La faiblesse des prix du blé irrite les agriculteurs du Kansas, limitant la superficie consacrée au blé d’hiver aux États-Unis

Par Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – Les agriculteurs américains sont à mi-chemin des semis de blé d’hiver qui sera récolté en 2024, mais les superficies cultivées devraient rester stables ou diminuer par rapport à l’année dernière en raison de la baisse des prix et du désenchantement des agriculteurs à l’égard de cette culture après trois années de sécheresse.

Une superficie plus petite ouvre la voie à une réduction de la production américaine de blé, resserrant les approvisionnements mondiaux et rendant le monde plus vulnérable aux pénuries si le flux de blé en provenance de la Russie, premier exportateur mondial, était perturbé par de mauvaises conditions météorologiques ou par la guerre en Ukraine.

Les exportations américaines de blé devraient déjà atteindre leur plus bas niveau depuis 52 ans au cours de la campagne de commercialisation 2023/24, reflétant la forte concurrence de la Russie et d’autres fournisseurs.

Les prévisions du gouvernement concernant la superficie consacrée au blé d’hiver aux États-Unis, qui représente généralement environ les deux tiers de la production totale de blé des États-Unis, ne seront disponibles qu’en janvier. Ce sera bien après que la culture soit semée. Mais les analystes et les agriculteurs ont pour la plupart déclaré à Reuters qu’ils s’attendaient à ce que les plantations soient similaires ou inférieures à celles d’il y a un an.

S&P Global prévoit que les plantations pour 2024 s’élèveront à 36 millions d’acres, en baisse d’environ 2 % par rapport à l’année dernière, sur la base d’une enquête mensuelle auprès des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires.

« Je pense que la tendance serait à la baisse pour les acres », a déclaré Dan O’Brien, économiste agricole à l’Université d’État du Kansas. « La psychologie des récentes expériences difficiles, tant sur le marché que lors de la récolte de la récolte de l’année dernière, joue contre les superficies consacrées au blé », a déclaré O’Brien.

Les plantations américaines de blé d’hiver, utilisé pour le pain et les biscuits, ont totalisé 36,7 millions d’acres pour la récolte de 2023, soit une augmentation de 21 % par rapport au plus bas niveau de 111 ans en 2020. Au cours des dernières années, les agriculteurs ont progressivement étendu leurs plantations, alimentées par la chaîne d’approvisionnement pandémique. perturbations et flambée des prix après que la Russie a envahi l’Ukraine, principal producteur de céréales, en 2022.

Les chiffres des plantations de l’année dernière étaient encore bien inférieurs aux niveaux observés il y a dix ans. Même si les États-Unis figurent toujours parmi les cinq premiers exportateurs, ils ont glissé dans le classement mondial. Les prix compétitifs du maïs et du soja ont également évincé le blé des plaines et du Midwest. Les contrats à terme sur le blé sur le Chicago Board of Trade sont proches de leur plus bas niveau depuis trois ans, et les contrats à terme sur le blé dur KC oscillent au plus bas depuis deux ans.

Les polices d’assurance-récolte qui garantissent des prix minimums pour la récolte de blé de 2024 ont été fixées à la mi-septembre à 7,34 dollars le boisseau pour le blé du Kansas, en baisse de 1,45 dollars le boisseau par rapport à l’année dernière. Cela a irrité certains producteurs qui, dans le passé, comptaient sur l’argent des assurances après avoir abandonné leurs cultures en raison de la sécheresse.

Vance Ehmke, qui exploite une ferme dans le centre-ouest du Kansas, a déclaré qu’il planterait moins de blé cette année au profit d’autres cultures, notamment le triticale, utilisé pour l’alimentation du bétail. Ehmke a prédit que la superficie consacrée au blé au Kansas resterait à peu près la même, mais que le blé pourrait perdre des acres dans les zones plus humides de l’État qui peuvent soutenir des cultures plus rentables comme le soja.

Les agriculteurs espèrent que le phénomène climatique El Nino, qui se produit lorsque les eaux de surface de l’océan Pacifique équatorial sont plus chaudes que la normale, mettra fin à des années de sécheresse hivernale. Les climatologues sont divisés sur la quantité de pluie que le phénomène apportera aux plaines du sud.

Les semences de blé, quant à elles, sont chères et limitées. Trois années de sécheresse ont réduit la capacité des agriculteurs à réutiliser leurs propres semences, si bien que beaucoup ont dû acheter des semences certifiées, a déclaré Eric Woofter, agriculteur et directeur général de Star Seed à Osborne, Kansas.

« Il y en a peu et, oh mon Dieu, c’est très cher », a déclaré Chris Tanner, qui exploite une ferme dans le comté de Norton, au nord-ouest du Kansas. « Je n’ai pas l’impression que la rentabilité sera au rendez-vous », a déclaré Tanner à propos du blé d’hiver.

(Reportage de Julie Ingwersen ; édité par Caroline Stauffer et David Gregorio)