La faible luminosité ne limitera plus vos photos et vidéos

Vous vous trouvez avec votre famille devant une promenade sur une plage faiblement éclairée la nuit tombée. Vous souhaitez capturer leurs visages, le sable et les vagues dans une photo ou une vidéo, mais le soleil ne coopère pas à cette heure-là.

Grâce à un nouveau partenariat entre une startup israélienne Visionnaire.ai et le principal fabricant de puces Qualcomm, il sera possible de prendre des visuels époustouflants dans des conditions de faible luminosité sur la prochaine génération de smartphones Android – peut-être dès cette année – en associant le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm à la technologie de vision nocturne de Visionary.ai.

la comparaison montre comment le logiciel Visionary.ai améliore la vision nocturne par rapport à un iPhone 15 et même à un téléphone doté d’un capteur d’image bon marché. Photo : capture d’écran

Visionary.ai, comme l’indique le suffixe à deux lettres de son nom, utilise l’IA (intelligence artificielle) pour améliorer la qualité des capteurs et des objectifs des caméras.

La société a autorisé les visiteurs de son stand au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas en janvier à participer à un « défi en basse lumière pour tester la qualité vidéo de leurs propres caméras par rapport aux caméras alimentées par le logiciel Visionary.ai ». la vice-présidente du marketing, Althea Mirvis, a déclaré à ISRAEL21c.

C’était la première fois que Visionary.ai montrait la technologie fonctionnant sur une application grand public.

Mirvis se souvient qu’un cadre supérieur de l’un des plus grands fabricants d’appareils photo au monde est venu au CES et a déclaré : « Je pensais que Visionary.ai était une petite entreprise, mais maintenant je vois que vous êtes partout. »

« Par hasard, il venait de visiter quelques entreprises avec lesquelles nous sommes partenaires et tout le monde parlait de nous. Nous avons ri ensemble et lui avons dit que nous sommes effectivement une petite entreprise, mais que oui, nous sommes partout dans l’écosystème.

Le timing est primordial

Dans le passé, le seul moyen d’obtenir de meilleures photos et vidéos sur un appareil électronique grand public comme un smartphone ou un appareil photo numérique était d’utiliser du matériel – un objectif plus grand ou plus de capteurs, qui ajoutaient du poids et de la chaleur et épuisent également la batterie.

L’approche de Visionary.ai est entièrement basée sur le logiciel.

Depuis la création de l’entreprise en 2020, les exigences logicielles ont suffisamment diminué pour que les algorithmes basés sur l’IA de Visionary.ai puissent désormais s’adapter à une caméra aussi petite que celle située à l’extrémité d’un endoscope, un dispositif médical utilisé pour explorer l’intestin humain. indiquant que la gamme de Visionary.ai pourrait un jour s’étendre au-delà des seuls appareils grand public.

Le timing est primordial.

« Si nous développions ce logiciel il y a quelques années, il n’y aurait nulle part où exécuter ce logiciel », explique Yoav Taieb, CTO, l’un des cofondateurs de l’entreprise avec Oren Debbi, PDG de Visionary.ai.

« Il faudrait un ordinateur très puissant et très puissant. Mais ces dernières années, les puces accélératrices d’IA des téléphones sont devenues beaucoup plus puissantes et peuvent traiter beaucoup plus d’informations. Nous exploitons ces puissantes puces pour exécuter nos logiciels.

Oren Debbi, PDG de Visionary.ai, et Yoav Taieb, CTO, ont cofondé l’entreprise. Photo gracieuseté de Visionary.ai

Cela s’inscrit dans une tendance générale. “Si l’amélioration de la photographie sur smartphone impliquait autrefois la mise à niveau du capteur physique et de l’objectif”, explique Taieb, “l’accent est désormais mis sur l’amélioration du logiciel et des algorithmes qu’il contient.”

En tant que tel, le logiciel de Visionary.ai « vit » soit sur le capteur de la caméra, soit, comme dans le partenariat Qualcomm, sur une puce de silicium adjacente au capteur.

Debbi compare ce que Visionary.ai peut faire pour la photographie et la vidéo dans un logiciel avec une voiture. « Imaginez si vous pouviez prendre une voiture bon marché, lui apporter une mise à niveau logicielle, et elle serait alors capable de surpasser une voiture de course. C’est ce que nous faisons pour les caméras.

En temps réel

Une partie de l’attrait de Visionary.ai réside dans le fait que tout le traitement est effectué localement, ce qui signifie que vous obtiendrez une amélioration de l’image et de la vidéo en temps réel.

Comparez cela avec la fonctionnalité « vidéo boost » du Pixel 8 Pro de Google, qui capture les fichiers bruts d’un enregistrement, les télécharge sur le cloud pour les traiter, puis télécharge une version éditée de meilleure qualité. Il doit être activé manuellement pour chaque enregistrement et il y a une limite de 10 minutes.

Un tel dispositif, par exemple pour une caméra de sécurité, « ne serait pas utile s’il ne fonctionnait pas en temps réel », explique Debbi à ISRAEL21c.

Autre point de différenciation : lorsque des entreprises comme Apple ou Google créent des logiciels pour leurs propres appareils, elles n’accordent généralement pas de licence à des tiers.

« Nous démocratisons la qualité vidéo haut de gamme et la rendons accessible à un marché plus large », note Debbi.

