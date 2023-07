La faim dans le monde entre dans une sombre « nouvelle normalité », selon les Nations Unies

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Bien que le fait qu’il n’y ait pas eu d’augmentation majeure de la faim dans le monde entre 2021 et 2022 puisse être considéré comme un signe positif, il y a beaucoup plus de tendances négatives à tirer du rapport phare annuel des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale, qui a été publié la semaine dernière. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a estimé qu’entre 691 et 783 millions de personnes ont souffert de la faim l’année dernière. Le milieu de ce calcul, environ 735 millions, correspond à 122 millions de personnes supplémentaires souffrant de la faim qu’en 2019avant que la pandémie de coronavirus ne secoue le monde.

Le rapport de cette année – « L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2023 » – a également révélé que près de 30% de l’humanité, soit environ 2,4 milliards de personnes, n’avaient pas accès à une alimentation adéquate en 2022, tandis qu’un nombre encore plus élevé – 3,1 milliards de personnes – n’étaient pas en mesure de se permettre une alimentation saine. Il prévoyait que d’ici la fin de la décennie, malgré d’importantes initiatives de lutte contre la pauvreté, quelque 600 millions de personnes souffriraient encore de sous-alimentation chronique, un coup porté aux objectifs de l’ONU d’éliminer la faim d’ici 2030.

Mesurer la faim est une tâche compliquée. Pour des analyses approfondies telles que celle de la FAO, la faim chronique est définie comme « l’incapacité à long terme ou persistante de satisfaire les besoins énergétiques alimentaires minimaux », et elle est calculée pour être représentative de l’ensemble de la population. Les conclusions du rapport de l’ONU de cette année indiquent un monde où des centaines de millions de personnes sont confrontées à des conditions plus précaires, aggravées par les ravages du changement climatique et les troubles économiques régionaux.

« La reprise après la pandémie mondiale a été inégale et la guerre en Ukraine a affecté les aliments nutritifs et les régimes alimentaires sains », a déclaré Qu Dongyu, directeur général de la FAO, dans un communiqué. « C’est la » nouvelle normalité « où le changement climatique, les conflits et l’instabilité économique éloignent encore plus ceux qui sont en marge de la sécurité. »

La faim désespérée de l’Afrique : la guerre en Ukraine pousse la Somalie vers la famine

Le #SOFI2023 rapport estime qu’environ 735 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. La nouvelle normalité des crises économiques, politiques et climatiques a poussé plus de 122 millions de personnes dans la faim depuis 2019.@FAOéconomiste en chef @MaximoTorero sur les principales conclusions du rapport.👇 pic.twitter.com/9uH1vDaxsq — Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (@FAO) 14 juillet 2023

Les conséquences de l’aggravation de la faim dans les communautés pauvres sont dramatiques. En 2022, selon l’agence des Nations Unies pour l’enfance, 148 millions d’enfants de moins de 5 ans souffraient d’un « retard de croissance », c’est-à-dire que leur alimentation inadéquate nuisait à leur croissance. 45 millions d’autres enfants ont été « émaciés », c’est-à-dire gravement touchés par un manque de nutrition sur une courte période de temps, de sorte qu’ils étaient trop maigres pour leur taille.

Le rapport de l’ONU a souligné des réussites relatives dans la lutte contre la faim en Asie et en Amérique latine, alors que les économies se sont sorties de la pandémie. Mais il y avait des signes moins encourageants en Afrique et en Asie occidentale, une étendue géographique qui englobe le Moyen-Orient et l’Afghanistan. Dans ces pays, une confluence d’événements – conflits, phénomènes météorologiques extrêmes et flambée des prix des denrées alimentaires – a révélé la fragilité des économies locales et mis à l’épreuve un secteur humanitaire à court de financement.

Il y a aussi eu l’indéniable effet en aval de la guerre en Ukraine. « Aujourd’hui, il nous manque environ 11 millions de tonnes d’exportations de blé qui sont traditionnellement destinées aux pays les plus pauvres », a déclaré Isobel Coleman, directrice adjointe de l’USAID, au Washington Post le mois dernier. « C’est juste un impact énorme sur le monde et sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale. »

Considérez la situation en Somalie, que les organisations internationales ont avertie qu’elle était de facto une famine vers la fin de l’année dernière après une sécheresse prolongée et sans précédent. Les Nations Unies ont estimé que quelque 43 000 Somaliens sont morts en raison de ces conditions, bien qu’une augmentation de l’aide humanitaire ait évité un résultat encore plus désastreux. Cette année, cependant, près de 7 millions de Somaliens devraient encore faire face à des niveaux critiques d’insécurité alimentaire.

« La Somalie a été tirée de l’abîme de la famine en 2022 parce que la communauté internationale a vu les signes avant-coureurs clignoter en rouge et s’est empressée de réagir », a déclaré Cindy McCain, chef du Programme alimentaire mondial (PAM), au Conseil de sécurité de l’ONU le mois dernier. « Mais maintenant, nous risquons de perdre les précieux gains que nous avons réalisés depuis ces jours sombres de l’année dernière. »

Il n’y a pas d’échappatoire au changement climatique alors que les événements météorologiques extrêmes abondent

Les responsables de l’ONU pointent du doigt la stagnation du système mondial, ce qui a des implications inquiétantes à un moment où les effets du changement climatique posent plus de défis au secteur agricole mondial, avec une augmentation des vagues de chaleur, des pluies abondantes et des inondations qui détruisent les récoltes et jettent plus d’incertitude sur les marchés des matières premières.

Alvaro Lario, président du Fonds international de développement agricole, une autre agence des Nations Unies, a déclaré lors d’un événement de groupe de réflexion à Washington la semaine dernière que les nouveaux chiffres de la faim dans le monde ont effectivement ramené le monde là où il se trouvait en 2015, lorsque tous les États membres de l’ONU adopté ses objectifs de développement durable. Il a noté que de nombreux pays d’Afrique sont confrontés à des défis importants en matière de dette publique, une réalité structurelle qui contribue à l’inflation et aux crises alimentaires.

« Nous avons affaire à des pays qui n’ont pas réellement la capacité budgétaire, l’espace budgétaire », a déclaré Lario, ajoutant qu’une grande partie de la conversation sur le développement est désormais aux prises avec « ne pas laisser ces pays choisir entre la santé et la sécurité alimentaire, ou devoir choisir entre les infrastructures et le simple fait de pouvoir nourrir leur population.

Dans le même temps, les responsables de l’ONU craignent que le besoin de nourrir et de subvenir aux besoins d’un monde en expansion de communautés vulnérables ne soit pas satisfait par un complexe de donateurs humanitaires en Occident qui peine à rassembler les ressources nécessaires. La guerre en Ukraine a détourné l’aide des gouvernements européens et réduit le bassin de donateurs pour les crises ailleurs.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, l’économiste en chef du PAM, Arif Husain, a déclaré que son agence, qui a fourni une aide alimentaire à plus de 160 millions de personnes en 2022, a désormais reçu un financement inférieur d’un tiers à celui de l’année dernière.

« Mon inquiétude est qu’à l’avenir, nous envisageons d’énormes réductions de financement », a-t-il déclaré.