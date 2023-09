La faiblesse des questions de Piers Morgan a permis à Rubiales de paraître raisonnable | Suzanne Wrack

P.iers Morgan tente de donner l’impression de griller le président en disgrâce de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, mais ce n’est pas le cas, pas vraiment. C’est performatif, tout est performatif. La chaîne a continué de pousser ses efforts vers la fin de son interview non censurée d’une heure avec Piers Morgan pour expliquer pourquoi le président démissionnaire a déclaré qu’il était inapproprié pour lui d’embrasser Jenni Hermoso, après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine, mais ne s’excusera pas auprès de le joueur, pour ses actions, fait partie du spectacle, une tentative de donner l’illusion d’un bon journalisme.

Sauf que nous connaissons Morgan, nous savons quelle est sa position sur ce qu’il perçoit comme du wokeisme, nous savons quelle est sa position sur les femmes. Il a décrit « l’annulation de la culture » comme « le nouveau fascisme » après son départ de Good Morning Britain, a continué à s’en prendre à Meghan Markle et a qualifié les participantes à la Marche des femmes à Washington après l’investiture de Donald Trump de « féministes enragées » – pour ne citer que quelques exemples.

Rubiales n’a pas accordé à Morgan une interview exclusive mondiale parce qu’il voulait laver son nom en étant soumis au microscope des critiques les plus féroces ; il l’a fait parce que Morgan lui laisserait l’espace pour dire ce qu’il voulait.

Vous pouvez le voir dans la configuration seule, il est dépouillé, sans meubles, il crie qu’il n’y a nulle part où se cacher, littéralement. Tout ce qu’il y a là, c’est une vue obscurcie de Londres et de deux hommes assis l’un en face de l’autre qui discutent. Et Morgan est un parti sympathique, ses critiques sont contrebalancées par une douceur écoeurante.

« Je peux voir l’impact que cela a eu sur vous, c’est une chose difficile d’être accusé de ce dont on vous accuse », dit-il à un moment donné. Dans une autre, bien qu’il ait déclaré précédemment que Rubiales ne pouvait pas jouer le rôle de victime, il lui donne l’occasion de le faire, en s’interrogeant sur l’impact sur ses filles et sur la mère qui s’est enfermée dans une église et a entamé une grève de la faim pour protester contre le perçue comme une chasse aux sorcières contre son fils. « Je lui ai acheté la glace qu’elle adore, j’ai passé un peu de temps avec elle, j’étais très inquiet pour elle », raconte Rubiales.

Hermoso reste silencieuse, ayant probablement du mal à gérer l’intensité des nombreuses enquêtes et l’énorme intérêt du public, et probablement craignant un homme et une fédération qui semblent vouloir la poursuivre de manière judiciaire pour établir son cas. Pendant ce temps, Rubiales, l’auteur du baiser, de la saisie d’entrejambe devant la famille royale espagnole et de l’approche trop familière avec d’autres joueurs que le monde a vu en direct, se voit offrir une plate-forme pour tenter de tordre le récit autour de ce que nous avons tous vu.

Sauf qu’il ne parlera pas des détails, il ne le peut pas légalement, donc il est capable de parler largement, de ne pas lancer une défense, mais plutôt d’essayer de démontrer sa bonne moralité.

L’entretien est « une opportunité », dit-il. « Il y a beaucoup d’opinions, beaucoup de gens, un million de personnes vous suivent. Et je pense que beaucoup de gens, des millions de personnes, ont une opinion sur moi, sur ce qui s’est passé. Pour moi, comme je vous le dis, c’est l’occasion de raconter au monde ce qui s’est réellement passé. Pour que cela soit transmis au reste de la population.

Luis Rubiales a défendu ses actions après la victoire de l’Espagne en Coupe du Monde Féminine contre Piers Morgan Uncensored. Photo : Parler TV

Sauf que « ce qui s’est réellement passé » est ce que nous avons tous vu en direct à la télévision : Rubiales a agressé une joueuse sur son lieu de travail. Tout ce que montre l’entretien avec Morgan, c’est qu’il n’arrive toujours pas à comprendre cela. « Mes intentions étaient nobles, enthousiastes, 100% non sexuelles, 100%, je le répète, 100% », dit-il. « C’était un acte mutuel, elle est venue vers moi, très heureuse. Nous étions tous les deux émus », dit-il à un autre moment.

Sauf que ce ne sont que des arguments de paille sans pertinence. Peu importe qu’il y ait eu ou non du désir sexuel, peu importe, en fin de compte, que ce soit consensuel ou non, cela n’aurait pas dû arriver.

Ce que Morgan fait dans sa ligne de questionnement faible, c’est réduire la décision de démission de Rubiales à un seul incident. Il n’y a aucun doute sur la lettre signée par 15 joueurs l’année dernière exprimant leurs frustrations face à l’impact de leur environnement autour de l’équipe nationale sur leur santé. Il n’y a aucune question sur les joueurs qui ont annoncé qu’ils ne joueraient pas pour l’Espagne à la Coupe du Monde. Il n’y a aucun lien entre ces problèmes et ce qui s’est passé après la finale ni la question de savoir si ses actions étaient symptomatiques de l’environnement dont les joueuses de l’équipe nationale féminine espagnole se plaignent à plusieurs reprises depuis près d’une décennie.

Ces omissions permettent au baiser et à l’aveu qu’il était erroné d’être vu par le public de manière isolée. Retirez du débat le contexte des plaintes des joueurs, de la culture machiste du football espagnol et de la société espagnole – qui est répandue et ancrée dans la société capitaliste mondiale – et vous réduisez la compréhension de la raison pour laquelle la réaction a été si, à juste titre, forte et, épouvantable, permettez à Rubiales de paraître raisonnable.