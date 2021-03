La facture pour le soutien aux coronavirus dépasse 400 milliards de livres sterling, comme Rishi Sunak dit que le Royaume-Uni paiera pendant des décennies

La Grande-Bretagne paiera la facture de Covid pendant des décennies à venir après que le budget de Rishi Sunak ait mis le pays sur la bonne voie pour le fardeau fiscal le plus élevé depuis plus de 50 ans pour payer des dépenses totales de 407 milliards de livres sterling pour le soutien à la pandémie.

La chancelière a annoncé une nouvelle bouée de sauvetage de 65 milliards de livres sterling pour les entreprises et les travailleurs, prolongeant les congés, l’allégement des taux d’affaires et les exonérations de TVA. L’augmentation du crédit universelle de 20 £ par semaine a également été prolongée de six mois.

Mais il a annulé 10 ans de politique conservatrice de réduction des impôts sur l’impôt des sociétés en annonçant une hausse de 19 à 25 pour cent, qui sera introduite en 2023. Et il a gelé les seuils d’allocation personnelle de l’impôt sur le revenu jusqu’en 2026, entraînant 1,3 million de personnes à faible revenu vers le payer au fur et à mesure que leurs revenus augmentent.

Le groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Policy l’a décrit comme le plus gros budget de collecte d’impôts depuis 1993, augmentant la prise nette de l’État de 29 milliards de livres sterling en 2025/26.

Le fardeau fiscal global de 36% du PIB sera le plus élevé depuis que Roy Jenkins était chancelier dans les années 1960.

Et le directeur de l’IFS, Paul Johnson, a déclaré qu’il devrait rester élevé pendant des années, mettant en garde: «Nous sommes dans une nouvelle phase de l’histoire économique du Royaume-Uni. Les impôts sont susceptibles d’atteindre leur niveau le plus élevé de l’histoire. »

Pendant ce temps, le Bureau de la responsabilité budgétaire a averti que les plans de M. Sunak ne prévoyaient pas de dépenses en cas de pandémie après 2022.

En effet, les chiffres du Trésor suggèrent que la baisse rapide des dépenses de Covid-19 entraînera une baisse de 30 milliards de livres sterling du financement global de la santé et des soins sociaux en 2021/22 – ce qui, selon les travaillistes, augmenterait la pression sur le personnel et ne ferait rien pour les patients bloqués dans une attente croissante. listes ».

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a accusé le chancelier de «masquer les fissures» dans un budget qui n’apportait aucun nouvel argent pour les soins sociaux, la santé ou les écoles et qui mettait les autres départements de dépenses à des coupes dans les années à venir.

Mais M. Sunak a déclaré qu’il «utilisait toute la mesure de notre puissance fiscale pour protéger les emplois et les moyens de subsistance du peuple britannique» après la pire contraction économique en 300 ans.

Le succès du programme de vaccination du Royaume-Uni a permis à l’OBR d’avancer la date à laquelle il s’attend à ce que l’économie revienne aux niveaux d’avant Covid de six mois à la mi-2022 et de réduire ses prévisions de pic de chômage de 11,9% à 6,5%. . Ses prévisions de croissance pour l’année prochaine sont passées de 6,6 à 7,3%.

Mais la croissance prévue du PIB a été réduite pour une année sur deux jusqu’en 2025. Et la projection officielle du prévisionniste sur les «cicatrices» à long terme est restée inchangée, avec une économie censée être 3% plus petite en cinq ans qu’elle ne l’aurait été si la pandémie avait pas arrivé.

M. Sunak a déclaré aux députés qu’il voulait être «honnête» avec les électeurs britanniques sur l’ampleur des «mesures correctives» nécessaires pour rééquilibrer les finances publiques, avec un emprunt de 355 milliards de livres sterling – 17% du revenu national – le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

Selon ses plans, cela tombera à seulement 0,9% du PIB d’ici 2025/26. Mais la dette nationale sous-jacente continuera d’augmenter, passant d’un sommet historique de 2,2 milliards de livres sterling à plus de 2,8 milliards de livres sterling à la fin de la période de prévision, atteignant un sommet en pourcentage du PIB à 97,1% en 2023/24.

«Le montant que nous avons emprunté n’est comparable qu’à celui que nous avons emprunté pendant les deux guerres mondiales», a déclaré la chancelière.

«Ce sera le travail de nombreux gouvernements, pendant de nombreuses décennies, de le rembourser.

