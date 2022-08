La facture des contribuables pour les conseillers spéciaux conservateurs atteint un record de 12,7 millions de livres sterling

Le gouvernement conservateur dépense des sommes record pour des conseillers spéciaux – ayant embauché plus que toute autre administration de l’histoire britannique, selon le Labour.

Le parti de Sir Keir Starmer a attaqué le “gouvernement d’emplois pour les copains”, citant des chiffres montrant que la facture annuelle des contribuables pour les conseillers spéciaux des ministres s’est élevée à 12,7 millions de livres sterling.

Il y a actuellement 124 conseillers spéciaux, plus communément appelés «spads», travaillant dans l’ensemble du gouvernement de Boris Johnson – contre 113 l’année précédente.

La facture des spads, qui travaillent avec les ministres de la politique et de la presse, a également bondi l’année dernière, passant de 11,9 millions de livres sterling à 12,7 millions de livres sterling, selon les chiffres du gouvernement.

L’analyse du travail a montré que ce gouvernement a employé plus de spads que sous tout autre Premier ministre de l’histoire, les personnes nommées politiques recevant en moyenne plus de 100 000 £ de salaire et d’avantages.

La chef adjointe Angela Rayner a déclaré que la taille “montante” du groupe des principaux assistants révèle un “gouvernement inefficace, des emplois pour les copains – sans aucun plan pour lutter contre la crise du coût de la vie malgré les énormes ressources pour le faire”.

Mme Rayner a déclaré: «Le gouvernement a plus de conseillers que jamais, mais aucun plan pour lutter contre la crise du coût de la vie ou les énormes arriérés qui obstruent l’accès aux services pour tous.

Elle a ajouté: «Le dicton dit que beaucoup de mains font un travail léger, mais pas dans le gouvernement de Boris Johnson. Au contraire, plus il a embauché de conseillers, plus son gouvernement s’est détérioré.

Il n’y avait que 72 spads employés par le gouvernement en 2010-2011, l’année où la coalition conservatrice-libérale démocrate a succédé aux travaillistes.

Mme Rayner a affirmé qu’un gouvernement travailliste sous Sir Keir “traiterait l’argent des contribuables avec soin et respect”, après avoir promis de créer un bureau “d’optimisation des ressources” à Whitehall.

Cela survient alors que Jacob Rees-Mogg, ministre de l’efficacité, a admis que les services gouvernementaux “ne livraient pas” et a lancé une nouvelle attaque contre les fonctionnaires – affirmant que trop d’entre eux étaient devenus “français” dans leur attitude au travail.

Prétendant que de mauvaises excuses telles que le temps chaud étaient utilisées pour continuer à travailler à domicile après la pandémie de Covid, il a déclaré à GB News : “Personne ne peut faire de travail quand il fait chaud, apparemment.”

Il a ajouté: «Et maintenant, quelle est l’excuse maintenant? Oh, non, c’est en août, donc personne ne peut le faire. Nous devenons français. Nous devons voir les gens revenir au bureau.

Le ministre a admis qu’il y avait des problèmes au bureau des passeports, à la Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) et au Probate Office. “Ces services ne fournissent pas ce que le public britannique est en droit d’exiger”, a-t-il déclaré.

Le ministre a également laissé entendre que le gouvernement continuait de trop dépenser pour les locaux à bureaux. Après avoir accusé les chefs de la fonction publique de “ne pas prendre suffisamment au sérieux l’efficacité”, M. Rees-Mogg a été choqué par une visite dans un bureau du gouvernement à Canary Wharf cette semaine.

“Ils ont 400 bureaux sur un étage et je serais surpris s’il y avait 40 personnes qui y travaillaient”, a-t-il déclaré. “Et les gens ont dit:” Eh bien, les gens sont en congé “. Eh bien, ils ne peuvent pas tous être en congé. Ce n’est tout simplement pas assez bon.