La «faiblesse américaine» sera exposée si Biden n’applique pas les lignes rouges avec la Chine: Gordon Chang

La réunion de trois heures entre le président Biden et le président chinois Xi Jinping n’aura aucun sens si les États-Unis ne réagissent pas à l’inconduite chinoise, a déclaré Gordon Chang.

“Pendant que Washington négocie avec la Chine, le régime de Xi poursuit une conduite inacceptable et dangereuse, et nous n’imposons pas de frais”, a déclaré Chang, un expert de la Chine, à Fox News. “Ce n’est que lorsque nous imposons des coûts que la situation s’améliorera de notre point de vue.”

Biden et Xi, pour la première fois depuis que Biden a pris ses fonctions, se sont rencontrés en personne lors du sommet du G-20 en Indonésie lundi. Le président américain a fait part de ses inquiétudes concernant les “actions coercitives et de plus en plus agressives de Pékin envers Taïwan”, les pratiques de la Chine en matière de droits de l’homme, les escalades militaires nord-coréennes et l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, selon la Maison Blanche.

“Il a le pouvoir de faire respecter les lignes rouges, mais le problème est la volonté politique”, a déclaré Chang. “Il n’est pas clair que Biden utilisera la puissance américaine pour les faire respecter.”

“Cette réunion a peut-être établi un certain ordre dans le détroit de Taiwan, mais la question est de savoir si Xi Jinping croit Biden”, a-t-il ajouté. “Xi a vu l’échec de Biden à imposer des coûts à la Chine pour son soutien ouvert à l’armée russe en Ukraine et peut croire qu’il peut également ignorer les avertissements de Biden à Taiwan.”

Pékin considère Taiwan comme une partie inaliénable de la Chine. Le gouvernement démocratiquement élu de l’île autonome rejette les revendications de souveraineté de Pékin sur elle, tandis que la Chine a accusé les États-Unis ces dernières années d’encourager l’indépendance de Taiwan.

Xi a déclaré à Biden que la question de Taiwan était au “cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine” et la “première ligne rouge” dans les relations bilatérales à ne pas franchir.

Biden a réitéré le soutien américain à sa politique de longue date “Une Chine”, qui reconnaît le gouvernement de Pékin et a déclaré que les États-Unis restaient déterminés à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. Le président américain a également déclaré qu’il ne croyait pas qu’il y ait “une tentative imminente de la part de la Chine d’envahir Taïwan”.

“Pendant des années, les responsables chinois ont parlé de la Lune et de Mars en tant que territoire chinois souverain”, a déclaré Chang, doutant de l’affirmation de Biden. “La seule limite à l’ambition chinoise est la frontière extérieure de l’univers.”

Lors de la réunion, Xi a déclaré à Biden qu’il espérait “ramener les relations sino-américaines sur la voie d’une croissance saine et stable”. Chang, cependant, était sceptique quant à l’appel de la Chine à l’amélioration des relations.

“En améliorant les relations, Pékin signifie parler et retarder l’Amérique de faire quoi que ce soit d’efficace contre la conduite inacceptable de la Chine”, a-t-il déclaré.

Chang a souligné des informations selon lesquelles des postes de police chinois ont été établis dans au moins 54 endroits dans 30 pays différents, dont un à New York. Ils permettent prétendument aux autorités chinoises de surveiller ses citoyens à l’étranger et “d’effectuer des opérations de police sur le sol étranger”.

“Le poste de police de New York est davantage lié à la faiblesse américaine qu’à l’agression chinoise”, a déclaré Chang à Fox News. “Pékin a évidemment estimé qu’il pouvait s’en tirer en ouvrant un poste de police en Amérique parce que les présidents américains avaient permis aux fonctionnaires consulaires chinois et aux agents du ministère de la Sécurité d’État d’opérer ouvertement sur notre sol pendant des décennies.”

“Il est temps de montrer aux Chinois que nous avons désormais une tolérance zéro pour la violation de notre souveraineté”, a-t-il ajouté. “Nous le faisons, entre autres, en fermant ce poste de police de New York.”

Malgré les rumeurs selon lesquelles la réunion Xi-Biden était un pas dans la bonne direction pour les deux superpuissances, dont beaucoup craignaient de se diriger vers une nouvelle guerre froide, Chang n’était pas aussi convaincu.

“Nous devons nous rappeler que de bonnes relations ne sont pas nécessairement des relations amicales. De bonnes relations obtiennent ce que vous voulez”, a-t-il déclaré. “Les Chinois le savent. Nous devrions aussi.”