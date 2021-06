La faculté de l’UNC condamne la décision de ne pas accorder le mandat à Nikole Hannah-Jones

Fallout a continué de croître cette semaine suite à la décision du conseil d’administration de l’Université de Caroline du Nord de ne pas accorder de mandat à l’ancien élève Nikole Hannah-Jones, journaliste d’investigation lauréat du prix Pulitzer.

Un groupe de 38 membres du corps professoral de la Hussman School of Journalism and Media de l’UNC a signé vendredi une déclaration condamnant à nouveau le conseil d’administration pour sa décision.

« Il semble évident que le conseil d’administration de l’UNC n’a de nouveau pas examiné le dossier de Nikole Hannah-Jones en vue de sa nomination au poste de Knight Chair in Race and Investigative Journalism avec titularisation, malgré l’affirmation à tous les niveaux précédents d’examen rigoureux », a écrit la faculté, ajoutant , « Le fait que l’inaction du Conseil ait pu résulter de l’influence des donateurs est particulièrement alarmant. »

Hannah-Jones a fondé le projet 1619 pour le New York Times Magazine, qui a recadré l’histoire de la nation entourant l’esclavage et a suscité les critiques des conservateurs, dont l’ancien président Donald Trump. Hannah-Jones a remporté le prix Pulitzer 2020 pour le commentaire du projet.

En avril, Hannah-Jones s’est vu offrir un contrat d’enseignement de cinq ans en tant que chaire Knight en journalisme racial et d’investigation à l’UNC, suscitant l’indignation des partisans au milieu des spéculations selon lesquelles le conseil d’administration avait subi des pressions de la part des conservateurs pour ne pas accorder la permanence. Les chaises Knight ont historiquement été embauchées avec permanence.

Le conseil d’administration de 13 membres est composé de quatre personnes nommées par l’Assemblée générale à majorité républicaine de l’État, de huit personnes élues par le Conseil des gouverneurs – qui sont nommés par l’Assemblée générale – et du président du gouvernement étudiant. Dix sont des hommes blancs.

Des anciens élèves, des étudiants, des professeurs, des universitaires, des athlètes professionnels et plus de 30 groupes ont demandé au conseil d’administration d’accorder la permanence. À la suite du contrecoup, le comité de la faculté qui s’occupe des questions de titularisation a soumis à nouveau sa recommandation que Hannah-Jones soit titularisée à la fin du mois dernier.

Samedi dernier, le NAACP Legal Defence & Educational Fund, Inc. a envoyé une lettre à l’UNC menaçant de poursuivre en justice le gouvernement fédéral si l’école n’accordait pas la permanence d’ici vendredi, selon le site en ligne NC Policy Watch.

Un porte-parole de l’UNC-Chapel Hill a déclaré vendredi dans un communiqué que l’université « avait répondu à une lettre du NAACP Legal Defence & Educational Fund, Inc. concernant l’emploi de Nikole Hannah-Jones ».

« Nous sommes impatients de poursuivre le dialogue avec son avocat », a déclaré le porte-parole Joel Curran.

Le NAACP Legal Defence & Educational Fund, Inc. n’a pas répondu à une demande de commentaire samedi.

Susan King, doyenne de la Hussman School of Journalism and Media, a déclaré à USA TODAY qu’elle était préoccupée par les effets de l’affaire en cours sur l’école.

« J’ai travaillé pendant près d’une décennie pour cette grande université qui est un tel atout pour les étudiants et l’État. Je m’inquiète d’un effet dissuasif sur nos professeurs dévoués actuels et ceux que nous recruterons », a-t-elle déclaré. « J’espère le meilleur résultat. »

Des professeurs du département de chimie de l’UNC College of Arts and Science ont écrit cette semaine aux responsables de l’université au sujet des « répercussions désastreuses » de l’affaire de la titularisation. La faculté a déclaré que l’affaire « a un impact sur notre capacité à recruter et à attirer un professeur diversifié et talentueux ».

Le département a déclaré qu’il travaillait depuis deux ans pour recruter la chimiste de renom Lisa Jones, professeure agrégée au département des sciences pharmaceutiques de la faculté de pharmacie de l’Université du Maryland, qui a retiré sa candidature à la suite de l’affaire de la titularisation. Dans une lettre retirant sa candidature, Jones a déclaré que la nouvelle qu’Hannah-Jones s’était vu refuser le mandat était « très décourageante ».

« Cela ne semble pas conforme à une école qui dit qu’elle s’intéresse à la diversité », a écrit Jones. « Bien que je sache que cette décision peut ne pas refléter le point de vue du corps professoral de l’école, je dirai que je ne me vois pas accepter un poste dans une université où cette décision se tient. J’apprécie tous les efforts que vous avez déployés pour essayer de me recruter, mais pour moi, c’est difficile à ignorer. »

Hannah Jones mentionné sur Twitter, elle n’avait jamais rencontré Jones, « mais la solidarité dont m’ont fait preuve les femmes noires en particulier pendant ce creuset est quelque chose que je n’oublierai jamais ».

Pendant ce temps, le directeur de la Fondation Robert Wood Johnson, l’un des principaux bailleurs de fonds de l’université, a récemment écrit au conseil d’administration pour exprimer sa « préoccupation » quant à la décision de l’école de ne pas accorder le mandat à Hannah-Jones, selon une lettre obtenue par NC Policy À regarder cette semaine et confirmé par USA TODAY.

« Pour honorer notre engagement envers une conduite et des pratiques éthiques, nous demandons au conseil d’administration de l’UNC de nous aider à comprendre les mesures qu’il prend pour garantir que Mme Hannah-Jones est traitée de manière juste et équitable dans les décisions concernant sa nomination », a écrit le PDG Richard Besser.

Il n’était pas immédiatement clair si ou quand le conseil d’administration reconsidérerait le mandat de Hannah-Jones. Hannah-Jones devrait commencer à enseigner à l’UNC en juillet.

Vendredi, elle photos partagées sur Twitter d’une déclaration encadrée liée à son intronisation au Temple de la renommée des médias et du journalisme de Caroline du Nord.

« Ceci est arrivé aujourd’hui … et je me sens tellement triste à propos de tout cela », a-t-elle déclaré. « Gardez la tête haute, vous tous. »