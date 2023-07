La faible note de Deepika Padukone par rapport à l’apparence de Ranveer Singh fait dire aux internautes si elle reconsidère son choix [Watch video]

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont le couple informatique de Bollywood, et leur histoire d’amour en est une qui vous fait croire au coup de foudre. Deepika et Ranveer ressemblent d’abord à des copains, puis à des amants, et en tant qu’amis, ils se critiquent l’un l’autre et sont ouverts à la critique. Bien qu’il soit rare que vous voyiez Ranveer critiquer Deepika, cette vieille vidéo qui a refait surface voit Deepika parler du fait qu’elle n’aime pas Ranveer sans barbe et lui donne de faibles notes lorsqu’elle lui montre ses photos sans barbe. La vidéo montre Deepika faisant plusieurs expressions faciales tout en mangeant les looks non beats de Ranveer, et cette faible note de l’actrice de Pathaan ne plaît pas aux internautes, qui interrogent l’actrice sur ses choix de vie.

Regardez la vidéo de Deepika Padukone donnant de mauvaises notes à Ranveer Singh et ses looks qui font que les internautes se moquent d’elle.

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont l’un des couples les plus aimés de la ville de Tinsel, et ils sont le couple dont on parle le plus, donc tout ce qu’ils disent est scruté à la loupe. Il y a quelques jours à peine, l’équation relationnelle de Deepika Padukone et Ranveer Singh a de nouveau été remise en question après que DP n’ait pas publié de souhait d’anniversaire pour son mari Ranveer Singh le jour de son anniversaire, et l’actrice a été invitée à souhaiter à tout le monde son anniversaire et à le partager sur ses réseaux sociaux, mais pourquoi ne l’a-t-elle pas fait pour son mari ?

Un utilisateur a commenté, « Ses expressions omg ? Elle reconsidérait ses choix de vie ». Un autre utilisateur a déclaré: « Elle remet en question ses choix de vie. ».

Alors que Ranveer a mis fin à toutes les spéculations en partageant un post reconnaissant pour tous les souhaits en partageant sa photo avec sa femme Deepika Padukone de leurs vacances intimes, Ranveer et Deepika ont une fois de plus prouvé qu’ils sont inséparables et intacts. Sur le plan professionnel, Ranveer attend la sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Alia Bhatt barré par Ranveer Singh, tandis que Deepika sera vu ensuite dans Fighter face à Hrithik Roshan et KaalChakra avec Prabhas