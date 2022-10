La facture moyenne de gaz des ménages allemands est supérieure de 173 % à celle d’il y a un an, selon les données

Les ménages allemands paient plus de 2,5 fois plus pour un contrat de gaz annuel moyen auprès de leur fournisseur qu’il y a un an, bien que les prix de gros reflètent une consommation plus faible et un approvisionnement plus diversifié, selon des données publiées lundi.

Le portail des prix de l’énergie Check24 a déclaré que le prix moyen du gaz en octobre pour un ménage type consommant 20 000 kilowattheures (kWh) s’élevait à 3 726 euros (68 000 rands). Il y a un an – avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la perturbation de l’approvisionnement en gaz qui en a résulté – un tel contrat aurait pu être obtenu à 1 365 euros (25 000 rands).

Le prix européen du gaz au jour le jour est actuellement d’environ 35 euros le mégawattheure (MWh), soit près de 90 % de moins que le record d’août de plus de 300 euros (5 500 rands) lorsque les craintes de perturbations ont culminé suite à l’arrêt du gazoduc Nord Stream 1 en provenance de Russie. A l’Allemagne.

Un temps plus doux, une demande plus faible en raison des prix plus élevés et davantage de livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe ont tous contribué à faire baisser le prix de gros.

Néanmoins, Check24 a déclaré avoir enregistré 533 annonces d’augmentation de prix par les fournisseurs du marché de détail allemand en octobre, d’une moyenne de 42,7 % et s’appliquant à quatre millions de foyers, ce qui ajouterait 924 euros supplémentaires (16 700 rands) à la facture annuelle moyenne.

Pour alléger la pression sur les consommateurs, l’Allemagne a adopté des plans de secours énergétiques, réduit les taxes sur le gaz en octobre et annoncé lundi un “frein” sur les prix du gaz pour les entreprises et les ménages.