La facture pour nettoyer et réparer Woodstock Habitat For Humanity ReStore inondé sera de 100 000 $ ou plus – Shaw Local

Le magasin d’Habitat For Humanity à Woodstock a subi de graves inondations la semaine dernière, donnant à l’organisation à but non lucratif une facture de 100 000 $ pour le nettoyage, qui, selon les responsables, n’inclut pas les dommages causés par l’eau.

L’inondation, qui a été causée par une rupture principale près du magasin, s’est produite dimanche dernier, a déclaré la directrice des opérations communautaires, Sara Davis.

Le magasin sera fermé jusqu’à nouvel ordre, indique un message sur la page des médias sociaux du magasin. La fermeture fera perdre à l’organisation environ 6 000 $ par jour en termes de matériel donné ou vendu.

Habitat pour l’humanité du comté de McHenry a deux emplacements dans la région.

“Ce genre de dévastation immédiate n’est pas quelque chose que nous sommes équipés pour gérer”, a déclaré Davis. “Nous avons besoin d’aide.”

L’inondation s’est infiltrée dans le magasin ReStore de l’organisation à Woodstock, a déclaré Davis. Il a commencé en bas et a remonté à travers les fondations et le sol. Davis a déclaré à un moment donné qu’il s’agissait “facilement de six pouces d’eau”.

“C’était comme pousser de l’eau du Titanic”, a-t-elle déclaré. “Nous ne savions pas d’où cela venait.”

Inondations au ReStore d’Habitat pour l’humanité le mardi 15 novembre 2022 à Woodstock. Le magasin est fermé jusqu’à nouvel ordre en raison d’une inondation due à une rupture principale. (Fourni par Habitat pour l’humanité)

Après l’inondation, Davis a déclaré que l’organisation avait appelé une équipe de nettoyage pour aider à faire face aux dégâts. Mais seule la facture de nettoyage elle-même s’élevait à plus de 100 000 dollars, a-t-elle déclaré.

Ce total n’inclut pas le revêtement de sol, la base des murs ou les matériaux, tels que les meubles donnés, qui ont été détruits en conséquence, a-t-elle déclaré. L’étendue de ces dégâts n’est pas non plus encore connue.

«Nous sommes une petite organisation à but non lucratif», a-t-elle déclaré. “Bien sûr, nous avons des fonds, mais pas pour cela.”

Le bâtiment étant fermé pour le moment, ceux de Woodstock dirigent les gens vers le bureau principal de l’organisation à McHenry, que l’organisation a ouvert en août.

C’est même un défi, car de nombreuses personnes qui essaient simplement de faire un don ne veulent souvent pas se rendre à McHenry, qui se trouve à environ 20 minutes en voiture.

“Nous perdons des dons, nous perdons des ventes”, a-t-elle déclaré.

À ce stade, on ne sait pas ce qui pourrait arriver avec le magasin, a déclaré Davis. Que l’organisation commence à chercher un nouvel emplacement ou commence simplement à travailler à partir du bureau principal de McHenry.

Pourtant, il y a quelques options. Il y a une chance que l’assurance le couvre, mais cela ne représentera toujours pas le mois ou les deux potentiels de perte de ventes, a déclaré Davis.

Entre les deux magasins de l’organisation, ils s’attendent à générer environ 1,5 million de dollars de ventes cette année, a déclaré Davis. Sans l’emplacement de Woodstock, cela signifie que la moitié des ventes auraient disparu. Cela équivaut à environ cinq maisons que l’organisation pourrait construire.

L’organisation demande des dons au public pour aider à couvrir les coûts. Les personnes intéressées peuvent appeler l’organisation ou faire un don en ligne. Ils peuvent également envoyer ReStore par SMS au 707070.

“Chaque centime aidera, je le jure”, a déclaré Davis.