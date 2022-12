La facture de dépenses aide les retraités et stimule le secteur financier – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

WASHINGTON (AP) – Une section du projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars adopté vendredi a été présentée comme une étape spectaculaire vers la consolidation des comptes de retraite de millions de travailleurs américains. Mais la véritable manne peut aller à un groupe beaucoup plus sûr : l’industrie des services financiers.

La mesure d’épargne-retraite étiquetée Secure 2.0 réinitialiserait la façon dont les gens s’inscrivent aux régimes de retraite – en les obligeant à s’inscrire aux plans, en les obligeant à se retirer. La disposition est conçue pour assurer une plus grande participation.

Il permet également aux travailleurs d’utiliser leurs paiements de prêt étudiant comme substitut de leurs contributions à leurs régimes de retraite – ce qui signifie qu’ils peuvent obtenir des cotisations de retraite de contrepartie de leurs employeurs en remboursant cette dette – augmente l’âge des distributions requises des plans et étend un impôt – crédit d’épargne déductible.

Mais comme pour tant de projets de loi de dépenses de grande envergure qui reçoivent peu d’attention du public, les dispositions de la législation profitent également aux intérêts des entreprises avec un fort intérêt financier dans le résultat.

“Certaines de ces dispositions sont bonnes et nous voulons aider les personnes qui souhaitent épargner, mais c’est une énorme aubaine pour le secteur des services financiers”, déclare Monique Morrissey, économiste au libéral Economic Policy Institute de Washington. Certaines parties du projet de loi, dit-elle, sont “déguisées en incitations à l’épargne”.

Daniel Halperin, professeur de droit à Harvard spécialisé dans la politique fiscale et l’épargne-retraite, a déclaré que l’un des avantages les plus évidents pour l’industrie est la disposition qui augmente progressivement l’âge des distributions obligatoires de 72 à 75 ans. aussi longtemps que possible », afin de percevoir des frais administratifs, a-t-il déclaré. «Pour les personnes qui ont économisé de 5 à 7 à 10 millions de dollars, les entreprises continuent de percevoir des frais. C’est fou de leur permettre de le laisser là.

Des entreprises comme BlackRock Funds Services Group, Prudential Financial, Pacific Life Insurance et des groupes de lobbying commerciaux tels que la Business Roundtable et l’American Council of Life Insurers ne sont que quelques-unes des entités qui ont fait pression sur les législateurs sur Secure 2.0, selon les divulgations de lobbying du Sénat.

Katherine DeBerry, une représentante de Prudential, a déclaré que l’entreprise applaudissait l’adoption de Secure 2.0, déclarant qu’elle “aidera à garantir que l’épargne-retraite des employés dure toute une vie”.

Un représentant de Blackrock a refusé de commenter et Pacific Life, la Business Roundtable et l’American Council of Life Insurers n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press. Les formulaires de divulgation ne nécessitent que des informations minimales sur le résultat recherché par les lobbyistes.

Le sénateur à la retraite Rob Portman (R-Ohio) et le sénateur Ben Cardin (D-Md.) avaient inauguré Secure 2.0 par le biais de la facture de dépenses massive connue sous le nom d’omnibus. Près de la moitié des 92 dispositions de Secure 2.0 proviennent, en tout ou en partie, de la législation Cardin-Portman qui a été approuvée à l’unanimité par la commission des finances du Sénat cet été.

“Le sénateur Cardin est fier de son rôle dans la production d’un ensemble équilibré soutenu par les entreprises, les syndicats et les groupes de consommateurs”, a déclaré la porte-parole de Cardin, Sue Walitsky, dans un communiqué. “Il protège et encourage l’épargne-retraite des personnes les plus vulnérables, en particulier les personnes à faible revenu.”

Mollie Timmons, porte-parole de Portman, a déclaré que les dispositions de Secure 2.0 “aideront les travailleurs à temps partiel et aideront davantage de petites entreprises à offrir des régimes de retraite à leurs travailleurs, là où la plupart des travailleurs à faible revenu sont employés”.