«Tout comme il serait irresponsable de retirer son soutien trop tôt, il serait également irresponsable de permettre à nos emprunts et à notre dette futurs d’augmenter sans contrôle.»

Dans l’un des budgets les plus complets de l’histoire, M. Sunak a eu quelques surprises dans sa boîte rouge.

Il a annoncé un mécanisme de «super-déduction» qui réduira la facture fiscale des entreprises de 25 pence pour chaque livre dans laquelle elles investissent dans de nouveaux équipements au cours des deux prochaines années, conçu pour débloquer une pile de trésorerie de 118 milliards de livres sterling accumulée pendant la pandémie. la période immédiate après la levée des restrictions relatives aux coronavirus.

Il a nommé les huit premières zones – l’aéroport d’East Midlands, Felixstowe & Harwich, Humber, la région de Liverpool City, Plymouth, Solent, Thames et Teesside – à prendre le statut de freeport, qui, selon lui, générerait des emplois et débloquerait des milliards d’investissements du secteur privé, mais qui, selon les critiques, délocaliseront plutôt que de créer une activité économique.

Et il a suscité la controverse avec un fonds de mise à niveau de 2,5 milliards de livres sterling qui comprend sa propre circonscription, ainsi que celles des collègues du cabinet Robert Jenrick, Brandon Lewis, Simon Hart et Alister Jack, en tant que domaines prioritaires pour soumissionner pour de l’argent, devant les autorités démunies comme Barnsley, Flintshire, Coventry, Plymouth, Salford et le Wirral.

D’autres mesures comprenaient:

Les vacances de droits de timbre pour les propriétés de moins de 500 000 £ ont été prolongées jusqu’à la fin juin, suivies d’un seuil inférieur de 250 000 £ jusqu’à la fin de septembre.

Garantie d’État pour les prêts hypothécaires jusqu’à 600 000 £ avec un dépôt de 5%.

Un congé d’une valeur pouvant atteindre 80 pour cent du salaire a été prolongé jusqu’en septembre, les employeurs devant cotiser à partir de juillet.

Le taux de TVA temporaire de 5 pour cent pour le secteur du tourisme et de l’hôtellerie a été prolongé jusqu’à la fin du mois de septembre, avec un taux provisoire de 12,5 pour cent pendant six mois par la suite.

Les tarifs affaires vacances pour les secteurs du commerce, de l’hôtellerie et des loisirs ont été prolongés jusqu’à fin juin, avec une réduction pour le reste de l’exercice.

«Redémarrer les subventions» totalisant 5 milliards de livres sterling d’une valeur de 6 000 £ aux commerces de détail non essentiels lors de leur réouverture et 18 000 £ aux pubs, restaurants et salles de sport.

Gel des droits d’alcool et de carburant.

M. Sunak a évité de rompre la promesse du «triple verrouillage fiscal» du manifeste 2019 des conservateurs, qui s’engageait à ne pas augmenter les taux de l’impôt sur le revenu, de l’assurance nationale ou de la TVA.

Mais le gel de son allocation personnelle rapportera 8,2 milliards de livres sterling supplémentaires par an d’ici 2025/26 en forçant les travailleurs à passer à des tranches plus élevées à mesure que leurs revenus augmentent.

Le moment auquel l’impôt sur le revenu devient exigible augmentera de 70 £ à 12 570 £ en avril, mais restera à ce niveau jusqu’en avril 2026. Pendant ce temps, le seuil de taux de 40p augmentera de 270 £ à 50 270 £ avant d’être gelé.

Ce changement signifiera que 10% des adultes paieront le taux le plus élevé, contre environ 8% actuellement. Selon les calculs du thinktank Resolution Foundation, le cinquième des ménages les plus riches paiera en moyenne 826 £ de plus par an, contre 56 £ pour les 20% les plus pauvres.

L’Institut d’études fiscales (IFS) a déclaré qu’environ 1,3 million de personnes seraient introduites dans le système d’impôt sur le revenu, avec environ 10% des adultes dans le taux plus élevé de 40 pence.

L’impôt sur les sociétés passera de 19% à 25% en 2023, augmentant ainsi 17,2 milliards de livres sterling en 2025/26, même si seules les entreprises dont les bénéfices sont de 250000 livres ou plus paieront le taux plein.

M. Sunak a insisté sur le fait que le Royaume-Uni aurait toujours le taux d’imposition effectif des sociétés le plus bas du groupe des économies industrialisées du G7.