Un autre concurrent, Restormer, est un projet open source qui pourrait éventuellement s’imposer au-delà des grandes entreprises technologiques. Restormer a un débruitage comparable à Visionary.ai, mais nécessite plus de puissance informatique et prend 212 fois plus de temps à s’exécuter.

Aucun avantage en temps réel ici non plus.

Couper le bruit

La technologie de Visionary.ai couvre un large éventail de besoins en matière de photographie et de vidéo.

Un « débruiteur » basé sur l’IA réduit le bruit de l’image grâce à un logiciel, ce qui signifie une réduction des coûts et moins de gaspillage d’énergie.

Un processeur de signal d’image logiciel (ISP) permet d’obtenir des images plus nettes et des couleurs plus précises, également pour la capture de vidéos et d’images de jour.

L’amélioration vidéo en temps réel peut brouiller les arrière-plans ou corriger la direction des yeux lors d’une vidéoconférence ou lors d’une prise de selfie.

Pour les smartphones qui utilisent la reconnaissance faciale pour se déverrouiller, Visionary.ai peut permettre à l’appareil de reconnaître beaucoup plus facilement les utilisateurs, même dans une pièce sombre.

Comment Visionary.ai opère-t-il sa magie ? Debbi ne voulait pas trop partager les secrets de l’entreprise, mais le directeur technique Taieb l’a déclaré au site Web. PétaPixel que son approche basée sur l’IA applique un algorithme sophistiqué aux données d’image brutes pour séparer le bruit du signal d’image.

La vidéo ci-dessous montre à quel point l’amélioration visuelle basée sur un logiciel peut être puissante. Il compare la technologie de Visionary.ai avec le Samsung S23 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max. La vidéo a été prise à 0,2 lux, comparable au clair de lune dans le désert sans pollution lumineuse.

Une idée de pandémie

Debbi et Taieb ont eu l’idée de Visionary.ai pendant les confinements de Covid, alors que Zoom devenait le principal moyen de communication au début de la pandémie.

« Covid a vraiment mis en évidence le problème », déclare Debbi à ISRAEL21c. « Nous nous sommes soudainement retrouvés à passer des heures chaque jour sur des appels Zoom devant des écrans sombres et flous avec une qualité vidéo médiocre. Nous nous sommes demandés si nous pouvions améliorer la qualité vidéo en améliorant le logiciel. Nous avons constaté que la faible luminosité constituait un énorme problème, non seulement pour Zoom mais dans de nombreux autres cas d’utilisation.

Debbi, 29 ans, a deux jeunes enfants, donc améliorer la qualité de l’image apparaissant sur les babyphones de ses enfants était également une source d’inspiration.

L’entreprise a levé environ 10 millions de dollars depuis sa création. En 2023, CB Insights a sélectionné Visionary.ai parmi quelque 9 000 entreprises comme l’une des 100 entreprises privées d’IA les plus prometteuses au monde.

Lorsqu’ISRAEL21c a commencé à suivre Visionary.ai il y a plusieurs années, après la première apparition de l’entreprise au CES, Debbi et son équipe ont répertorié plusieurs marchés cibles potentiels : la vidéoconférence, la vidéosurveillance (en circuit fermé), les drones, les applications médicales, l’automobile (à l’intérieur du véhicule). pour surveiller la vigilance du conducteur, à l’extérieur pour prévenir les accidents en cas de faible luminosité) et les villes intelligentes.

Mais le buzz au CES concernait uniquement les téléphones et les appareils grand public, c’est donc là que se concentre désormais l’équipe de 15 personnes de Visionary.ai basée à Jérusalem. Le modèle est interentreprises avec les fabricants d’appareils et de puces – bien que Debbi n’exclue pas de futures ventes directes aux particuliers en tant que mise à niveau ou module complémentaire.

« Pour l’instant, nous souhaitons poursuivre notre croissance et intégrer notre technologie dans toutes les caméras du monde », souligne Debbi.

Diriger une entreprise pendant une guerre

Nous avons rencontré Debbi lors d’un rare moment de calme relatif.

Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, il sert dans la réserve de Tsahal. Il a pu sortir pour assister au CES. Puis il est revenu pour secourir les soldats blessés à Gaza.

Pendant son absence, Taieb a travaillé deux fois plus au bureau « pour que tout se passe bien », a déclaré Mirvis à ISRAEL21c. Malgré la guerre, « nous avons réalisé notre meilleur trimestre de l’année. Au CES, nous avions la queue devant la porte.

Debbi, Taieb et Mirvis ont-ils rencontré un sentiment anti-israélien dans le showroom ?

«Aucun du tout», dit Debbi. « Les gens disaient qu’Israël possédait la technologie la plus étonnante. »

« Nous constatons la même résilience dans le secteur de la haute technologie que sur le champ de bataille », dit-il.

« Les gens travaillent davantage ensemble désormais, ils sont plus connectés, tout le monde veut aider. Tout au long de notre histoire, Israël a toujours rebondi plus fort qu’avant. Le peuple d’Israël est optimiste. Nous ne laisserons pas la tragédie nous arrêter ou entraver l’innovation. Nous voulons construire un avenir meilleur pour nos enfants.

Celui dans lequel les pitreries nocturnes des enfants sont capturées dans une vidéo magnifique, améliorée et silencieuse.

Pour plus d’informations, cliquez sur ici.