Les campagnes des deux législateurs ont reçu d’importantes contributions d’entreprises liées au secteur de la retraite, selon OpenSecrets – Cardin recevant 329 271 $ du secteur des valeurs mobilières et de l’investissement de 2017 à 2022 et Portman recevant 515 996 $ des mêmes secteurs au cours de la même période.

Selon les experts, la législation contient de bonnes dispositions pour les Américains moyens, comme la création de comptes d’épargne d’urgence pour les employeurs parallèlement aux comptes de retraite. Les nouveaux comptes permettent aux travailleurs de créer des fonds pour les jours de pluie protégés par l’impôt. La législation élargit également le crédit de l’épargnant, qui offre un crédit d’impôt de 50 % sur l’épargne jusqu’à 2 000 $, qui sera déposé directement dans l’IRA ou le régime de retraite du contribuable.

Morrissey et d’autres experts en retraite affirment également que les dispositions rappellent la nécessité de renforcer la sécurité sociale – le programme social qui profite à plus de 70 millions de bénéficiaires – retraités, personnes handicapées et enfants. Le rapport annuel des administrateurs de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie publié en juin indique que le fonds fiduciaire du programme ne sera pas en mesure de verser l’intégralité des prestations à partir de 2035.

Pour de nombreux Américains, la sécurité sociale – financée par les charges sociales perçues auprès des travailleurs et de leurs employeurs – est leur seul moyen d’épargne-retraite.

Dans le vaste programme de dépenses adopté vendredi, les législateurs ont autorisé environ la moitié de l’augmentation des dépenses de 1,4 milliard de dollars proposée par l’administration Biden pour la sécurité sociale.

“Le financement de la Social Security Administration n’a cessé de s’éroder au cours de la dernière décennie, tandis que le nombre de personnes qu’elle dessert a augmenté”, a déclaré Nancy LeaMond, vice-présidente exécutive de l’AARP. «Cela a entraîné des temps d’attente plus longs, des bureaux extérieurs débordés et des délais de traitement des demandes d’invalidité qui ont grimpé en flèche pour atteindre un niveau record.

“Il faut faire plus”, a-t-elle déclaré.

Dans un sondage du Pew Research Center en janvier, 57 % des adultes américains ont déclaré que « prendre des mesures pour rendre le système de sécurité sociale financièrement solide » devrait être une priorité absolue pour le président et le Congrès. La sécurisation de la sécurité sociale a obtenu un soutien bipartite, 56 % des démocrates et 58 % des républicains la qualifiant de priorité absolue.

Nancy Altman, codirectrice de Social Security Works, un groupe de défense, a déclaré que le Congrès devrait financer de manière adéquate la sécurité sociale si “l’objectif était vraiment d’aider les familles à revenu moyen”.

Pourtant, la dernière législation est un petit pas destiné à aider les millions d’Américains qui n’ont pas économisé pour leur retraite.

Les données du recensement américain montrent qu’environ la moitié des Américains épargnent pour leur retraite. En 2020, 58 % des baby-boomers en âge de travailler possédaient au moins un type de compte de retraite, suivis de 56 % des membres de la génération X, 49 % des milléniaux et 7,7 % des membres de la génération Z.

Olivia Mitchell, une économiste de Wharton spécialisée dans l’épargne-retraite, affirme que les résultats du passage de Secure 2.0 peuvent être ressentis le plus avec les travailleurs des entreprises qui correspondent aux cotisations de leurs employés.

Elle a déclaré que les recherches suggèrent que l’inscription automatique peut initialement augmenter la couverture du régime de retraite, mais que la participation peut diminuer avec le temps.

Mitchell a étudié le premier régime de ce type basé sur l’État, OregonSaves, qui auto-inscrivait les travailleurs dont les entreprises n’avaient pas de régime d’épargne-retraite. Elle a constaté que seulement 36 % des travailleurs avaient un solde positif après un an. Moins de la moitié des personnes inscrites au régime cotisaient encore après un an.

Néanmoins, a-t-elle déclaré, “il n’en reste pas moins que les travailleurs peu rémunérés qui changent d’emploi sont souvent une cible difficile à atteindre via les plans d’épargne-retraite”.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

