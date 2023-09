La faiblesse du yen pourrait forcer la BoJ à resserrer ses réserves plus tôt que prévu

Des taux plus élevés pourraient alors dénouer les opérations de portage du yen et déclencher un retour des capitaux japonais sur ses marchés obligataires nationaux, une décision qui pourrait déclencher la volatilité du marché.

La monnaie japonaise est à nouveau sous pression après que la Réserve fédérale américaine a maintenu mercredi ses taux d’intérêt et indiqué qu’elle s’attend à une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année. Le yen s’est affaibli de plus de 11 % par rapport au billet vert depuis le début de l’année.

« Je pense que là où ils pourraient forcer la main, c’est en regardant le dollar-yen. Nous sommes terriblement proches de 150… quand cela commence à atteindre 150 et plus, alors ils doivent prendre du recul et penser : la vente massive du yen. commence maintenant à importer probablement plus d’inflation que nous le souhaitons », a déclaré jeudi à CNBC Bob Michele, responsable mondial des titres à revenu fixe chez JP Morgan Asset Management, avant la décision sur les taux.

Si un yen plus faible rend les exportations japonaises moins chères, il rend également les importations plus chères, étant donné que la plupart des grandes économies peinent à contenir une inflation obstinément élevée.

« Cela pourrait donc leur permettre de commencer à relever les taux plus tôt que prévu par le marché », a ajouté Michele.