La faculté appelle le directeur d’un collège du Minnesota assiégé à démissionner

ST. PAUL, Minn. (AP) – Les chefs de faculté d’un collège du Minnesota qui ont renvoyé un professeur d’histoire de l’art qui avait montré des représentations du prophète Mahomet dans un cours ont massivement appelé le président de l’université à démissionner.

Les chefs de faculté de l’Université Hamline ont déclaré que 71 des 92 membres qui ont assisté à une réunion mardi ont voté pour demander au président Fayneese Miller de démissionner immédiatement. Ils disent qu’ils ont perdu confiance en Miller à cause de sa gestion d’une objection déposée par un étudiant musulman qui a déclaré que voir l’œuvre d’art violait ses croyances religieuses.

L’enseignante auxiliaire qui a montré l’œuvre d’art, Erika López Prater, a poursuivi l’école privée d’arts libéraux la semaine dernière après avoir refusé de renouveler son contrat.

“Il est devenu clair que le mal qui a été fait et la réparation qui doit être faite, qu’un nouveau leadership est nécessaire pour faire avancer les choses”, a déclaré Jim Scheibel, président du Hamline University Faculty Council, au Star Tribune de Minneapolis.

La faculté s’est opposée à ce qu’elle considérait comme une violation de la liberté académique.

“Nous sommes affligés que les membres de l’administration aient mal géré ce problème et qu’un grand tort ait été fait à la réputation de la plus ancienne université du Minnesota”, indique le communiqué du conseil de la faculté. Plus tard, il a ajouté: “Comme nous n’avons plus confiance en la capacité du président Miller à faire avancer l’université, nous lui demandons de remettre immédiatement sa démission au conseil d’administration de l’université Hamline.”

Après des critiques de partout au pays, Miller a admis la semaine dernière qu’elle avait mal géré l’épisode, ce qui a déclenché un débat sur l’équilibre entre la liberté académique et le respect de la religion.

“Comme toutes les organisations, nous faisons parfois des erreurs”, a-t-elle déclaré dans une déclaration conjointe avec le président des administrateurs de l’école. « Dans l’intérêt d’entendre et de soutenir nos étudiants musulmans, un langage a été utilisé qui ne reflète pas nos sentiments sur la liberté académique. Sur la base de tout ce que nous avons appris, nous avons déterminé que notre utilisation du terme « islamophobe » était donc erronée. »

Un porte-parole de Hamline a déclaré au St. Paul Pioneer Press que Miller et son équipe discutaient de la manière de répondre au vote de la faculté.

López Prater a montré des œuvres d’art séculaires représentant le prophète Mahomet lors d’une leçon d’octobre sur l’art islamique. Elle a dit qu’elle savait que les représentations visuelles de lui violaient la foi de nombreux musulmans, alors elle a averti la classe à l’avance.

L’instructeur allègue dans son procès que Hamline l’a soumise à la discrimination et à la diffamation religieuses et a porté atteinte à sa réputation professionnelle et personnelle.

L’Association américaine des professeurs d’université, qui se consacre à la liberté académique, a lancé une enquête et prévoit une visite du campus le mois prochain.

Alors que les dirigeants de certains groupes musulmans locaux ont critiqué López Prater, le bureau national du Conseil des relations américano-islamiques a contesté les affirmations selon lesquelles ses actions étaient islamophobes. Le groupe a déclaré que les professeurs qui analysent les images du prophète Mahomet à des fins académiques ne sont pas les mêmes que les “islamophobes qui montrent de telles images pour offenser”.

The Associated Press