La falsification des machines à voter est préoccupante pour les élections d’automne

DENVER (AP) – Le dernier jour du vote lors de la primaire de juin du Colorado, un agent de vote envoyé pour essuyer une machine à voter a trouvé un message d’erreur inquiétant sur son écran : « Changement de périphérique USB détecté ».

La machine, utilisée pour marquer électroniquement les bulletins de vote, a été mise hors service et une enquête a été ouverte. Le message a fait craindre qu’un électeur ait tenté de le falsifier en insérant une clé USB standard.

L’incident a accru les inquiétudes des responsables électoraux et des experts en sécurité quant au fait que les théories du complot liées à l’élection présidentielle de 2020 pourraient inciter certains électeurs à se mêler – voire à tenter de saboter – le matériel électoral. Même les violations infructueuses, comme celle apparente dans le comté au sud de Colorado Springs, pourraient devenir des problèmes majeurs lors des élections générales de novembre, lorsque le taux de participation sera plus important et les enjeux plus élevés – provoquant des retards dans les bureaux de vote ou semant les graines de campagnes de désinformation.

Les militants qui promeuvent la fausse affirmation selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 a été volée à l’ancien président Donald Trump ont parcouru le pays en colportant un récit selon lequel les machines à voter électroniques sont manipulées. Ils ont spécifiquement ciblé les équipements fabriqués par Dominion Voting Systems, qui a déposé plusieurs poursuites en diffamation et a déclaré que les examens post-électoraux état après état ont montré que ses décomptes étaient exacts.

“C’est encore un autre exemple de la façon dont les mensonges sur Dominion ont nui à notre entreprise et diminué la crédibilité des élections américaines”, a déclaré la porte-parole de l’entreprise, Isabela Velasco, dans un communiqué à l’Associated Press.

Malgré aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée lors des élections de 2020, les conspirations des machines à voter se sont effondrées avec un large éventail d’électeurs républicains. Beaucoup d’entre eux ont réprimandé les commissions de comté dans tout le pays, cherchant à abandonner l’équipement de vote en faveur du marquage et du dépouillement manuels de tous les bulletins de vote.

L’incident dans le comté de Pueblo met en évidence une réalité troublante, à savoir que tout électeur propulsé par des théories du complot pourrait tenter de trafiquer les machines à voter.

“Vous obtenez des gens motivés et activés, et qui sait ce qu’ils vont inventer pour combattre des machines auxquelles ils ne font pas confiance”, a déclaré l’expert en technologie électorale Kevin Skoglund.

Bien qu’il soit difficile d’arrêter de telles tentatives d’autodéfense, les experts affirment que l’infrastructure électorale du pays est bien placée pour les détecter rapidement, comme le comté du Colorado a pu le faire. Non seulement la sécurité des élections implique des couches de défenses, mais la majorité du pays utilise désormais des bulletins de vote en papier marqués à la main. Cela signifie qu’un décompte précis peut être atteint en cas de problème et que les résultats sont remis en question.

Peut-être plus inquiétant est ce qui pourrait arriver pendant que les responsables électoraux enquêtent sur une attaque présumée et s’efforcent de valider les résultats. C’est alors que les gens peuvent exploiter l’incertitude et semer le doute sur le résultat des élections.

“Nous avons tellement de couches de sécurité et de protection qui se sont construites au fil des ans”, a déclaré le secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson. “Les plus grandes menaces sont l’infiltration extérieure, par opposition aux machines elles-mêmes, et c’est ce à quoi nous essayons de nous préparer, car c’est le plus grand système d’inconnues.”

Les fausses affirmations de Trump et de ses alliés selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été truquée ont été largement démystifiées et discréditées, sans aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée étayée près de deux ans après l’élection. De nombreux juges, certains nommés par Trump, ont rejeté les poursuites intentées après les élections, tandis que le propre procureur général de Trump a déclaré que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune fraude qui aurait changé les résultats.

Les mensonges sur les élections de 2020 ont entraîné des failles de sécurité dans certains bureaux électoraux locaux, dont un dans le comté de Mesa, au Colorado. Les autorités d’une poignée d’États enquêtent pour savoir si les responsables ont donné accès à leurs systèmes de vote aux théoriciens du complot.

