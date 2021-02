Alors que la campagne d’inoculation record d’Israël ralentit, il a mis en place une unité spéciale pour lutter contre les « fausses nouvelles » sur les vaccins contre les coronavirus, mais l’application de messagerie Telegram s’est avérée trop difficile à gérer pour les cyber-guerriers officiels.

Plus de 2,4 millions d’Israéliens ont déjà été complètement vaccinés contre Covid-19 en recevant les deux injections du jab Pfizer. Selon les données de l’Université Johns Hopkins, cela représente environ 27% de la population du pays, qui compte 9 millions d’habitants, et le chiffre par habitant le plus élevé du monde.

Mais récemment, le rythme de la vaccination a considérablement diminué, l’objectif de 200 000 tirs par jour étant à peine atteint de moitié, et les responsables accusent la désinformation répandue par les anti-vaxxers pour cela.

Ainsi, le ministère de la Santé a mis en place ce que le journal Haaretz a appelé le ‘fake news war room’ pour éviter que de fausses informations sur le programme de vaccination du pays n’atteignent les audiences en ligne.

Une équipe de onze experts surfe sur le Web presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la recherche de données nuisibles, ce qui, selon Einav Shimron, chef du département d’information du ministère, comprend «Des documents avec de faux chiffres qui proviendraient prétendument de la FDA (Food & Nutrition Services), de Pfizer ou d’autres sociétés pharmaceutiques, décrivant des effets secondaires inexistants, ou jouant avec des données concernant la prévalence des effets secondaires existants. Il y a des documents avec le logo du ministère de la Santé qui sont totalement fabriqués ou des «citations» provenant supposément de «médecins étrangers» » avec des chiffres ou des conseils trompeurs.

Après avoir trouvé de « fausses nouvelles », l’unité – qui sera bientôt renforcée par sept autres employés – rend immédiatement compte au ministère de la Justice, qui contacte ensuite Facebook, Google et d’autres plateformes de médias sociaux, leur demandant de supprimer le contenu. Les groupes et les pages sont généralement supprimés dans les 24 heures, l’objectif étant que le moins de personnes possible voient la désinformation et l’empêche de devenir virale, a déclaré Shimron.

Plus tôt cette semaine, Facebook a fermé un groupe de 12 000 membres associés à un rabbin populaire pour avoir fait la promotion de fausses déclarations sur les piqûres et la campagne de vaccination israélienne.

Mais c’est une bataille difficile, qui devient souvent une tâche sisyphe pour l’unité cyber des fausses nouvelles, car de nombreuses pages anti-vaxxer supprimées apparaissent le lendemain sous un nom légèrement différent. Mais un problème encore plus grave est que toutes les plateformes de médias sociaux ne choisissent pas de coopérer avec les autorités israéliennes – le principal d’entre eux est l’application de messagerie cryptée Telegram.

«Le bastion de presque toutes les fausses informations en ligne est Telegram, et c’est là que nous commençons l’essentiel de notre surveillance», Amit Goldstein, qui est en charge de la « fake news war room », a déclaré à Haaretz. «Ce qui est né sur Telegram atteint rapidement Facebook, Twitter et YouTube.»

« Il y a des gens [on the platform] avec de nombreux abonnés qui diffusent de fausses nouvelles, et nous ne pouvons rien y faire, » il a regretté.

La seule façon pour l’unité de répondre est de rechercher des clips, des mèmes et d’autres données malveillantes sur Telegram et de les suivre sur d’autres réseaux sociaux et sites de partage de vidéos afin qu’ils puissent au moins y être supprimés, a déclaré Goldstein.

Depuis son introduction en 2013, Telegram a fait face à des restrictions dans un certain nombre de pays en raison de sa réticence à coopérer avec les autorités en ce qui concerne le contenu extrémiste et l’utilisation du masseur crypté par divers organisateurs de manifestations. L’application a été bloquée en Russie entre 2018 et 2020, tandis qu’un procès a été déposé aux États-Unis en janvier, demandant sa suppression de l’App Store d’Apple.

Auparavant, Telegram avait supprimé les comptes jihadistes et d’extrême droite, ainsi que ceux appelant à la violence, mais il n’y a pas eu de rapports faisant état de sa désinformation sur les vaccins.

La plate-forme a recueilli le soutien de nombreux utilisateurs qui la considèrent comme l’un des derniers bastions de la liberté d’expression en ligne. Selon le fondateur Pavel Durov, Telegram est devenu l’application la plus téléchargée au monde le mois dernier au milieu d’une répression contre les partisans de Donald Trump par Twitter, Facebook et YouTube.

