La facture d’électricité de 1940 montrant un paiement de Rs 5 pour un mois redevient virale sur Twitter

Pourquoi les gens sont-ils intrigués par les anciennes choses partagées par les utilisateurs en ligne ? Qu’il s’agisse d’une facture de restaurant, d’une facture de vélo ou même d’une facture d’épicerie, se rendre compte de leurs bas prix à l’époque fait réfléchir les gens : “Où sont ces jours-là ?” Juste après qu’un utilisateur a partagé une facture de blé de 1987 vendue à Rs. 1,6 par kg, un vieux tweet montrant la facture d’électricité datant de 1940 est redevenu viral et montre le taux d’approvisionnement en électricité bon marché en Inde avant l’indépendance.

Datée du 5 octobre 1940, la facture d’électricité mentionnait Rs 5 comme paiement pour l’utilisation du service pendant un mois ! La facture provenait de Bombay Electric Supply and Tramway CO. Ltd, une société non gouvernementale acquise par la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), le 7 août 1947.

Le projet de loi soulignait comment l’électricité d’un montant de Rs 3,10 était utilisée par un consommateur, ce qui, calculé avec la taxe, donnait la dépense finale de Rs 5,2 pour la consommation mensuelle. La photo virale a également incité les utilisateurs à souligner à quel point les factures étaient écrites à la main par rapport aux factures imprimées disponibles actuellement. Certains ont également fait remarquer que l’électricité ne coûterait que Rs. 5 par mois contrairement au coût moderne qui est d’environ Rs.5 par unité. La photo du projet de loi a été partagée par une page Twitter, Mumbai Heritage, le 7 août 2020.

Plus tôt, un ancien projet de loi indiquant le prix de Dal Makhni et Boondi Raita à Rs. 5, Shahi Paneer à Rs. 8, et quelques Rotis pour Rs. 6, est devenu viral sur les réseaux sociaux. Les internautes ont eu du mal à «digérer» comment le repas entier coûterait seulement Rs. 26 en 1985. Certains se sont même exclamés vouloir revenir au « bon vieux temps » où le luxe était un mythe et la simplicité un mode de vie. La facture provenait d’un restaurant de l’Haryana, Lazeez Restaurant & Hotel, qui partageait la facture alimentaire sur Facebook en 2013. Cependant, la publication a de nouveau gagné du terrain, ce qui a laissé les utilisateurs sous le choc.