Ces préoccupations s’ajoutent aux inquiétudes concernant la sécurité physique des machines, qui ne doivent jamais être laissées sans sécurité. Dans les bureaux de vote, les travailleurs sont formés pour surveiller de près l’équipement et signaler tout élément suspect.

Les responsables électoraux utilisent également des serrures et des sceaux inviolables, de sorte qu’il devient évident si quelqu’un a tenté d’accéder au matériel de vote. Les alertes de déclenchement rendent les machines inutilisables si quelqu’un essaie de les altérer, ce qui s’est passé au Colorado le 28 juin.

Tard dans l’après-midi, les agents électoraux du centre de vote du comté de Pueblo ont entendu des bruits provenant d’un isoloir. Lorsqu’un préposé au scrutin est allé inspecter et nettoyer la machine, il a vu le message d’erreur et a averti un superviseur. Les forces de l’ordre et les responsables électoraux de l’État ont été immédiatement informés de l’incident.

Ce qui a déclenché le message d’erreur fait partie des protocoles de sécurité qui protègent les machines à voter.

Les responsables électoraux peuvent prendre des mesures pour s’assurer que les dispositifs non autorisés n’infectent pas le matériel de vote. Ils peuvent configurer leurs systèmes pour reconnaître uniquement les appareils propriétaires, tels que les clés USB du fabricant du système de vote, ou utiliser un système qui autorise les connexions uniquement avec des appareils contenant une signature numérique pré-autorisée.

Si quelqu’un tente d’insérer un périphérique USB non autorisé, un message d’erreur s’affiche et la machine ne fonctionnera pas à moins qu’une personne disposant d’un accès de niveau administrateur ne la remplace.

Dans l’affaire du comté de Pueblo, le sceau d’inviolabilité de la machine à voter semblait avoir été dérangé. L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête et les procureurs examinent les preuves.

Cette année, les législateurs du Colorado ont élargi la définition de la falsification du matériel électoral et renforcé la sanction pour celle-ci. Autrefois un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 364 jours de prison, il s’agit désormais d’un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

“Les mensonges sur les élections américaines causent des risques pour la sécurité”, a déclaré la secrétaire d’État du Colorado, Jena Griswold. “Tout acteur qui tente de renverser la volonté du peuple doit être tenu responsable en vertu de la loi.”

Les responsables fédéraux ont travaillé avec ceux des États et des collectivités locales pour améliorer leurs défenses de sécurité depuis que les systèmes de vote ont été désignés comme « infrastructure critique » après les élections de 2016 – avec les banques, les barrages et les centrales nucléaires.

Les responsables électoraux des États et locaux qui ne le faisaient pas déjà ont ajouté des serrures, une surveillance par caméra vidéo des emplacements de stockage du matériel et des cartes d’accès aux portes pour limiter ceux qui peuvent entrer dans les zones sécurisées. D’autres mesures de sécurité consistent à limiter l’accès au matériel de vote à ceux qui en ont besoin et à s’assurer que les systèmes sensibles ne sont pas connectés à Internet.

“Je suis convaincu que les juridictions mettent en place les outils nécessaires pour pouvoir prévenir et détecter tout type d’activités néfastes”, a déclaré Kim Wyman, qui dirige les efforts de sécurité électorale à la US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.

Dans le comté de Pueblo, les responsables électoraux se préparent à toutes les possibilités lors des élections générales de novembre. Gilbert “Bo” Ortiz supervise les élections en tant que greffier et enregistreur dans le comté de Pueblo, que Trump a remporté de justesse en 2016 mais a perdu quatre ans plus tard.

Ortiz voit un peu d’ironie dans les efforts de ceux qui remettent en question le résultat de l’élection présidentielle de 2020, qu’il s’agisse d’inonder son bureau de demandes record, d’exiger des recomptages ou de tenter de falsifier l’équipement.

“Tout ce qu’ils font, c’est prouver l’intégrité de notre système”, a déclaré Ortiz.

___

Cassidy a rapporté d’Atlanta.

___

Suivez la couverture par AP des Midterms 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Christina A. Cassidy et Colleen Slevin, Associated Press