La falsification des témoins de Donald Trump et les points à retenir de l’audience du 6 janvier

La septième audience de la commission du 6 janvier, contrairement à celles qui l’ont précédée, ne s’est pas attachée à un thème. Les audiences précédentes se sont concentrées sur des volets spécifiques des efforts de l’ancien président Donald Trump pour annuler les élections de 2020, comme sa campagne de pression contre le vice-président Mike Pence ou son plan pour que les États sélectionnent d’autres listes d’électeurs.

L’audience de mardi a été organisée chronologiquement, en se concentrant sur les trois semaines entre la réunion du Collège électoral du 14 décembre 2020 et la certification des votes électoraux du 6 janvier 2021, et les voies que Trump a continué à suivre pour rester au pouvoir.

Il a tout de même fourni de nombreuses nouvelles informations et mis en lumière ce que les membres du comité promettent d’être “un profond moment de jugement” pour l’Amérique lors de leur audition la semaine prochaine. Voici cinq des plus grands points à retenir de la vaste audience de mardi.

1) Le comité a renvoyé Trump au ministère de la Justice pour falsification de témoins

Le moment le plus étonnant s’est peut-être produit à la toute fin de l’audience. La représentante Liz Cheney (R-WY) a déclaré dans sa déclaration finale que l’ancien président avait tenté de contacter un témoin du comité.

“Après notre dernière audience, le président Trump a tenté d’appeler un témoin dans l’une de nos enquêtes”, a-t-elle déclaré. « Un témoin que vous n’avez pas vu dans ces audiences. Cette personne a refusé de répondre ou de répondre à l’appel du président Trump et a plutôt alerté son avocat de l’appel. Leur avocat nous a alertés. Et ce comité a fourni ces informations au ministère de la Justice.

L’appel est intervenu après l’audience de juin, au cours de laquelle le comité a déclaré qu’un témoin précédent avait reçu des appels d’autres associés de Trump exhortant le témoin à “être un joueur d’équipe” et à “faire ce qu’il faut” avant sa déposition.

Cheney a ajouté mardi: “Permettez-moi de dire une fois de plus: nous prendrons très au sérieux tout effort pour influencer les témoignages.”

La question de savoir si le comité émettrait des renvois criminels formels a occupé une quantité considérable de temps de nouvelles du câble, bien que ces renvois n’aient aucune signification juridique. Mais c’est la première fois que le comité déclare lors de ses audiences publiques qu’il a explicitement signalé aux procureurs des preuves que Trump pourrait avoir potentiellement commis un crime.

2) Brad Parscale a blâmé Trump pour le 6 janvier

L’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, a tenu l’ancien président responsable de la violence du 6 janvier. Dans des messages texte adressés ce jour-là à Katrina Pierson, une autre assistante de longue date de Trump, il a écrit qu’il s’agissait « d’un président en exercice demandant la guerre civile. Cette semaine, je me sens coupable de l’avoir aidé à gagner. Parscale a ajouté : « oui, c’est » la rhétorique de Trump qui a causé le chaos et la mort ce jour-là.

Un échange de texte époustouflant entre l’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, et l’ancienne responsable de campagne, Katrina Pierson pic.twitter.com/v8S6pkGY5D – Alayna Treene (@alaynatreene) 12 juillet 2022

Cela représente un rare aveu de la culpabilité de Trump ce jour-là d’un loyaliste inconditionnel à l’ancien président et montre clairement ce que certains alliés proches pensaient à l’époque. Cependant, comme de nombreux républicains, Parscale a apparemment changé d’avis à propos du 6 janvier. Il a a continué à travailler pour Trump et son PAC après l’attaque du Capitole.

3) La marche vers le Capitole était planifiée à l’avance

Le comité a également établi que l’appel de Trump à la foule lors du rassemblement “Stop the Steal” du 6 janvier pour marcher vers le Capitole était planifié et non un ad-lib.

Il y avait eu un effort planifié de longue date pour amener les participants au rassemblement à marcher ensuite vers le Capitole, comme en témoignent les textes des organisateurs du rassemblement et un projet de tweet que Trump n’a jamais envoyé.

Comme un organisateur a envoyé un texto à un journaliste conservateur le 5 janvier, “Trump est censé nous ordonner d’aller au Capitole à la fin de son discours, mais nous verrons.” Un autre organisateur a texté que les plans avaient été gardés secrets pour garder une surprise: «Il ne peut pas non plus sortir de la marche parce que j’aurai des ennuis avec le service des parcs nationaux et toutes les agences, mais POTUS va juste appeler pour c’est “de manière inattendue”.

Cela établit que la convergence sur le Capitole était planifiée et que l’attaque n’était pas spontanée, mais l’aboutissement d’un effort coordonné pour perturber la certification des élections de 2020.

4) Un émeutier dit qu’il est entré et sorti du Capitole à cause de Trump

Stephen Ayres, un émeutier qui a plaidé coupable d’avoir violé le Capitole le 6 janvier, a témoigné devant le comité sur la façon dont Trump a influencé ses actions ce jour-là.

Ayres a déclaré qu’il était venu à Washington, DC, avec la conviction sincère que l’élection avait été volée, mais qu’il prévoyait seulement d’assister au rassemblement dans un parc près du Capitole. Cependant, il a décidé de marcher sur le Capitole après que Trump ait exhorté la foule à le faire. Il pensait que Trump irait aussi. Ayres a déclaré qu’il n’avait quitté le Capitole qu’après que Trump ait tweeté le message vidéo demandant aux gens de rentrer chez eux.

“Dès que cela est sorti, tout le monde a commencé à en parler et il semblait que cela commençait à se disperser”, a déclaré Ayres. Cela a servi à renforcer l’argument du comité selon lequel la foule qui a attaqué le Capitole était là sous la direction de Trump et qu’il avait la capacité de les annuler à tout moment.

5) La réunion du bureau ovale « détraqué »

Le comité a également partagé des témoignages oculaires sur la réunion épique du bureau ovale entre les avocats de la Maison Blanche et les conseillers extérieurs de Trump le 18 décembre 2020, la veille de l’envoi du tweet exhortant les gens à venir à Washington le 6 janvier.

Le 18 décembre 2020, Sidney Powell, le lieutenant-général Flynn et d’autres sont entrés à la Maison Blanche pour une réunion. La réunion a duré plusieurs heures et comprenait deux groupes de conseillers de Trump échangeant des insultes, des accusations de déloyauté envers le président et même des défis pour se battre physiquement. pic.twitter.com/azqHAENbmB — Comité du 6 janvier (@January6thCmte) 12 juillet 2022

À l’époque, l’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, écrivait dans un texte : « L’aile ouest est DÉCHARGÉE.

Cependant, cela sous-estime peut-être la confrontation enflammée entre les meilleurs avocats de la Maison Blanche comme Pat Cipollone et un éventail varié de personnages, dont l’avocat de Trump Sidney Powell et l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, qui comprenait des insultes, des attaques personnelles et même des défis aux combats de poing alors qu’ils s’entraînaient. sur la question de savoir si Trump devrait émettre un décret exécutif sans précédent pour que l’armée saisisse les machines à voter.

L’ordre n’a jamais été officiellement émis et il n’a pas été clair si Trump avait consenti à la nomination de Powell en tant qu’avocat spécial. Tôt le lendemain matin, Trump a publié son tweet désormais tristement célèbre appelant à une “grande manifestation” le 6 janvier et promettant qu’elle “sera sauvage”.