La facture de réparation d’un accident de Max Verstappen de 1,3 million de livres sterling, selon Red Bull, alors qu’ils continuent de réfléchir à la demande de révision de la pénalité de Lewis Hamilton

3:40



Karun Chandhok était au SkyPad pour examiner de plus près la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne

Karun Chandhok était au SkyPad pour examiner de plus près la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne

Red Bull affirme que la collision de Max Verstappen avec Lewis Hamilton lors du GP de Grande-Bretagne a coûté à l’équipe environ 1,3 million de livres sterling en réparations.

Christian Horner, le patron de l’équipe Red Bull, a déclaré vendredi soir dans une chronique sur le site Web de l’équipe qu’ils continuaient de réfléchir à l’opportunité de demander un examen de l’incident et de la sanction infligée à Hamilton par les stewards.

En vertu du Code Sportif International de la FIA, les concurrents peuvent demander un droit de révision jusqu’à 14 jours après une décision des commissaires sportifs si « un nouvel élément important et pertinent est découvert qui n’était pas disponible pour les parties demandant la révision au moment de la décision concernée ». . La période de 14 jours expire le 1er août, jour de la course en Hongrie la semaine prochaine.

Verstappen et Hamilton sont entrés en collision dans le premier tour de la course de Silverstone dimanche dernier, le Red Bull sortant de la piste à grande vitesse et frappant les barrières lors d’un impact signalé comme 51G par son équipe.

1:38 Le GP de Grande-Bretagne a reçu un drapeau rouge lorsque Max Verstappen a été contraint d’abandonner sa voiture après une collision avec Lewis Hamilton dans le premier tour. Qui était à blâmer? Le GP de Grande-Bretagne a reçu un drapeau rouge lorsque Max Verstappen a été contraint d’abandonner sa voiture après une collision avec Lewis Hamilton dans le premier tour. Qui était à blâmer?

Hamilton a été jugé « principalement fautif » par les stewards et a infligé une pénalité de 10 secondes. Après avoir purgé la sanction lors de son premier arrêt au stand, Hamilton est revenu de la quatrième place pour dépasser Charles Leclerc de Ferrari avec deux tours à faire pour une huitième victoire à Silverstone pour réduire l’avance de Verstappen au titre de 33 à huit points.

Les deux parties se sont mutuellement blâmées pour l’incident.

« Ce n’est un secret pour personne que nous pensions à l’époque, et pensons toujours, que Hamilton a reçu une légère pénalité pour ce type d’incident », a déclaré Horner dans sa chronique d’après-course.

« Compte tenu de la gravité de l’incident et de la sanction clémente, nous examinons toutes les données et avons le droit de demander un examen. Nous examinons donc toujours les preuves et envisageons toutes nos options sportives.

« L’autre facteur important est l’élément de plafonnement des coûts. Ce crash nous a coûté environ 1,8 million de dollars (1,3 million de livres sterling) et un accident comme celui-ci a des ramifications massives dans une ère de plafonnement budgétaire. »

Pour la première fois dans l’histoire de la F1, les budgets sont limités aux dépenses de performance avec des équipes limitées à 145 millions de dollars pour cette année.

Horner a également déclaré que le siège de Verstappen avait été brisé lors de l’impact avec les barrières Copse.

Le chef de Red Bull était incandescent à propos de l’incident et de la pénalité de Hamilton dans son interview avec Sky F1 immédiatement après la course.

« Je voudrais répondre à certains commentaires que j’ai vu de Toto [Wolff], qui aurait déclaré que nos commentaires concernant Hamilton ayant causé l’accident étaient « tellement personnels », a déclaré Horner.

« Je tiens à être clair. Il s’agissait d’un incident en piste entre deux des meilleurs pilotes du monde. Au moment où vous avez un pilote à l’hôpital et l’étendue des blessures n’a pas encore été précisée. , votre voiture a été radiée et les commissaires sportifs ont sanctionné le conducteur jugé responsable, il est naturel que l’émotion entre en jeu, pour tous, que vous vous sentiez lésés ou victorieux.

« J’ai également estimé que le récit selon lequel Max était » trop agressif « à ce stade était injustifié. Il suffit de considérer le fait que Max n’a aucun point de pénalité sur son permis et n’a été reconnu coupable d’aucune erreur de jugement en piste ces derniers temps. La recrue agressive de 17 ans en F1 Max Verstappen à laquelle Hamilton fait référence n’est pas le Max Verstappen d’aujourd’hui, tout comme Hamilton n’est pas le même pilote qu’il était lorsqu’il est entré dans le sport.

« Les deux pilotes sont bien sûr intransigeants dans leur style de conduite, mais ce sont tous deux des pilotes hautement qualifiés avec beaucoup d’expérience. La réalité est que Hamilton a rencontré son match dans une voiture qui est maintenant compétitive, et je suis d’accord que les deux pilotes ont besoin pour se montrer du respect, mais Hamilton était l’agresseur dimanche. »

Horner a ajouté qu’ils étaient désormais déterminés à rebondir au GP de Hongrie, la dernière manche avant la pause estivale de la F1, la semaine prochaine.

1:22 Karun Chandhok était au SkyPad pour examiner de plus près comment Lewis Hamilton a remporté le GP de Grande-Bretagne. Karun Chandhok était au SkyPad pour examiner de plus près comment Lewis Hamilton a remporté le GP de Grande-Bretagne.

Qu’a dit Mercedes depuis dimanche ?

Alors que Horner continue de penser que Hamilton est responsable de l’incident, Mercedes a déjà déclaré qu’elle considérait toujours que la pénalité du septuple champion du monde avait été « dure ».

« Nous étions inquiets après l’incident et avant le redémarrage pour nous assurer que les commissaires avaient lu et suivaient les directives internes de la FIA aux commissaires sur le bien et le mal des dépassements », a déclaré James Allison, directeur technique de Mercedes dans le championnat du monde des champions. dernière vidéo de débriefing de la course.

« Parce qu’en ce qui nous concerne, la manœuvre qui a eu lieu, la manœuvre de Lewis était absolument conforme au guide de dépassement de la FIA.

« Si vous êtes à l’intérieur du virage, dépassant à l’intérieur du virage, alors le guidage exige que vous soyez sensiblement à côté. Il n’est pas nécessaire que vous soyez devant, cela exige que vous soyez sensiblement à côté lorsque vous arrivez au Lewis était certainement sensiblement à côté, il avait son essieu avant bien au-delà du milieu de la voiture de Verstappen. Cela nécessite que vous soyez sensiblement à côté et cela nécessite que vous puissiez prendre le virage.

« En prenant le virage, cela signifie prendre le virage et ne pas quitter la piste ou perdre le contrôle de la voiture. Ce sont les choses que vous devez satisfaire. Si vous pouvez prendre le virage, si vous êtes sensiblement à côté de l’autre voiture, alors le Ce que cela signifie, ce n’est pas que vous devez sortir en tête, cela signifie que vous n’avez pas à céder votre position, vous n’avez pas à reculer et l’autre voiture a le devoir d’éviter de vous heurter .

« Donc, si vous suivez les notes qui sont fournies aux commissaires FIA et que vous regardez image par image ce qui s’est passé avec Lewis, il était sensiblement à côté, il aurait absolument pris le virage et a effectivement fait le virage et donc il n’y avait pas besoin pour lui de céder tout terrain.

« Donc, j’ai senti que c’était dur d’obtenir le penalty. Je me rends compte que tout le monde n’est pas d’accord avec ça, mais je pense toujours que c’est le cas. »