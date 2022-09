La faiblesse du yen est la plus “mouvement de change lié aux manuels” en 30 ans, selon le groupe Monex

Le pire n’est pas passé pour le yen japonais – il pourrait encore chuter dans les mois à venir, selon Jesper Koll, directeur de la société de services financiers Monex Group. “Je pense que le dépassement parabolique est toujours sur la bonne voie, donc je pense que nous allons en voir 150, 160 à un moment donné au cours des deux prochains mois”, a déclaré Koll à “Street Signs Asia” de CNBC mercredi. Le yen japonais a chuté mercredi à son plus bas niveau en 24 ans et s’est établi à 144,35 contre le dollar américain, le plus faible depuis août 1998. La devise a depuis légèrement reculé et s’est échangée autour de 144 contre le billet vert plus tôt jeudi.

Pourquoi le yen est-il faible ?

Koll a déclaré que la dépréciation de la monnaie est l’un des mouvements les plus “rigoureux” et “les plus faciles” à expliquer car il est “basé sur de vrais fondamentaux”. Il s’agit du “mouvement de change le plus axé sur les manuels que j’ai vu en 30 ans”, a-t-il ajouté. Koll a déclaré que “deux forces puissantes” affaibliront encore plus le yen : l’élargissement du différentiel de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon et le déficit commercial et courant du Japon. Contrairement à la Réserve fédérale américaine, qui a augmenté ses taux d’intérêt de manière plus agressive pour contrôler l’inflation, la Banque du Japon (BoJ) a adopté une position accommodante en matière de politique monétaire après de nombreuses années de déflation. L’inflation diminuerait la valeur du yen en réduisant son pouvoir d’achat.

“L’inflation devrait dépasser les 3% avant la fin de cette année, au-dessus de l’objectif de 2% de la banque centrale, a déclaré Darren Tay, économiste chez Capital Economics Japan. L’inflation à 3 % est relativement faible — l’inflation aux États-Unis, par exemple, était de 8,5 % en juillet. Cependant, la BoJ “reste très ferme dans sa position selon laquelle elle va maintenir sa politique monétaire ultra accommodante afin de stimuler l’inflation et de soutenir la croissance au Japon”, a déclaré jeudi Tay sur “Squawk Box Asia” de CNBC. Koll était d’accord avec cette analyse, affirmant que la probabilité que la banque centrale augmente les taux “est proche de zéro”. La BoJ est « attachée à un marché libre sur les marchés des devises » et n’a « aucune preuve irréfutable » quant aux raisons pour lesquelles elle devrait augmenter les taux d’intérêt, a-t-il déclaré. Interrogé sur les perspectives d’inflation du Japon pour les mois à venir, Koll a déclaré que les prévisions de la BoJ concernant l’inflation des prix à la consommation l’année prochaine pourraient “revenir en dessous de 2%”, et il serait d’accord avec cette prévision. La banque centrale dit fin août qu’atteindre 2 % d’inflation ne suffirait pas. Au contraire, “l’objectif final”, a-t-il ajouté, est que “des conditions financières accommodantes facilitent la hausse des bénéfices des entreprises et l’amélioration des conditions du marché du travail, et génèrent ainsi un cercle vertueux dans lequel les salaires et les prix connaissent des augmentations soutenues” – et un assouplissement de la politique monétaire aiderait il atteint ce but.

Les secteurs qui en profiteront

Mais un yen affaibli n’est pas nécessairement une mauvaise chose – cela pourrait aider les entreprises japonaises à devenir plus compétitives. Et c’est en partie parce que les chaînes d’approvisionnement mondiales devraient évoluer en faveur du Japon alors que de plus en plus d’entreprises cherchent à augmenter leurs importations en provenance du Japon. 1. Entreprises de fabrication de machines “Si vous ne pouvez plus acheter en Chine, vous allez acheter au Japon”, a déclaré Koll, recommandant aux investisseurs de prêter attention aux entreprises japonaises de machines qui bénéficieraient à la fois de la dépréciation du yen et des changements dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Keyence, une entreprise qui fabrique des équipements d’automatisation d’usine, sera un “énorme bénéficiaire” d’un yen affaibli, a-t-il déclaré. La société de fabrication de climatisation Daikin est une autre entreprise à laquelle les investisseurs devraient prêter attention, a-t-il ajouté. “Il fait de plus en plus chaud partout dans le monde… De plus en plus de foyers vont s’équiper de climatiseurs et c’est là que Daikin occupe vraiment la première place.” 2. Tourisme La dépréciation du yen est également susceptible d’attirer davantage de touristes au Japon qui souhaitent profiter de leur pouvoir d’achat plus élevé, a déclaré Ryota Tanozaki, PDG de la chaîne hôtelière Tabist. Les voyageurs entrants auront beaucoup plus de pouvoir d’achat en raison de la dépréciation du yen, a déclaré Tanozaki, notant qu’il est positif sur l’affaiblissement de la monnaie. Le Japon possède une “variété d’atouts uniques” tels que sa cuisine, son système de transport et ses traditions qui inciteraient les étrangers à visiter le pays à un prix moins cher, a-t-il déclaré.