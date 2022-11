La faiblesse des revenus et des bénéfices de Disney éclipse la croissance des abonnés au streaming

Les plus grandes entreprises des médias et du divertissement disent aux investisseurs de se concentrer sur les revenus et les bénéfices plutôt que sur la croissance des abonnés en streaming – ce message s’est retourné contre Disney Mardi.

Disney a ajouté 12,1 millions d’abonnés Disney + et 14,6 millions de clients directs au consommateur au total au cours de son quatrième trimestre fiscal. Les deux chiffres ont dépassé la plupart des estimations des analystes et ont fait exploser les ajouts trimestriels de Netflix qui n’a gagné que 2,4 millions de nouveaux abonnés au cours du trimestre.

Il y a un an, les chiffres de croissance robustes du streaming ont peut-être fait grimper les actions de Disney. Mais les dirigeants des médias et du divertissement poussent les investisseurs à valoriser leurs entreprises sur les bénéfices et les revenus plutôt que sur la simple croissance des abonnés. Et ces chiffres n’ont pas été bons pour Disney ce trimestre.

Les actions de Disney ont chuté de 6% après les heures.

Le chiffre d’affaires trimestriel total de Disney de 20,1 milliards de dollars a dépassé l’estimation moyenne des analystes de près de 1 milliard de dollars, sur la base des estimations consensuelles de Refinitv. Les pertes d’exploitation nettes de la division de streaming de Disney, qui comprend Disney +, Hulu et ESPN +, ont grimpé à 1,47 milliard de dollars au cours du trimestre. C’est plus du double de la perte d’il y a un an, que Disney a partiellement imputée au manque de contenu “d’accès de premier ordre”, ou de films sortis en salles pour lesquels Disney a facturé 30 $ supplémentaires pour la diffusion, tels que “Black Widow” et “Jungle Cruise”. “