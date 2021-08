La falaise minière d’Ethereum a augmenté de l’été 2022 à décembre 2021

EIP-3554 avance la date de détonation de cette bombe de difficulté de six mois jusqu’en décembre. Une fois qu’il s’éteint, cela rendra essentiellement Ethereum inexploitable.

« C’est un mécanisme dans Ethereum qui le rend exponentiellement plus difficile à exploiter », a déclaré Tim Beiko, le coordinateur des développeurs de protocoles d’Ethereum. « C’est comme si nous ajoutions artificiellement des mineurs sur le réseau, ce qui augmente la difficulté, ce qui rend plus difficile pour tous les autres mineurs du réseau d’exploiter réellement un bloc. »

Depuis son lancement, la communauté ethereum a parlé de remanier la façon dont elle fabrique l’éther, qui est le jeton associé à la blockchain ethereum. Mais amener les gens à faire le changement va nécessiter une poussée – et cette poussée est quelque chose que l’on appelle une bombe à difficulté.

La communauté Ethereum s’est réunie autour de l’idée de passer d’une preuve de travail à une « preuve de participation », ce qui oblige les utilisateurs à tirer parti de leur cache d’éther existant comme moyen de vérifier les transactions et de créer de nouveaux jetons. Cela limitera toujours la quantité de nouvelles pièces créées, mais sans nécessiter l’énergie utilisée pour faire fonctionner d’énormes banques d’ordinateurs pour résoudre des équations mathématiques.

Cependant, cet effort nécessite une énergie importante pour alimenter les ordinateurs utilisés pour effectuer les calculs, ce qui a suscité des critiques de l’extérieur préoccupés par les pénuries d’énergie et les émissions de carbone.

Les crypto-monnaies telles que l’ethereum et le bitcoin sont régulièrement critiquées pour le processus d’extraction, c’est ainsi que de nouvelles pièces sont générées. Les deux utilisent actuellement un modèle d’exploitation minière dit de « preuve de travail », où les machines résolvent des équations mathématiques complexes pour créer de nouvelles pièces. Cela rend impossible pour tout organisme centralisé de créer arbitrairement de nouvelles pièces – il n’y a pas d’équivalent d’un gouvernement central pour imprimer de nouveaux dollars – ce qui, selon les passionnés de crypto, aide à préserver la valeur de ces crypto-monnaies.

« Ce n’est toujours pas une somme insignifiante, mais c’est un système beaucoup plus accessible », a déclaré Beiko.

« Nous savions qu’il y aurait beaucoup de travail technique pour résoudre des problèmes comme la centralisation accrue que nous voyons dans d’autres systèmes de preuve de participation », a-t-il déclaré. « Nous y sommes parvenus avec la chaîne Beacon, où il y a un ou deux ordres de grandeur de plus de validateurs … que tout autre réseau de preuve de participation. »

Lorsqu’une bombe de difficulté explose, elle inonde le système de mineurs artificiels, augmentant la difficulté de minage. Cela signifie que de nouveaux blocs apparaîtront de plus en plus lentement sur le réseau. « Si vous augmentez la difficulté très, très rapidement, ce n’est tout simplement pas rentable pour les nouveaux mineurs », a expliqué Beiko.

C’est arrivé à quelques reprises, y compris en 2017, 2019 et encore l’année dernière.

Bien que vous n’ayez pas besoin d’une bombe pour lancer l’exploitation minière de preuve de participation, cela aide certainement à faire avancer les choses en fermant la rampe d’accès à l’exploitation minière de preuve de travail. Beiko appelle cela plus une mesure palliative.

En substance, le but de la bombe de difficulté est de forcer les mineurs et les opérateurs de nœuds à mettre à niveau leur logiciel après un laps de temps prédéterminé, selon Nic Carter, partenaire général de Castle Island Ventures et co-fondateur de Coin Metrics.

En décembre, si la date limite de détonation n’est pas repoussée, la bombe explosera et vous verrez une autre montée en difficulté parabolique, comme celles illustrées dans le graphique ci-dessus. Mais cette fois, les développeurs ne remonteront pas le temps.

Ce sera le début de la preuve de travail d’Ethereum « L’âge de glace ».