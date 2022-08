La facture énergétique du gouvernement n’aide pas assez pour éviter un hiver “catastrophique”, selon EDF

Le soutien du gouvernement aux ménages confrontés à des factures énergétiques en flèche est “beaucoup trop faible” pour empêcher une crise “catastrophique” cet hiver, a averti un patron de l’énergie.

Faisant écho aux prévisions selon lesquelles plus de la moitié des foyers britanniques – soit quelque 45 millions de personnes – seront piégés dans la précarité énergétique d’ici janvier, le directeur d’EDF, Philippe Commaret, a déclaré que la société énergétique avait déjà enregistré une augmentation de 30% des appels de clients ayant du mal à payer leur factures cette année.

Le plafond des prix du régulateur Ofgem devrait grimper de 80% à 3 553 £ en octobre, certains analystes prédisant maintenant qu’il pourrait atteindre 4 567 £ en janvier, puis 5 816 £ en avril, ce qui entraînerait une inflation « entrant dans la stratosphère » à 18,6 %.

La société énergétique cherche à travailler avec le successeur de Boris Johnson “dès” qu’ils entreront dans Downing Street en septembre pour trouver des moyens d’aider les clients à régler leurs factures, a déclaré M. Commaret, exhortant les ministres à envisager également des solutions “durables”, telles que l’isolation des maisons. .

Alors que le candidat à la direction des conservateurs Rishi Sunak a promis une aide financière plus directe aux personnes aux prises avec la crise du coût de la vie cet hiver, la favorite Liz Truss a dénoncé l’idée de nouvelles « aumônes ». Les deux candidats ont cependant vanté l’idée de supprimer la TVA sur les factures d’énergie des ménages.

Commaret, directeur général d’EDF pour les clients au Royaume-Uni, a déclaré à la BBC Aujourd’hui programme de mardi : “Je pense que baisser la TVA est vraiment important parce qu’en ce moment avec la hausse des factures d’électricité et de gaz, en fait, les recettes de l’État augmentent paradoxalement, donc ce n’est pas juste, je pense.”

La société énergétique lance une campagne pour aider à fournir aux clients “un soutien supplémentaire pour les aider à réduire leurs coûts” et pour “s’assurer qu’ils accèdent à tout le support disponible qui est à leur disposition”, a déclaré M. Commaret.

Mais il a ajouté: «Je dois mentionner que nous sommes confrontés, malgré les soutiens déjà annoncés par le gouvernement, à un hiver dramatique et catastrophique pour nos clients.

« En fait, en janvier, la moitié des ménages britanniques pourraient être en situation de précarité énergétique. C’est la raison pour laquelle nous voulons prendre des mesures afin de faire tout ce que nous pouvons pour aider nos clients.

Ses commentaires interviennent un jour après que les patrons de deux autres fournisseurs d’énergie ont également exhorté le gouvernement à fournir davantage d’aide aux consommateurs.

Le chef d’Utilita, Bill Bullen, a exhorté les conservateurs à mettre fin à leur course à la direction deux semaines plus tôt et à installer un nouveau premier ministre en quelques jours “pour le bien de la nation” – qualifiant d'”impératif” que la hausse du plafond des prix de l’énergie en octobre n’ait pas lieu.

Vantant également l’idée de «doubler» le programme de soutien existant du gouvernement, le fondateur d’Octopus Energy, Greg Jackson, a également déclaré que de nombreux fournisseurs étaient désormais essentiellement favorables au gel du plafond des prix de l’énergie et à l’introduction d’un «fonds de déficit tarifaire» – qui verrait les sommes dues payées sur une période beaucoup plus longue.

M. Commaret a déclaré mardi qu’EDF soutiendrait également un tel programme s’il était soutenu par des solutions à plus long terme pour aider à réduire les coûts des consommateurs, comme l’isolation des maisons britanniques.

Pendant ce temps, il est apparu qu’un exercice de planification d’urgence de routine pour aider le jeu de guerre britannique en cas de pénurie d’approvisionnement en gaz a été doublé, passant de deux à quatre jours cette année.

La grille nationale exercer verrait les personnes impliquées explorer des scénarios potentiels tels que le rationnement de l’électricité.

Downing Street a insisté lundi sur le fait que les gens devraient continuer à utiliser autant d’énergie qu’ils le souhaitent car il n’y a aucun risque de pannes d’électricité hivernales – malgré les avertissements contraires.