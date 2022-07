La faible protection des baleines en voie de disparition viole la loi, selon un juge

Le gouvernement fédéral n’a pas fait assez pour protéger une espèce rare de baleine contre l’enchevêtrement mortel dans les engins de pêche au homard, et de nouvelles règles sont nécessaires pour protéger l’espèce de l’extinction, a statué un juge.

Le gouvernement a violé à la fois la loi sur les espèces en voie de disparition et la loi sur la protection des mammifères marins en ne protégeant pas la baleine franche de l’Atlantique Nord, a déclaré vendredi le juge de district américain James Boasberg. Les baleines sont au nombre de moins de 340 dans le monde et leur population a rapidement diminué ces dernières années.

La décision de Boasberg a été une victoire pour les groupes de conservation qui ont longtemps cherché à sauver la baleine et un nouveau défi pour les pêcheurs de homard qui ont riposté contre le resserrement des restrictions sur où et comment ils peuvent pêcher. Boasberg a statué que les conclusions du tribunal “ne dictent pas qu’il doit fermer immédiatement la pêche au homard américain”, mais a plutôt déclaré que les parties doivent proposer des remèdes potentiels à la menace à laquelle sont confrontées les baleines.

La décision “peut sembler un résultat sévère pour l’industrie du homard” et le gouvernement, mais personne “n’opère sans respecter les exigences strictes imposées par la MMPA et l’ESA”, a écrit Boasberg.

Les groupes environnementaux ont célébré la décision, tandis que certains membres de l’industrie de la pêche ont adopté une approche plus mesurée.

La décision est intervenue après qu’un groupe d’organisations environnementales a poursuivi le gouvernement fédéral en se plaignant qu’il n’en faisait pas assez pour sauver les baleines des engins de pêche au homard. La décision de Boasberg valide cette affirmation, a déclaré Kristen Monsell, avocate du Center for Biological Diversity, l’un des groupes qui ont poursuivi.

« Les engins de pêche au homard sont une menace mortelle pour les baleines noires, et les tribunaux disent au gouvernement fédéral d’arrêter de tergiverser et de commencer à prendre des mesures concrètes. L’administration Biden doit travailler beaucoup plus dur pour aider l’industrie à prévenir ces enchevêtrements angoissants et mortels », a déclaré Monsell.

La Maine Lobstermen’s Association, le plus grand groupe de commerce de la pêche sur la côte Est, a déclaré dans un communiqué qu’elle était toujours en train d’examiner la décision. L’association a également souligné une section de la décision de Boasberg selon laquelle le Service national des pêches maritimes “pourrait constater que d’autres mesures existent pour réduire les prises mortelles, ou que les prises projetées sont en fait inférieures aux estimations initiales”. Cela rend la décision “un sac mitigé”, a déclaré l’association.

“Nous sommes encouragés que le tribunal reconnaisse la grande importance de l’héritage du homard du Maine et apprécie le préjudice potentiel et inutile qui pourrait être infligé aux hommes et aux femmes qui travaillent si dur pour faire prospérer notre industrie”, a déclaré Patrice McCarron, directeur exécutif de la Association des homards du Maine.

Les baleines franches mettent bas au large de la Floride et de la Géorgie et viennent au nord dans les eaux de la Nouvelle-Angleterre et du Canada pour se nourrir. Ils sont également menacés par des collisions mortelles avec des navires, et les autorités fédérales devraient bientôt publier de nouvelles directives pour les protéger de cette menace.

Les baleines étaient autrefois nombreuses, mais elles ont été décimées à l’époque de la chasse commerciale à la baleine. Certains scientifiques ont déclaré que le réchauffement des températures océaniques les poussait à s’éloigner des zones protégées à la recherche de nourriture, ce qui les rendait plus vulnérables aux collisions et à l’enchevêtrement.