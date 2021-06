La faculté de médecine de Dartmouth abandonne une affaire de tricherie contre des étudiants

Rejoignez Michael Barbaro et l’équipe « The Daily » alors qu’ils célèbrent les étudiants et les enseignants qui terminent une année pas comme les autres avec un événement spécial en direct. Rencontrez les élèves du lycée d’Odessa, qui a fait l’objet d’une série de documentaires audio du Times. Nous aurons même du bruit avec une performance de la ligne de batterie de la fanfare primée d’Odessa et un discours d’ouverture spécial des célébrités.