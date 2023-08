La facture des hôtels pour migrants coûtera très cher si le gouvernement n’empêche pas les bateaux de traverser la Manche

LE coût du logement des migrants dans les hôtels pourrait dépasser 5 milliards de livres sterling par an si les bateaux ne sont pas arrêtés, a averti un groupe de réflexion.

Les experts pensent que l’arriéré pourrait devenir permanent avec des milliers de personnes ayant besoin d’un logement et d’un soutien à long terme.

Le coût du logement des migrants dans les hôtels pourrait dépasser 5 milliards de livres sterling par an si les bateaux ne sont pas arrêtés Crédit : EPA

Plus de 130 000 attendent le traitement avec des arrivées de petits bateaux cette année dépassant maintenant 18 000 – après que plusieurs navires soient arrivés hier dans un épais brouillard, y compris à Dungeness, Kent.

L’Institut de recherche sur les politiques publiques (IPPR) a averti que la crise s’aggraverait suivant Élection générale, qui doit avoir lieu d’ici janvier 2025.

La politique consistant à envoyer par avion les demandeurs d’asile au Rwanda pour traitement est suspendue dans l’attente d’une décision de justice sur sa légalité.

Marley Morris, de l’IPPR, a déclaré que « dans la plupart des scénarios plausibles, les arrivées dépasseront toujours les expulsions » même si la politique est approuvée et la loi sur la migration illégale pleinement mise en œuvre.

Il a ajouté: «Cela signifiera une population croissante de personnes dans les limbes en permanence, ce qui exercera une pression énorme sur les systèmes d’hébergement et de soutien du Home Office.

« Tout gouvernement entrant serait probablement confronté à un défi terrible et de plus en plus coûteux. »

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que les traversées en petits bateaux étaient toujours en baisse par rapport à l’année dernière. Mais il a ajouté : « Nous devons mettre un terme à cela.

« Ce n’est pas un problème facile à régler. Je n’ai jamais dit que nous serions capables de le résoudre du jour au lendemain.

« Je suis déterminé à m’attaquer à ce problème, et c’est pourquoi l’une de mes cinq priorités est d’arrêter les bateaux. »