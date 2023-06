La faille de sécurité mondiale de MOVEit implique le vol de données NS

Une atteinte à la sécurité mondiale a entraîné le vol d’un nombre non divulgué de renseignements personnels de Néo-Écossais.

Le gouvernement provincial a confirmé le vol d’informations lors d’une conférence de presse dimanche, mais a fourni peu de détails sur ce qui a été volé et sur le nombre de personnes concernées.

« Les Néo-Écossais auront des questions, et nous aussi. Notre personnel travaille dur pour comprendre cela maintenant », a déclaré le ministre de la Cybersécurité et des Solutions numériques, Colton LeBlanc, dans un communiqué de presse. « Je sais que cela rendra certaines personnes anxieuses, à un moment où personne n’a besoin de plus d’anxiété. Nous partagerons plus d’informations avec les Néo-Écossais dès que possible. »

Le vol implique des informations provenant d’un service de transfert de fichiers utilisé par le gouvernement provincial appelé MOVEit.

MOVEit a informé la province, ainsi que d’autres utilisateurs, d’une vulnérabilité du service jeudi. La province affirme que le personnel a mis le système hors ligne et installé une mise à jour de sécurité.

Mais vendredi, le gouvernement a appris qu’une enquête plus approfondie était nécessaire et des experts en cybersécurité ont été amenés.

LeBlanc dit que les Néo-Écossais touchés seront contactés une fois qu’ils auront été identifiés et que plus d’informations seront rendues publiques dès qu’elles seront disponibles.