La facture moyenne des taxes d’habitation “passera 2 000 £ pour la première fois” après le budget d’automne

La facture moyenne de taxes municipales pourrait dépasser 2 000 £ dans le cadre des plans gouvernementaux en cours d’élaboration pour aider à couvrir le coût des soins sociaux, selon les rapports.

Rishi Sunak et Jeremy Hunt autoriseraient les conseils à augmenter le prélèvement de près de 5% sans avoir besoin de voter.

Selon les règles actuelles, les conseils doivent donner leur mot à dire aux résidents en organisant un référendum s’ils proposent des augmentations d’impôts.

Le Premier ministre et la chancelière ont mis en garde à plusieurs reprises contre des “choix difficiles” à venir alors qu’ils cherchent à redresser les finances publiques à la suite d’une série de chocs économiques.

La pandémie de Covid, la guerre en cours de la Russie en Ukraine et le mini-budget désastreux de l’ancienne Première ministre Liz Truss plus tôt cette année ont laissé un trou noir de plusieurs milliards de livres dans les finances publiques.

Le chancelier Jeremy Hunt et le Premier ministre Rishi Sunak (Simon Dawson/10 Downing Street)

M. Hunt fera une déclaration d’automne jeudi, exposant les décisions du gouvernement en matière de fiscalité et de dépenses.

Selon Le télégraphe quotidienle chancelier présentera des plans pour permettre aux conseils d’augmenter les impôts de 4,99%, ce qui signifie que ceux de la bande D paieront jusqu’à 100 £ supplémentaires, portant la facture annuelle à 2 000 £ pour la première fois.

Le plafond actuel des taux pour les conseils chargés de l’aide sociale est de 2,99 %, y compris un prélèvement de 1 % pour l’aide sociale.

Le changement signifierait que les personnes possédant des propriétés dans la bande H – le tarif le plus cher – pourraient finir par payer jusqu’à 200 £ supplémentaires, portant leur facture annuelle au-dessus de 4 000 £, selon le journal.

M. Hunt avait précédemment averti qu’il devrait prendre des décisions d’une difficulté “époustouflante” pour restaurer la crédibilité économique de la Grande-Bretagne après avoir abandonné presque toutes les mesures décrites dans la déclaration de septembre de Mme Truss et de l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng.

M. Sunak a laissé tomber lundi son plus gros indice qu’il protégerait le triple verrouillage des retraites.

S’exprimant avant le mini-budget de M. Hunt du 17 novembre, le Premier ministre a déclaré que les retraités étaient “au premier plan de mes préoccupations” et a promis que les plans fiscaux et de dépenses du chancelier avaient “l’équité et la compassion” dans leur cœur.

Alors qu’ils saluaient ses commentaires, un organisme de bienfaisance a averti que l’engagement du triple verrouillage pourrait faire la différence entre les retraités «effrayés» utilisant ou non leur chauffage central cet hiver.

Mais dans le contexte d’une crise généralisée du coût de la vie, M. Sunak a été appelé à s’engager à augmenter toutes les prestations, y compris celles des personnes en âge de travailler, en fonction des prix.

Ryan Shorthouse, directeur général du groupe de réflexion conservateur Bright Blue, a déclaré: «Il est intellectuellement indéfendable de protéger la valeur de la pension d’État en fonction de l’inflation mais pas du crédit universel. Soit les deux augmentent en fonction de l’inflation, soit les deux augmentent en fonction des bénéfices.

M. Sunak a précédemment déclaré que la déclaration d’automne protégerait les plus vulnérables, mais a jusqu’à présent refusé de donner une garantie de fer sur l’augmentation des prestations en fonction de l’inflation.

L’indépendant a approché le Trésor pour commentaires.