifie que l’obtention d’un rapport d’autopsie final peut prendre jusqu’à un an, bien que l’autopsie proprement dite soit effectuée dès que possible, a déclaré Braun, dont le bureau enquête sur les morts subites et ordonne des autopsies dans la province.

Le délai réel pour un rapport d’autopsie final dépend du cas, a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de Shared Health a déclaré que certains tests requis pour certaines autopsies prennent plus de temps car ils sont envoyés à des laboratoires spécialisés pour analyse afin de garantir la qualité et l’exactitude.

Talina Rampersad-Husack, 14 ans, est décédée subitement le 17 juillet dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital pour enfants, selon sa nécrologie. (Soumis par le porte-parole de la famille)

Cela peut prolonger de plusieurs mois le délai de rédaction d’un rapport d’autopsie, bien que les résultats soient généralement prêts dans trois à six mois, a déclaré le porte-parole dans un e-mail.

Les plus proches parents se voient généralement accorder un délai plus long, car les médecins légistes ne peuvent pas prévoir la complexité de l’affaire au début de leurs enquêtes, a déclaré le porte-parole.

Les médecins légistes du Manitoba effectuent désormais environ 1 800 autopsies par an, contre 1 500 par an il y a deux ans, a déclaré Shared Health à CBC News en avril.

Le porte-parole de la famille de Talina a déclaré que si une attente d’un an est le statu quo, alors “le statu quo n’est pas acceptable”.