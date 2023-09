La facture d’hôtel des migrants coûte aux contribuables 8 millions de livres sterling par jour alors que le patron du ministère de l’Intérieur chargé d’arrêter les bateaux reçoit un méga bonus

La facture d’hôtel des migrants atteint désormais 8 millions de livres sterling par jour, a admis le ministère de l’Intérieur.

Pourtant, le plus haut fonctionnaire en charge des frontières britanniques brisées a reçu une prime de bonne performance à cinq chiffres, selon les comptes publiés aujourd’hui.

Le coût du logement des migrants illégaux dans des hôtels a atteint la somme faramineuse de 8 millions de livres sterling par jour. Crédit : Alay

Le coût total du système britannique d’asile et d’hébergement, qui grince, dépasse désormais les 3 milliards de livres sterling.

Malgré la flambée des coûts et le nombre record de migrations illégales, Emma Churchill, directrice générale des migrations et des frontières du ministère de l’Intérieur, a reçu une prime comprise entre 15 et 20 000 £ en plus de son salaire de 135 000 £.

Phil Douglas, directeur général par intérim de Border Force, a également reçu une somme forfaitaire pouvant atteindre 5 000 £ pour bonne performance, en plus de son chèque de paie de 115 000 £.

Mais enfouis dans les petits caractères du rapport annuel et des comptes du ministère de l’Intérieur pour 2022/23, les ministres ont admis que les dépenses des migrants avaient explosé.

Le rapport indique : « Nous devons arrêter les bateaux pour soulager la pression insoutenable sur notre système d’asile et nos services d’hébergement, qui coûte plus de 3 milliards de livres sterling par an.

« La loi sur les migrations illégales garantira que toute personne arrivant illégalement puisse être arrêtée et rapidement expulsée, afin que les gens sachent qu’ils ne peuvent pas éviter la file d’attente en venant ici illégalement.

« Cela va plus loin que jamais pour faire ce qui est nécessaire pour résoudre le problème, mais les changements législatifs prennent du temps et il n’existe pas de solution miracle.

« En attendant, nous devons agir pour remédier aux coûts inacceptables liés au logement des migrants dans des hôtels, qui coûtent aux contribuables environ 8 millions de livres sterling par jour. »

John O’Connell, directeur général de la TaxPayers’ Alliance, a déclaré : « Les Britanniques aux abois seront choqués par l’ampleur de ce projet de loi.

« Alors que les travailleurs sont aux prises avec une pression fiscale élevée depuis 70 ans, le gouvernement paie des sommes faramineuses pour les hôtels des migrants.

« Les ministres doivent s’attaquer au système pour réduire ces coûts. »